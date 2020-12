「魔術士オーフェンはぐれ旅 キムラック編」浜名孝行監督インタビュー、コロナ渦中で制作はどう進められたのか？

・関連記事

「魔術士オーフェンはぐれ旅」作者・秋田禎信インタビュー、シリーズ25周年の新作アニメや執筆にまつわるエピソードを根掘り葉掘り聞き出してみた - GIGAZINE



25周年超えの原作をどうアニメ化したのか「魔術士オーフェンはぐれ旅」浜名孝行監督&シリーズ構成・吉田玲子さんにインタビュー - GIGAZINE



プロの小説家になるにはどうすればいいのか?「魔術士オーフェン」で有名な小説家・秋田禎信さんにインタビュー - GIGAZINE



秋田禎信・田島昭宇ロングインタビュー、驚きの合作「ハンターダーク」の見どころや2人の意外な素顔をたっぷり聞いてみました - GIGAZINE



2020年12月02日 22時30分00秒 in インタビュー, 動画, アニメ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.