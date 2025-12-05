2025年12月5日のヘッドラインニュース

現在は「山行が」のサイトにグーグルアフィリエイトの広告を大量に掲載していますが、ここ数年で同広告の収益は4分の1まで減っています。一方でAmazonの物販が減少分を補ってくれています（皆さまありがとうございます）。規約上、金額を書くことは差し控えますが、もう少し減少したら思い切ってサイト…