2025年12月5日のヘッドラインニュース
映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』が2026年1月30日(金)に公開されることを記念して、1979年に放映された『機動戦士ガンダム』から続く歴代作品からバトンを渡すPV「Call of Hathaway」が2025年12月5日に公開されました。
「Call of Hathaway」始動PV│2026年1月30日(金)『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』公開記念 - YouTube
さらに、2026年1月2日(金)からガンダムシリーズの歴代作品を毎日上映するイベント「ガンダムシネマラリー feat. 閃光のハサウェイ」も開催されます。最初の1週間は「21世紀ガンダム日替わり上映」と題して2001年以降に放送・上映された歴代作品の中から7作品が、そして1月9日(金)からの1週間は『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』が、1月16日(金)からの2週間は前作『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』が全国の劇場で上映する企画もスタートします。補足すると、「機動戦士ガンダム 水星の魔女」は前日譚「PROLOGUE」＋第1話～第3話が上映される予定です。
また、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』を全4話に再編集したTVエディションが、日本テレビのアニメ枠「AnichU」で2026年1月6日から毎週火曜日深夜に放送されるとのこと。加えて、声優の速水奨さんが宇宙世紀0001年から『閃光のハサウェイ』へ続く宇宙世紀0105年までの歴史・トピックスを解説するショート動画もYouTubeの「ガンダムチャンネル」や『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』公式Xアカウントで順次公開される予定で、前作を見ていない人でも世界観や設定が把握できます。
なお、初代『機動戦士ガンダム』から『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』までをじっくり追いかけた場合、視聴時間は「たったの120時間」になるそうです。
Ⓒ創通・サンライズ
食器に残った食器洗い機用の「リンス」が腸のバリアを破壊してしまうという研究結果 - GIGAZINE
Amazonのベストセラーメーカーが1年で後発メーカーに敗れ9億円以上の損失を出し倒産するまで - GIGAZINE
2017年になってゲームボーイ用新作ソフトがまさかの新発売 - GIGAZINE
ビル・ゲイツが選ぶ「2017年に読んだ記憶に残る5冊の本」 - GIGAZINE
中国の抗議活動が拡大しすぎて政府の検閲システムが圧倒されている可能性、Twitterを使った検閲対策も登場 - GIGAZINE
ミニプレステこと「プレイステーション クラシック」に隠されたエミュレーションメニューを表示する方法 - GIGAZINE
たった1枚のキャラ画像とウェブカメラで誰でもVTuberになれるシステムをGoogleのエンジニアが発表 - GIGAZINE
ハローキティなコスチュームに身を包んだ＜物語＞シリーズのキャラクターに会える期間限定コラボカフェに行ってきた - GIGAZINE
「ハリー・ポッター」を支えたデイビッド・ヘイマン氏に「ゼロ・グラビティ」の詳細について聞いてみた - GIGAZINE
特価品や協賛イベントも満載、防塵スーツを着た謎の「バニーマン」が大阪・日本橋に出現する「Intel in Osaka 2009 わくわくドキドキの4日間」現地レポート - GIGAZINE
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
どこからどう見てもたこ焼き機にしか見えないこれ、実はなんと古代ローマで使われていた丸パンを焼くための銅製の調理器具である pic.twitter.com/EOipsk4Fcr— monkey753 (@2_f2597277) 2025年12月2日
南忠寒貞（2025年12月現在） pic.twitter.com/mMYmaaqcpz— ケースワベ【１日目：西め32ab】 (@KSUWABE) 2025年12月4日
定期的にトレンド入りする「ネット大荒れ」などというワードを見ては「このツイッター海が凪いでた試しがあるか？ 俺は見たことがねえぜ」とベテラン水夫みたいな顔で海を見つめている— 若林浩太郎 (@w_koutarou) 2025年12月4日
ぼだっこ編 pic.twitter.com/V7QQKHlxMo— ドゥビドゥバ (@gerogero00001) 2025年12月4日
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
自動車のさらなる省エネルギー化に貢献!軸受トルクの高精度な計算手法を開発｜新商品ニュース：2025年｜商品・技術情報｜NTN株式会社
ゲノム編集ベビーに罰則 人の改変受精卵移植を禁止|47NEWS（よんななニュース）
大腸がんを攻撃する「海洋細菌」発見 北陸先端科学技術大学院大学 - 日本経済新聞
言語学とデジタルコミュニケーション研究のこれから - 誰がログ
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
勾留中の山上被告への現金差し入れ600万円超か、被害弁償はまだ「返すことになるかも」 - 産経ニュース
韓国大統領、日中対立で中立表明「どちらかに肩入れすれば対立激化させるだけ」 写真4枚 国際ニュース：AFPBB News
「ロシアは欧州との戦いに備えている」――プーチン発言でNATOに緊張走る｜ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト
麻生氏、台湾有事答弁問題なし 中国反発も首相対応を評価|47NEWS（よんななニュース）
中国の検閲当局、不動産市場の「悲観論」投稿取り締まり | ロイター
「安倍氏の遺言」首相が主導する旧姓使用の法制化 成立のカギは野党 [夫婦別姓][高市早苗首相 自民党総裁][高市早苗首相 自民党]：朝日新聞
高市早苗“引きこもり宰相の急所” 《麻生太郎が怒りの官邸突撃「高市は周りを信用しない」》《トランプ忠告を隠蔽する木原稔長官、中国戦狼外交の化けの皮》 | 週刊文春
【分析】コストコが関税めぐりトランプ政権提訴に踏み切った切実な理由 - CNN.co.jp
麻生氏、台湾有事答弁を支持 中国の批判「言われるくらいでいい」：時事ドットコム
自民・維新の議員定数削減法案、識者「明確な理由なく乱暴」 - 日本経済新聞
維新・藤田氏、定数削減で「無理な理由並べるのはどうか」 野党批判 | 毎日新聞
高市首相、台湾に関する日本の立場に「一切の変更はない」 | 毎日新聞
片山さつき財務大臣、政治資金「不記載」が相次いで発覚 専門家が「裏金のおそれ」「違法の疑いが強い」指摘 | 文春オンライン
トランプ氏が台湾保証実施法案に署名、台湾が謝意 中国反発 | ロイター
白鳥が「はやぶさ」止める 東北新幹線、一時見合わせ|47NEWS（よんななニュース）
山上被告、昭恵さんらへの謝罪はせず 事件後、接触図ったこともなく | 毎日新聞
トクリュウにカメラの設置場所リスト漏洩か 警視庁警部補を再逮捕へ 風俗スカウト集団に - 産経ニュース
【速報】中国主席、歴史の正しい側に立つよう訴え|47NEWS（よんななニュース）
【速報】旧統一教会の解散命令「ありがたい」と被告|47NEWS（よんななニュース）
首相の「地方は東京を見習って」発言に違和感 平井知事、県議会で言及 | 日本海新聞 NetNihonkai
事実上の減反政策を法定化へ 農水省方針 「需要に応じた生産」推進 | 毎日新聞
訪日外国人の医療費不払い 「1万円以上」で再入国拒否も 不公平感解消へ引き下げ - 産経ニュース
「子どものような姿」のセックスドール、中国の工場に製造停止を命令 - BBCニュース
防衛費の財源に所得増税、2027年から実施へ 政府・与党が検討 [予算・税制][高市早苗首相 自民党総裁]：朝日新聞
ネタニヤフ氏がニューヨーク訪問へ、次期市長が逮捕を警告も 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
防衛所得増税、27年1月開始で調整 財源確保必要と判断 自民 | 毎日新聞
病院でいったい何が？迫る医療崩壊の現実 看護師不足で病床が休止 看護学校でも相次ぐ閉校 | NHKニュース | 医療・健康
沖縄 “米軍のパトロールで4月以降逮捕者101人”政府明らかに | NHKニュース | 沖縄県、基地問題、アメリカ
【分析】トランプ氏の使者を追い払うプーチン氏、その目に映る地政学的勝利 - CNN.co.jp
日銀、12月会合で利上げの可能性強まる 高市政権も容認姿勢＝関係筋 | ロイター
国連専門家、イランに「児童婚の花嫁」の死刑執行停止要請 12歳で結婚させられDV被害 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News
安倍元首相銃撃事件の裁判 被告が遺族に初めて謝罪【詳報】 | NHKニュース | 安倍晋三元首相 銃撃、裁判、旧統一教会
「戻れよ！」「終わってないよ！」兵庫・斎藤知事 質問答え切らぬまま会見を“強制終了”に記者ら激怒…怒号飛び交う事態に | 女性自身
衝撃の新事実！「公文書に佐川氏のメールはない」と財務省が赤木雅子さんに説明｜日刊ゲンダイDIGITAL
山上被告、事件の決行は「私や教団被害者には良い面もあった」 | 毎日新聞
専門家に聞く台湾有事の可能性は？ 平和統一狙う中国、冷静に見て [台湾有事答弁めぐる日中応酬 存立危機事態 高市首相 中国]：朝日新聞
彼氏との性行為が「トラウマだった」女性の告訴で、警察が動き出した…デートＤＶ、別れても「犯罪」になる可能性 | NEWSjp
「全員20代」首都圏連続強盗事件の指示役4人が逮捕 3人は「韓国カジノ」に飛び立つ直前「リンチ監禁事件」で捕まっていた 少年刑務所に服役した過去を持つ男も | デイリー新潮
冬眠しないクマ被害相次ぐも 箱わな妨害騒動…足蹴り破壊 獣害悩むハンター怒り
【速報】首都圏を震撼させた「連続闇バイト強盗事件」 指示役の男4人をついに逮捕 1年以上の捜査から見えた“トクリュウ”の弱み | TBS NEWS DIG
沖縄県、ゆいレール那覇空港駅の動かぬ歩道撤去 1基は26年春再開 - 日本経済新聞
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
記事確認されずに発行された「新建築」が間違いだらけの件 #null2 #expo2025 ｜落合陽一
カギの調子が悪かったので業者さんに修理してもらったのですが、やはりあのお言葉を連呼されていたので共有「５５６は鍵穴にさすな！」 - Togetter
先日葬儀で頂いたお茶菓子を食べようと開けたらめちゃくちゃカビまみれ……ちなみに賞味期限は来年の1月13日でした「デスまんじゅうですな…」 - Togetter
バブル期に青春とか大人だった人の世代がうらやましくてたまらないんですが、どうでした？毎日楽しかったですか？思い出聞かせてください - Togetter
ヒートショック 若い世代も入浴中に…“スマホ長風呂”に注意 | NHKニュース | 医療・健康、ニュース深掘り、Q＆A解説
12/9（火）朝9時より「ローストビーフ丼」販売再開 ｜ 新着情報 | すき家
【疑問】白い卵と赤い卵、一体何が違うの？ - YouTube
青森空港→青森駅のリムジンバス、— とらべと (@travettt) 2025年12月4日
2桁人数積み残し発生させていて地方空港の限界を感じた。
なお次便案内行っていて次のバスは1時間後。。。 pic.twitter.com/GvxZnaHg0U
一生きっぷ入れんやん
1つくらい入場専用にしてくれ
1つくらい入場専用にしてくれ pic.twitter.com/1n9eQ4kZo8
「つい9ヶ月前までここに駅があった」
って言っても信じてもらえなさそう
って言っても信じてもらえなさそう pic.twitter.com/qpjapMwFI0
今までも管理体制の杜撰さが指摘されてきた『ノースサファリサッポロ』でライオンが意図せず妊娠していた「管理をしてこその動物園では」 - Togetter
旅館で食事中に近くの女性がいびきをかき始めたのを怪しく思い声をかけた結果「酒気帯びだから躊躇なく動けた」 - Togetter
トランプ大統領が”日本などで普及している小型の自動車”を「本当にかわいい」と生産承認指示→かわいいだけで良いって事！？ - Togetter
会社で言われた「いまだに忘れられない酷い言葉」を聞いてみたら→「給料泥棒」「飛び降りろ」と暴言を吐かれ、家族の訃報を伝え「おめでとうございます」と言われた人も - Togetter
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
Excelは古臭いと思っている人には、ExcelがeSportsになって世界各国で予選が行われるほど盛り上がっているという事をお知らせしたい - Togetter
技術広報をすると何がいいのか？ 〜得られる効果とコスパについて〜 - 株式会社ヘンリー エンジニアブログ
rng_58がおすすめする練習の仕方 - 黄色になるために - AtCoderInfo
Yahoo!検索、噴火警戒レベルなど火山に関する情報を掲出開始｜LINEヤフー株式会社
CTOとして会社に置くと決めた、ありがたい技術書5選
金融庁も警鐘、“ZIPのパスワード別送”が安全どころかリスクになる理由を解説
企業価値4.5兆円の米防衛テックのアンドゥリル、日本進出 「純国産ドローン」開発へ - 日本経済新聞
楽天ギフトカード「改悪」の背景は？ コスト負担に限界か（山口健太） - エキスパート - Yahoo!ニュース
初心者が爆速で Claude Code を習得する 10 のステップ
「リュウジ、信じてるからな」ミームの“横取り”はなぜ起きたか｜✨わん🐶にゃん😺癒し動画✨
第三者不正アクセスに関するフォレンジック調査完了および判明事項についてのお知らせ | 中古・新品通販の駿河屋
2. 影響範囲（件数・項目）
2025年7月23日12:50～2025年8月8日の期間中に「駿河屋.JP（suruga-ya.jp）」においてクレジットカード決済をされたお客様29,932名で、漏洩した可能性のある情報は以下のとおりです。
・クレジットカード情報（カード名義人名、カード番号、有効期限、セキュリティコード、カードブランド）
・個人情報（氏名、住所、郵便番号、電話番号、メールアドレス、領収書の宛名、但し書き）です。
上記に該当するお客様については、別途、電子メールまたは書状にて個別にご連絡申し上げます。
32GBメモリ、94780円です…32GBの2枚組じゃないですよ？16GBの2枚組です「これ、もう市販のパソコン買った方が安いまで有り得る」 - Togetter
スティーブ・ジョブズは日本の禅に傾倒してかなり熱心に勉強していたと聞くが、社食の日本食メニューを見ると文化の壁は高くて厚い - Togetter
AI界隈に存在する謎の風習、ウィルスミス・ベンチーマークの最新版。2年でこれは信じられない。 pic.twitter.com/lz4UAavfJI— 五十嵐 (@biz_fx50) 2025年12月4日
現在は「山行が」のサイトにグーグルアフィリエイトの広告を大量に掲載していますが、ここ数年で同広告の収益は4分の1まで減っています。一方でAmazonの物販が減少分を補ってくれています（皆さまありがとうございます）。規約上、金額を書くことは差し控えますが、もう少し減少したら思い切ってサイト…— ヨッキれん／平沼義之 (@yokkiren) 2025年12月5日
「eo光案内センターの矢部です。au携帯をお使いの方へご案内の連絡です」電話番号の入手経路を質問したら、相手がしどろもどろになり通話を切られてしまった - Togetter
AIエンジニアが本気で作ったLLM勉強会資料を大公開 〜そのまま使えるハンズオン用コード付き〜 | BLOG - DeNA Engineering
[AWS Black Belt Online Seminar] AWS re:Invent 2025 速報 資料及び動画公開のご案内 | Amazon Web Services ブログ
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
中国で注目浴びる日本文化のファン層――ただし良い意味ではなく - CNN.co.jp
PS5版「Microsoft Flight Simulator 2024」レビュー - GAME Watch
小林ゆうの「人類の英知に対する冒涜」なサンキューピッチ阿川先生【コミックス第4巻発売記念】 - YouTube
㊗大ヒット記念㊗#わたなれアニメ ネクストシャイン！
✨応 援 上 映📣
🎊開 催 決 定✨
📍会場
└新宿バルト９
└T・ジョイ梅田
🗓12/9(火)
🎟チケット
今晩12/4(木)深夜24時~発売開始！#わたなれ グッズ持ち込み🆗‼
歌唱🆗‼ 拍手🆗‼
✨応 援 上 映📣
🎊開 催 決 定✨
📍会場
└新宿バルト９
└T・ジョイ梅田
🗓12/9(火)
🎟チケット
今晩12/4(木)深夜24時~発売開始！#わたなれ グッズ持ち込み🆗‼
歌唱🆗‼ 拍手🆗‼
詳細🔗https://t.co/n6a8rb5565#応援上映 pic.twitter.com/WF68Y5zgRQ
「安彦良和アニメーション作品音楽集」を聴いていたのだけど、歌詞を見たくてブックレット開いたら一枚だけ自分の絵が紛れ込んでてビックリしたよ(⌒-⌒; ) pic.twitter.com/HmaFVK4G3l— ことぶきつかさ (@t_kotobuki) 2025年12月4日
しっぽをデコるギャルヤドンちゃん https://t.co/ZvhyvIy3A3 pic.twitter.com/d9JG8w7x62— あまみつき🌙C107 1日目ミ17b (@amtkmituki) 2025年12月4日
交信。 pic.twitter.com/WMoUfFBOHZ— カコミスル (@cacomistle_tail) 2025年12月4日
ゲーム画面が見づらい……でも治す方法もない？ 40代の筆者に起きた目の老化問題4例 - 石田賀津男の『酒の肴にPCゲーム』 - 窓の杜
「女は大好きだけど男が読んでも全然面白くないマンガNo.1」ってなに？『NANA』？→いろいろな作品が挙げられる＆矢沢あい作品は男も読むという声も - Togetter
未就学児のコンテンツを語るとき『パウ・パトロール』が見えてるかどうかで精度が違うという話「大人視点だと漏れがち」「親が見せたい良質コンテンツ」 - Togetter
ごめんね‥ただBlenderを閉じたいだけなんだ#3DCG pic.twitter.com/mNfzdMbczp— 腱鞘炎と戦うデザイナー (@kensyouen_Y) 2025年12月4日
このたび、SAO１巻が100刷に到達しました！— 川原礫 ; デモクレ4巻12月10日発売 (@kunori) 2025年12月5日
カドカワ驚異のメカニズムことBECファクトリーの恩恵もありますが、何より皆様が16年間応援し続けて下さったおかげです。
さらなる飛躍を目指して頑張って参りますので、これからもよろしくお願いします！！ pic.twitter.com/3Kt6toDTpK
『ヤマトよ永遠に REBEL3199 第五章 白熱の銀河大戦』特報２ ＜2026年2月20日(金)上映開始＞ - YouTube
TVアニメ「正反対な君と僕」劇場マナーCM - YouTube
TVアニメ「悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される」メインPV【2026年1月11日(日)放送開始⊹˚.】 - YouTube
◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢— 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ (@gundam_hathaway) 2025年12月5日
''Call of Hathaway'' Rally Point.3
◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢
『機動戦士ガンダム #閃光のハサウェイ』
📺️TVエディション（全4話）
1月6日より日本テレビで放送決定！✨️ pic.twitter.com/FmahbaWOVw
「ゆるゆり なちゅやちゅみ！」ノンクレジットオープニング｜七森中☆ごらく部「ゆるゆりんりんりんりんりん」 - YouTube
ナンジャモちゃんの引き締まったふともも pic.twitter.com/cQn0rMSoRi— 焼きアップル (@8rN4vXUGhkSCgrW) 2025年12月4日
「ゆるゆり♪♪」ノンクレジットオープニング｜七森中☆ごらく部「いぇす！ゆゆゆ☆ゆるゆり♪♪」 - YouTube
ギャルヤドンちゃんとガラルギャルヤドンちゃんゆるFA漫画ꌩ ̫ ꌩ♡ pic.twitter.com/9HWv7O4TMJ— 3めこ@skeb再開しました🦈 (@sameco_peropero) 2025年12月4日
「ゆるゆり さん☆ハイ！」ノンクレジットエンディング｜七森中☆ごらく部「あっちゅ〜ま青春！」 - YouTube
ベルスターモン 競泳水着 SFW pic.twitter.com/cEYtO0AQpU— 白虎 (@aaki86sp) 2025年12月4日
「ゆるゆり なちゅやちゅみ！+」ノンクレジットオープニング｜七森中☆ごらく部「ゆりしゅらしゅしゅしゅ」 - YouTube
「ゆるゆり、」ノンクレジットオープニング｜七森中☆ごらく部「ゆるゆり、てんやわんや☆」 - YouTube
「ゆるゆり なちゅやちゅみ！」ノンクレジットエンディング｜七森中☆ごらく部「アフタースクールデイズ」 - YouTube
「ゆるゆり」ノンクレジットオープニング映像｜七森中☆ごらく部「ゆりゆららららゆるゆり大事件」 - YouTube
「ゆるゆり」ノンクレジットエンディング映像｜七森中☆ごらく部「マイペースでいきましょう」 - YouTube
「ゆるゆり さん☆ハイ！」ノンクレジットオープニング｜七森中☆ごらく部「ちょちょちょ!ゆるゆり☆かぷりっちょ!!!」 - YouTube
「ゆるゆり なちゅやちゅみ！+」ノンクレジットエンディング｜七森中☆ごらく部「おひるねゆにばーす」 - YouTube
アニメ『龍族Ⅱ -The Mourner's Eyes-』鷺巣詩郎スペシャルインタビュー - YouTube
『ディアブロ IV』 |「神威なる調停者」シーズン | ゲームプレイ・トレーラー - YouTube
次のゲームドロップのリリース日を発表！【マインクラフトマンスリー】 - YouTube
『DAMON and BABY (デイモン&ベイビー)』PC Gaming Show Trailer - YouTube
『グランツーリスモ７』有料追加コンテンツ「パワーパック」トレーラー - YouTube
トータルウォー：メディーバル３ アナウンストレーラー - YouTube
『The God Slayer』 - ゲームプレイトレーラー | PS5® - YouTube
『CODE VEIN II』 リンネの落胤 -隻腕-|ボストレーラー - YouTube
『CODE VEIN II』ルゥ・マグメル限定フィギュア紹介動画 - YouTube
『ツーポイントミュージアム』Ver.7.0 アップデートトレーラー - YouTube
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
スタート社からも提訴 旧ジャニーズ被害者「対応に疲れ果てた」 [ジャニー喜多川氏の性加害問題]：朝日新聞
2026年1月23日(金)公開『カリギュラ 究極版』｜本予告 - YouTube
Netflixがワーナー買収へ ─ 「ハリウッド崩壊も起こりうる」業界から反発 | THE RIVER
◆新商品（衣・食・住）
“アルバムのナカバヤシ”が提案するカメラシリーズ「ナカメラシリーズ」を新発売 | ニュース詳細 | ナカバヤシ株式会社：アルバム・製本・シュレッダー・情報整理の総合サポーター
【予告】ダージリンミルクティーと黒糖ゼリーが織りなす、至福の一杯！なか卯が「黒糖ゼリー紅茶ラテ」を新発売！
【松のや】劇的しっとり新次元食感「極厚レアヒレかつ定食」発売！｜松屋フーズ
ペヤング キムチ鍋風やきそば｜まるか食品株式会社
「リプトン Ｗいちごミルクティー」12月9日（火）より全国（沖縄除く）にて期間限定発売 | ニュースリリース | 森永乳業株式会社
