2022年12月05日 20時00分 メモ

Amazonのベストセラーメーカーが1年で後発メーカーに敗れ9億円以上の損失を出し倒産するまで

by sunriseOdyssey



Amazonで2019年から2021年まで2年間、「マッサージガン」のベストセラー製品を販売していたというDavid氏が、後発メーカーから「偽の著作権侵害」などの妨害を受け、2022年11月に倒産し、その損失が700万ドル(約9億4000万円)に上ったことを報告しています。



7 Million Dollar Amazon Bankrupt. Our Amazon journey started in January… | by David | Nov, 2022 | Medium

https://medium.com/@david073/7-million-dollar-amazon-bankrupt-cf977fb085f5





「マッサージガン」は2018年1月、スポーツテクノロジーメーカーのHyperIceが「HyperVolt」を発売したことがきっかけで注目されるアイテムになりました。





David氏らはHyperVoltに着想を得て、2019年2月、独自のマッサージガン設計で特許を取得。2019年7月に製品を販売しました。当初から製品は好評で、2019年10月から2021年10月まで2年にわたりベストセラー入り。レビューは合計で3万1000件に上り、平均で4.8という高評価を得ました。こうして、上位15件の販売者のレビューが平均で1万5000件あるという「かなり競争的な市場」になっていたマッサージガン市場に、新たに参入したのがB社です。



2021年12月、David氏らは虚偽の「著作権に関する申し立て」を受けて製品のASINを停止されてしまい、復活までに3週間を要したためベストセラー入りを逃しました。代わりにランクインしたのがB社でした。David氏の調べによれば、B社のAmazonベストセラーランクのスコアは「健康」「家庭」カテゴリーで2万超えと、ありえない数字だったとのこと。その手法は、ダミーの販売者アカウントで商品を出品し、Facebookグループで95%引きにするというもので、1週間で5000件から6000件の取引を行いました。ダミーアカウントはマッサージガンを出荷しませんでしたが、B社はベストセラーバッジを手に入れ、メインアカウントでFBA(フルフィルメント by Amazon)を有効にすることに成功。この手法を繰り返すことで、B社の製品はAmazonのあらゆる関連キーワードに表示されるようになりました。一方、David氏らの製品は「アダルト」タグが付けられ、またもASINを停止され復帰に1週間かかり、その間にどんどんインデックスを失っていきました。



やがて、売り上げが安定したB社は、ブランド名を変更。さらに多くの製品の出品を行い、5つ星レビューに対して40ドル(約5300円)の報酬を出したことで、2カ月で2000件近いレビューを獲得。マッサージガン市場を支配していきます。David氏は2022年4月から、B社のレビュー購入などポリシー違反をAmazonに通報しましたが、何も起きなかったとのこと。そこで、2022年8月にはアカウントマネージャーに連絡すると、ようやく調査が始まりましたが、今度はDavid氏のもとにB社から直接脅迫メールが届くようになり、ポリシー違反警告も毎日15件から20件届くようになりました。Amazonはこのことには一切対応を行わず、ケースクローズとしたそうです。





結局、David氏らは2021年に出品停止措置16回、2022年に出品停止措置80回を受け、在庫保管料と広告費として700万ドル(約9億4000万円)の損失を計上。すべてを清算し、2022年11月1日に倒産したとのことです。



David氏の報告に対し、ソーシャルニュースサイトのHacker Newsでは、「Amazonで中国の出品者と戦ってはいけません。あなたのカテゴリにやってきたら諦めましょう。彼らは99.99%の中国人ではない出品者よりもずっとAmazonのシステムを理解しています」「だからもうAmazonでは買わず、中国製品ならAliexpressでもっと安く買っています。Amazonで面白い製品を見つけたら、独自のネットショップがないか探しています」「Amazonは星4.5以上ばっかりで、ニセモノとゴミばっかりです」と、Amazonでのまともな買い物を諦めているようなコメントが並びました。



また、そもそも市場のパイオニアはHyperIceであることから「自分たちが(HyperIceに)やったことをやられたわけだから、泣けないな」「その通り、Davidも汚水溜の一部で、彼の会社がB社と同じ寄生虫であると認識する自覚もないのでしょう」と厳しいコメントもあります。なお、「そうであってもAmazonの一般的なユーザーは知らない話で有益な記事です」と評価する声もありました。