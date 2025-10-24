2025年10月24日 19時26分 ヘッドライン

2025年10月24日のヘッドラインニュース



アニメ『サザエさん』初のアーケードゲーム『サザエさんまちがいさがし』が2026年春から稼働することになりました。実際に放送されたアニメを題材に、タッチパネルでまちがいを探していくという内容で、アミューズメント施設に設置されます。





1人でもみんなでも楽しめる「ノーマルモード」と、2人で速さを競う「対戦モード」、ステージをクリアすることでたくさん遊べる「チャレンジモード」の3種類があります。





なお、2025年11月14日(金)・15日(土)に開催される「AMUSEMENT EXPO 2025」でコナミアーケードゲームスのブースにて試遊可能だとのことです。



◆ネタ（メモ・その他いろいろ）



過去問演習でふざけて証明にフェルマーの最終定理使ったらちゃんと指摘されてて神 pic.twitter.com/HDQQEXFWQl — 付箋 (@fs_een) 2025年10月21日







オーブン米津してたら、パリンッて音がして電源落ちた…どうするのこれ→『オーブン米津』のパワーワードに米津大喜利大会が開幕「夢ならばどれほどよかったでしょう」 - Togetter









📝社員遠足レポート

先日、栃木県・岩船山で“爆破体験”に行ってきました!

特撮作品の聖地として知られるこの場所で

変身ベルトを巻いてヒーローポーズをキメる大人たち…

もちろんクリエイターらしく、リファレンス撮影もばっちりです!📸



ラストはナパーム5発の一斉爆破で

ド迫力の集合写真!🔥… pic.twitter.com/VJOznHG6NO — 神風動画の社員/The staff of Kamikazedouga (@kamikazenosyain) 2025年10月23日



◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

「ロンドン地下鉄の蚊」、起源の通説覆る 800匹を五大陸から収集：朝日新聞



がん研究の世界で長く働く研究者が「グエー死んだンゴニキの寄付祭り」のようなムーブメントは見たことがないと驚き - Togetter



私たちはブラックホールの中に住んでいるのかもしれない | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト



立命館、首都圏・東海に中高一貫校を計画 学生争奪へ他地域進出 - 日本経済新聞



世代を超えてテロメアDNAを維持する新たな仕組み | 理化学研究所







◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

高市内閣で「若年層」の支持急増、１８～３９歳は石破内閣の１５％から８０％に…読売世論調査 : 読売新聞



維新・松井元代表「合意不履行なら連立離脱」 都構想「今は無理」 [大阪府] [高市早苗総裁 自民党総裁][日本維新の会][自由民主党（自民党）]：朝日新聞



支持率下落の国民、「玉木氏は首相になる決断できない」とみられたか…読売世論調査 : 読売新聞



＜独自＞国産水上ドローン量産化へ 造船技術生かし安全保障強化も 民間で共同実証開始へ - 産経ニュース



読む政治：「あからさまな公明切り」自民内からも不安 ブレーキ失った高市政権 | 毎日新聞



トランプ氏、プーチン氏との首脳会談中止 交渉停滞に不満 | ロイター



コンビニATMの先駆け「イーネット」が窮地に 主力のファミマ失う：朝日新聞



【速報】立民、裏金理由に佐藤副長官の法案説明拒否|47NEWS（よんななニュース）



「2度はぐらかした」 斎藤知事の議会答弁、兵庫県議長が異例の苦言 | 毎日新聞



「ケアマネジャー」不足深刻化 資格の取得要件を見直しへ 厚生労働省 | NHKニュース | 厚生労働省、健康







広島太郎さん亡くなる 広島市中心部で路上生活 70代後半か | 中国新聞デジタル



大阪の築古物件５棟に中国系法人６７７社が登記、経営ビザ目的か…「大半がペーパー会社の疑い」 : 読売新聞



子どもの自殺者529人と過去最多に…若者の自殺者も3000人以上と高止まり「進路に関する悩み」が最多 自殺対策白書｜FNNプライムオンライン



投資家の田端役員を在宅起訴 メルカリ関係者をＸで侮辱―東京地検：時事ドットコム



“モノ言う株主”「趣味は炎上」のインフルエンサー田端信太郎がメルカリ社員をSNSで侮辱した疑いで書類送検…被害者は複数？ 本人を直撃すると「事実です」 | 集英社オンライン | ニュースを本気で噛み砕け



「田端氏は、書類送検の容疑は田端氏が24年11月から12月の間、自身のXでメルカリが社外向けに公表している社員のインタビュー記事について、『無能を雇うのを株主からしたらやめてほしい』などと自身のXで投稿したとして、公然で侮辱した疑いが持たれています。

被害者は4月、侮辱罪にあたるとして麻布警察署に告訴状を出し、受理された。田端氏はこれまでにも、『バカ、クソ、無能なカスタマー対応をする会社』『メルカリの広報が無能なのはそういうとこやぞ！』などとSNS上で発言し、批判を行なってきました」



「国家情報局」創設、インテリジェンス強化へ…高市首相が官房長官に検討指示 : 読売新聞



夫婦別姓議論も自維連立で「急展開」 事実婚当事者が語る「絶望」 | 毎日新聞



通勤手当「不正受給」で八王子市が１０８人の大量処分…バス申請し徒歩通勤など不正は総額９１５万円 : 読売新聞



経歴詐称で内定取り消し認める判決 転職男性敗訴に見る司法の変化 - 日本経済新聞



消費減税「事実上先送り」 維新・藤田氏、連立合意巡り：時事ドットコム



芳野連合会長、公明との連携に期待 別姓「考え同じ」：時事ドットコム



英国王とローマ教皇が合同礼拝 16世紀の教会「分裂」後初めて | 毎日新聞



焦点：高市外交「本当のヤマ場」は日中首脳会談、ＡＰＥＣで開催調整 | ロイター



クマ被害 今月に入ってから64人 出没エリア2倍に拡大の地域も | NHKニュース | クマ被害



「学校の敷地内に不発弾」と通報 生徒は一時避難 東京・世田谷 | 毎日新聞



職場で｢ちゃん付け｣や容姿言及の元同僚、セクハラで22万円賠償命令 東京地裁 - 日本経済新聞



コメ増産、方針転換を示唆 「農家は米価暴落懸念」―鈴木農水相：時事ドットコム



米海軍の造船能力は「ぼろぼろ」、手を差し伸べる韓国企業(1/2) - CNN.co.jp



盗撮容疑で警視書類送検 スマホに多数画像、勤務中撮影―福岡県警：時事ドットコム



【独自】後志・積丹町で猟友会が“出動拒否” クマ出没相次ぐ中、町議とのトラブルで先月から HTB北海道ニュース



荒れる宮城知事選 「デマ」対応に追われる現職 参政党は新顔を応援 [宮城県]：朝日新聞



人質の女を覚醒剤使用容疑で逮捕 大阪・枚方の立てこもり事件―府警：時事ドットコム



韓国は重視、中国には「モノ申す」 高市氏、近隣国との関係どう構築 [高市早苗総裁 自民党総裁]：朝日新聞



高市政権、赤字企業も賃上げ支援検討 生産性向上と両立課題 - 日本経済新聞



「ちゃん付け」は違法なハラスメント 元同僚に賠償命令 東京地裁 | 毎日新聞





所信表明演説でのヤジ議員

特定されている特に酷かった議員は水沼秀幸（千葉4区）と岡田悟（兵庫7区 比例復活ゾンビ）の2名で、いずれも立憲民主党 pic.twitter.com/yDT24FaaKh — 株好きおじさん (@kabuzuki_ojisan) 2025年10月24日



足りないミカン、はや高値？ 増やす秘策は「木の半分を実らせない」 [静岡県]：朝日新聞



多摩総合医療センターの患者情報流出 188人分、「拾った」と封書 | 毎日新聞



連合・芳野氏 労働時間規制緩和「働き方改革に逆行、看過できない」 | 毎日新聞



東京ディズニーランド 安全ベルトが幼児の首にかかり救急搬送 | NHKニュース | 千葉県



2026年の主食用米生産量見通し 2025年を下回るとの農林水産省の見通し 自民の合同会議が了承 | NHKニュース | コメ、農業、農林水産省



秋の味覚に異変！変形・品不足・高価格…夏の猛暑と水不足が野菜を直撃 | NHKニュース | 農業、物価高騰、気象



トランプ大統領来日前に空港や駅で警戒強化 | NHKニュース | トランプ大統領、東京都



9月の消費者物価指数 2.9％上昇 食料品値上がり続く | NHKニュース | 消費者物価指数



高市首相 所信表明演説【全文掲載・ノーカット動画】 | NHKニュース | 高市内閣、国会



イスラエル最高裁、ガザ取材許可めぐる審理延期 報道協会は失望 写真5枚 国際ニュース：AFPBB News



《本誌のアカウントも》小野田紀美氏 Xで“ブロックされた”報告続出、広がる困惑…本誌の問い合わせに事務所は“取材拒否” | 女性自身



高市首相への祝電、中国なぜまだ発表せず? 近年は就任当日 | 毎日新聞



ロシア「宣戦布告」と反発 首脳会談中止・対露制裁発表の米国に ウクライナは歓迎 - 産経ニュース



兵庫県広報公式Xが特定個人をフォロー、解除 不正アクセスか 刑事告発視野に県警に相談|社会|神戸新聞NEXT



不法滞在アルジェリア女による12歳女児レイプ殺人、被害者母が終身刑求める 仏 写真8枚 国際ニュース：AFPBB News



宮城知事選で「保守分裂」 高市首相と安倍昭恵さん、異なる候補応援 | 毎日新聞



【分析】米共和党が嘲笑する「王はいらない」デモ、米国民は笑っていない 最新世論調査 - CNN.co.jp



【速報】高市首相、気候変動の首脳級会合欠席へ|47NEWS（よんななニュース）



【速報】ちゃん付けはセクハラ、慰謝料支払いを命令|47NEWS（よんななニュース）



自民、選挙制度調査会を改編へ トップの交代案も浮上 | 毎日新聞



18～22歳のウクライナ人男性、ドイツに大量流入 毎週1000人超 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



イスラエルのヨルダン川西岸併合、和平合意を「脅かす」 米国務長官 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



スウェーデン、ウクライナに戦闘機「グリペン」輸出へ 首脳が合意書に署名 | ロイター



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）









ところで、クマ肉はうまいの？美味しいとなると、また話が違ってくる→捕獲時期や処理方法など条件が揃うと美味しく食べられる模様 - Togetter



江川紹子さん「世界の女性リーダーで高市首相ほど笑む人はいない。女性のハンディを武器に変える術、そうでないと生き残れない環境に疑問」～それへの反応 - posfie



NHKの放送100年特集ドラマ原作にして、世界のエンタメＳＦに比肩しうる壮大な長篇──『火星の女王』 - 基本読書



『まってーーーこれえええーーー！！！落としたあああー！？？』通勤中、学生の通学定期を拾い駅に向かっていたら、駅から逆走猛ダッシュしてきた女子高生とすれ違い、全力で追いかけた話 - Togetter



労働基準法「子供に坑内労働をさせるんじゃねえ」に一条割いてあって先人の血で書かれているとよく分かる - Togetter



「庭木を伐採した後の根っこが抜けない」と悩んでいたら「キノコの軸を土に入れておきなさい」とお婆ちゃんからアドバイス→一年放置してたら木がボロボロに - Togetter





ススキノでもおそらくノウハウが出回っているのだと思われます。

経営者とアフターに行って飲んだ後ホテルへ行き、酔ったふりをして性交渉に行くところで怒って拒否、すぐに警察へ、という事例を何件も聞きました。 https://t.co/VC6IkYhBwR — 弁護士 中村憲昭 (@nakanori930) 2025年10月24日



特集ワイド：兼務・兼職必至…将来は「4割消滅」？ 神社ピンチ、宮司苦闘 | 毎日新聞



うちでは親族などの没後に家電製品が壊れると「あっちで使うために持って行ったのかな」という語り方をするのだが、賢い担当の故猫があっちに持って行ったのは空気清浄機だった - Togetter



パリの飲食店経営者が教える、フランスのお店でちゃんと扱われるコツ3点「文化の違いを知るは大事」「1人にはハードル高すぎる」 - Togetter



北海道の除雪バイトを関東の人間がやってみた感想 - あおきた区の汚部屋



彼女と旅行に行ったとき、旅先で手近なATMでお金を下ろそうとしたら彼女に猛反対された…銀行への手数料と旅の時間に対する価値観の違い - Togetter



職場体験の中学生の態度が酷くてこちらも相応の態度で返した話、体験で任せられる仕事は限られている「どんな仕事でも人の仕事を笑うのは失礼」 - Togetter



一般で自衛隊グッズが購入できる売店に油性鉛筆があり、愛用している方の様々な反応が集まる - Togetter







家の敷地内に勝手に駐車されており、その両サイドにブロック目的の駐車もされていた…なお駐車許可を取っていたことが判明 - Togetter



「わが子の日本語が分からない」子どもの悩み伝わらず、言葉の壁に苦しむアフガン出身の母 祖国に残る家族への不安も…支えの日本語教室で「学ぶ喜び」と、仲間とのつながりを | NEWSjp



伊丹空港で、息子が調子崩したからカームダウンエリア使わせてもらおうとしたら、JALの施設だからANA乗る人は使えないと言われた - Togetter



パリの博物館で重さ合計約6kg、総額2億6,000万円の自然金が盗まれ発見された時にはすでに溶かされた状態に→「エッッ...これを溶かしたの？マジで言ってる？？」 - Togetter



自分がいないときに親が家のタンスに保管していた戦時資料を含む紙物を焼却処分したことが分かって仕事に手がつかない...→「記録ってこうやって消えていくんだな...」 - Togetter



先日ついに彼氏の夜のお誘いを断ってしまった。 増田でたびたびセックスレ..



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

Twitterで日本人がちょっとアダルティな絵をアップロードしたら凍結されるが外国人のセクシーな写真は許されてるのはなぜ？ - Togetter



「OneDrive」のバックアップ機能を切ったらファイルがなくなった……を防止する改善 - 窓の杜



0からフロントエンドにテストを導入した話



【特集】Windows 10から11にしたくない皆さんへ。話題になった不具合はほとんど解決済みです - PC Watch



【特集】「気づいたらWindows 10サポート終わってた！」という人がやるべきこと - PC Watch







時速20km出せるLUUPの新車両『Unimo』が物議を醸す「これが無免でよくて原付は免許がいるのバグすぎる」「自転車に乗るハードルは上がってるのに」 - Togetter







上の子がダイソーの素材で作ったアンテナで普通にテレビも観れるけど仕組みがさっぱり分からない...→「将来有望すぎる」「絶対に伸ばすべき才能」 - Togetter



Appleさん、日本語入力の優先順位が低いのが見え見えでめちゃ萎えますね どう見ても使いにくいのに改善されないよね - Togetter



【笠原一輝のユビキタス情報局】王者NVIDIAのAI用GPUの強み、追い上げるAMDに足りないものとは？ - PC Watch



高画質録画および写真撮影向けmicroSDメモリカード・新モデルの発売について | KIOXIA - Japan (日本語)



Ryzen+GeForceの黄金タッグ、しかも電源内蔵の小型ゲーミングPC「AtomMan G1 Pro」 - PC Watch



オフライン日本語全文検索 Mikan



宮城県知事選でユーチューブ動画氾濫 Xで「虚報」と一緒に拡散中 | 河北新報オンライン



通信キャリアのeSIMオンリー端末に対するアプローチは正解だったのか - ケータイ Watch



ドコモ、「Aterm CM51FD」を発売 | お知らせ | NTTドコモ



＜更新＞2025年10月24日（金曜）午前10時00分

発売日を「2025年11月以降」から「2025年10月31日（金曜）」に更新しました。







9年ぶりに「iPhone 17」へ買い換えて気付きました。USB Type-C対応ってメチャ便利ッスね！ - ケータイ Watch



DeepSeek-OCRにはランダム文字列が読めない - きしだのHatena



TSMC日本法人社長｢第1工場の量産、計画通り｣ 設計技術者は5割増へ - 日本経済新聞



海底ケーブルシステムに関する一部報道について | NEC





少なくともYouTubeなりTwitchなりでゲームを配信して収益を受けている身であれば、まずは『配信でゲームが消費されるスピードが上がっている。ゲームを見るメディアとして消費されてしまう現実。』といったことを心配した方が良いのではないかと思ったりしたり。… — ハコイチバ Xboxファンサイト&YouTube (@hako1ba_xbox) 2025年10月24日



GitHub Copilotを使っている人は全員"copilot-instrucions.md"を作成してください #githubcopilot - Qiita



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）



◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤



サイエンスSARU制作

新作TVアニメーション

『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』

📺️TV放送枠解禁📺️



◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤



カンテレ・フジテレビ系全国ネット… pic.twitter.com/ZidXb9bFvN — 攻殻機動隊【公式】GHOST IN THE SHELL official (@thegitsofficial) 2025年10月23日



新作TVアニメーション『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』カンテレ・フジテレビ系全国ネット火曜よる 11 時“火アニバル!!”枠にて放送決定！ | 【公式】攻殻機動隊グローバルサイト



『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』TVCM「渋谷事変」｜11月7日よりIMAX同時上映！全世界、順次公開！ - YouTube





『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』TVCM「死滅回游」｜11月7日よりIMAX同時上映！全世界、順次公開！ - YouTube





TVアニメ「らんま1/2」第2期 第16話「マリンウォーズ」予告 ／ "Ranma1/2" Season 2 #16 Preview - YouTube







去年の話 pic.twitter.com/ahSQlrN596 — のらとくに (@ShanConFuCius) 2025年10月22日



「主人公の乳が無駄にデカくなけりゃもっとよかった」って感想をくれた読者さまは屋上に来てほしい…ケンカしようや - Togetter





2025年発売予定としておりましたNintendo Switch 2 『ELDEN RING Tarnished Edition』について、ゲームのパフォーマンス調整にさらなる時間が必要であると判断し、発売を2026年に変更させていただきます。本作の発売をお待ちいただいているユーザーの皆さんにご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません… pic.twitter.com/PKEbxt9bxB — FROMSOFTWARE (@fromsoftware_pr) 2025年10月23日



第96回企画展 「けものフレンズ展」｜手塚治虫記念館









野原ひろしと野原ひろし pic.twitter.com/fku14eeT4C — tenten (@tentenchan2525) 2025年10月24日



TVアニメ『真夜中ハートチューン』PV第2弾 | 2026.1.6～ON AIR!! - YouTube





TVアニメ『真夜中ハートチューン』EDテーマアーティストコメント：Soala | 2026.1.6～ON AIR!! - YouTube





TVアニメ『真夜中ハートチューン』OPテーマアーティストコメント：星街すいせい | 2026.1.6～ON AIR!! - YouTube





TVアニメ「瑠璃の宝石」 オリジナルサウンドトラックCD①視聴動画 - YouTube





太陽、なってあげよっか？♡ - 社 美胡（CV：ファイルーズあい）［Music Video］ / TVアニメ『私を喰べたい、ひとでなし』第4話 ED主題歌 - YouTube





『Bylina』- Pump It Up トレーラー | PS5®ゲーム - YouTube





『ダンジョンマインスイーパー』 - 発売日告知トレーラー | PS5® & PS4® Games - YouTube





『スーパーダンガンロンパ２×２』モノクマからのご挨拶！【Nintendo Switch 2 / Nintendo Switch / PS5 / Xbox Series X|S / Steam】 - YouTube





『Sea Fantasy / シーファンタジー』 - ローンチトレーラー | PS5® - YouTube





『Fallout 4: Anniversary Edition』公開トレーラー - YouTube





『家へ帰れ、アニー：SCPゲーム (Go Home Annie: An SCP Game) 』– 発表トレーラー | PS5® Games - YouTube





『Sushi For Robots』 - ローンチトレーラー | PS5® & PS4® - YouTube





Fallout 76 -「Burning Springs」トレーラー - YouTube





『キングダムカム・デリバランス II』「教会の謎」DLCアナウンストレーラー - YouTube





Football Manager 26 | 日本公式トレーラー - YouTube





HD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』ファイナルトレーラー - YouTube





【デジモンストーリー タイムストレンジャー】影絵メイキング映像 - YouTube





『Formula Legends』 - ロウパワーパック 発売トレーラー！ - YouTube





『BECASTLED』- ロンチトレーラー | PS5® & PS4® - YouTube





『Sonic Rumble』グローバルローンチ ティーザートレーラー｜正式サービス開始日決定！ - YouTube







バスボム中身残るタイプはタバコ並みに注意書き欲しい

【再掲】 pic.twitter.com/T45UYZQCBI — ワンコロもちべヱ (@WANKOnin) 2025年10月23日









マキマとマキマキ pic.twitter.com/Pj9zuwSQNC — tenten (@tentenchan2525) 2025年10月23日





コナン pic.twitter.com/vQSCwSuTDL — あガン (@nakseo123) 2025年10月22日





こんな回があったような気がしてる pic.twitter.com/BhRUrQtfkG — 友美イチロウ (@kin29t) 2025年10月23日



ことぶきつかさ先生曰く、プロは「書き続ける能力」よりも「書いたモノをお金に変える能力」が重要であり「商業化できるものを書く能力」には2種類ある - Togetter



「ROG Xbox Ally」で「Steam」など他社ストアのゲームをどうインストールする？ - 石田賀津男の『酒の肴にPCゲーム』 - 窓の杜



◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

【緊迫】★★ドラフト会議の舞台裏★★ 交渉権獲得の瞬間は『歓喜』プラン通りと充実のドラフトに気になる指名選手の特徴も担当スカウトに直撃！！ - YouTube





大谷翔平、佐々木麟太郎のドラフト指名に初言及「本人がこうなりたいという道を選ぶのが一番」 - ＭＬＢ : 日刊スポーツ



◆新商品（衣・食・住）

【松のや】玉子たっぷりのタルタルソースで味わう「チキン南蛮定食」発売！｜松屋フーズ







【公式】【Suicaのペンギン ☓ Yogibo】“Suicaのペンギン”があなたのくつろぎに寄り添う。 特別デザインのYogiboが登場 | Yogibo公式オンラインストア



チョコ好きによる、チョコ好きのための、チョコづくしの祭典！ “ひとくちで３度のしあわせ”を感じられる 「ファミマがチョコだらけ！」が10月28日（火）から開催 ～3種のチョコが詰まった全11種類が勢ぞろい～｜ニュースリリース｜ファミリーマート



「セブンカフェ」から「セブンカフェ 水素焙煎コーヒー」が登場 ～未来をつくるコーヒー～｜セブン‐イレブン



近距離観察が可能なコンパクトタイプの双眼鏡「PENTAX Papilio III WR」を新発売｜RICOH IMAGING



国産抹茶100％の抹茶製品「お～いお茶 抹茶」を、11月3日（月）に新発売 | ニュースルーム | 伊藤園 企業情報サイト

