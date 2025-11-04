2025年11月4日のヘッドラインニュース
容姿端麗・スマートなふるまいで「王子」と呼ばれる女子・滝口宵と、同じく「王子」と呼ばれる1つ上の先輩男子・市村琥珀の2人が繰り広げるラブストーリーを描く、やまもり三香のマンガを原作としたアニメ『うるわしの宵の月』のティザーPVが公開されました。
TVアニメ『うるわしの宵の月』ティザーPV│2026年1月からTBS系全国28局ネットにて放送開始 - YouTube
©やまもり三⾹・講談社／うるわしの宵の⽉製作委員会
オープニング主題歌は「うるわし」、エンディング主題歌は「アザレアの風」で、いずれもUNISON SQUARE GARDENによる書き下ろしの新曲となっています。
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
「”＞＜SCRIPT SRC=HTTPS：//MJT.XSS.HT＞ LTD」という名前の企業が強制的に社名を変更させられた事例 - GIGAZINE
会社から独立してソロのクリエイターになったら「働くモチベーション」をどうやって維持すればいいのか？ - GIGAZINE
100台のカメラを備えたアジア最大級のモーションキャプチャースタジオ「オパキス」見学レポート、最先端映像を支える大道具・小道具とは - GIGAZINE
なぜアメリカでは「共和党が赤、民主党が青」で分けられているのか？ - GIGAZINE
通常の7.3倍という圧倒的ボリュームで1人では調理すら困難な「ペヤング 超超超超超超大盛やきそばペタマックス」試食レビュー - GIGAZINE
吉野家が国会議事堂用に開発した限定「牛重」を羽田空港で食べてきた - GIGAZINE
日本の「旨み」を取り入れ「史上最も影響力のある17のバーガー」に選ばれた和風ハンバーガー「UMAMI BURGER」を食べてみました - GIGAZINE
広告ブロック回避サービスがハッカーに乗っ取られてマルウェア配信 - GIGAZINE
グラフィグっぽいペーパークラフト「Foldable」を実際にデザインして組立てみました - GIGAZINE
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
シベリア中部に住むデパーク人は、冬の厳しい寒さを避けるため地下の洞窟を交易所として利用していた— 露水設計局 ОКБ имени М. Лушуя＠樺太庁陸地測量部 (@Rail900) 2025年10月31日
デパーク人を表すロシア語であるДепачка（デパーチカ）は後に、地下にある店を示す語となる
これが昭和初期に日本に伝わり、百貨店の地下にある食料品売り場の意味となった https://t.co/M6hgmyYMt8
条件を後出ししてくるヤツは総じてダサい、と思ってる派なんだけど、８歳児とスーパー行って「1個だけお菓子買ったげるから好きなの選びな〜」と伝えたらハリボー1kgバケツ選ばれて「さすがにこれは…ダメですねぇ」と答えちゃった。 pic.twitter.com/NGrFGDkqYB— カシシ (@the_m_r_p) 2025年11月3日
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
英大学、中国の圧力に屈服 強制労働研究めぐり 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
【研究成果】日本周辺の魚類体重変動の主原因は餌をめぐる競争 ―75%は餌をめぐる競争、50%は環境悪化― | 広島大学
OLL1073R-1株とOLS3059株で発酵したヨーグルトの継続摂取者は、口腔内の抗菌物質が多く、大腸がんとの関連が知られる病原菌が少なく、風邪罹患リスクが低いことを確認 ～第68回秋季日本歯周病学会学術大会で発表～ | 2025年 | プレスリリース・お知らせ | 株式会社 明治 - Meiji Co., Ltd.
RNAステムループの折りたたみダイナミクスを分子動力学シミュレーションで再現～RNAのデザインや創薬分野への応用に期待～｜東京理科大学
「ニュウハクシミ」紙を食べる害虫 生息19都道府県に拡大 古文書などへの被害が懸念 | NHKニュース | 歴史・文化財、北海道、岩手県
母親が新型コロナ感染の子ども、自閉症など神経発達症のリスク１．３倍 米研究 - CNN.co.jp
がん免疫療法薬とコロナワクチン併用で生存期間延びた研究注目 | NHKニュース | 新型コロナウイルス、医療・健康、サイエンス
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
歌舞伎町のTOHOシネマズで女性が叫びながらナイフを振り回す動画が「この人も怖いけど平然とポップコーンに並んでる周りのがヤバい」 - Togetter
歌舞伎町の映画館に刃物女 駆けつけた警察官が確保 - YouTube
歌舞伎町 tohoシネマ新宿でナイフを振り回してる女性がいた💦 pic.twitter.com/E9wlrhpnwq— MYAW (@Min22Nog) 2025年11月2日
TOHOシネマズ新宿で刃物振り回してる女子がおって驚愕した…これがリアルな歌舞伎町JAPAN…。 pic.twitter.com/1yJxRkdWkm— 平民 (@wdjfyb) 2025年11月2日
今日、新宿TOHOで呪術廻戦0観て出てきたら、これ— ゆっこ (@zahato18) 2025年11月2日
なにごとかと流石にびっくり
なんかナイフ？振り回した人がとっ捕まったらしい
犯人？おさえつけられてしばらくピチピチしてたけど、なんかデカいシートみたいのにお包みされて運搬されてった
見た感じけが人とかはいなさそうで良かった pic.twitter.com/RP0EkHRbUv
愛知県蒲郡市：職員採用試験で「女性はマイナス１点」公益通報…調査委「市長指示に蓋然性」も認定行わず : 読売新聞
積丹町で猟友会と揉めたとされる人、酪農家らしいので稼業がモロに被害受けるクマ被害に敏感っぽいのと、今年3月の予算審査委員会で駆除の予算やハンターの報酬についてかなり噛みついてるからこれが根っこにありそうだな。— ストラ (@stra_arts) 2025年10月29日
積丹町議会だより＞第100号よりhttps://t.co/BrNuZ3Z4UF pic.twitter.com/ZBzW7jxcYv
「庶民舐めてる」河野太郎 暫定税率廃止巡り「フェラーリのガソリン値下げ必要ない」発言がヤフコメ1万件超えの大荒れ、批判続出 | 女性自身
【一覧】「日本成長戦略本部」設置 高市総理大臣 AI 造船 防衛産業など17分野ごと担当閣僚 来年夏策定へ | NHKニュース | 高市内閣、生成AI・人工知能、半導体
新垣邦男衆院議員（副党首）の「離党表明」について（談話） - 社民党 SDP Japan
まるで「大麻の森」、違法栽培の温床は「空き家」…雨戸閉め切り・室外機が常に稼働など「不審なら通報を」 : 読売新聞
「高市政権打倒デモ」都内で2000人練り歩く 「中国への侵略阻止を」右翼団体が怒声も - 産経ニュース
首都高3人死亡、被告に懲役7年6カ月 風邪薬リスク「飲酒と同様」 [埼玉県]：朝日新聞
ペルー、メキシコとの国交断絶表明 元首相の亡命手続き開始受け | ロイター
三井の人気新築タワマン 引き渡し前「転売」発覚したら手付金没収へ [東京都]：朝日新聞
「赤旗」が維新・藤田共同代表に緊急申し入れ
松本文科相 高校授業料無償化 作業チーム設け質向上など検討へ | NHKニュース | 教育、文部科学省
生後3か月娘 切りつけるなどして殺害か 母親逮捕 東京 世田谷 | NHKニュース | 事件・事故、東京都
株価 一時600円以上値下がり | NHKニュース | 株価・為替
“米政府 安保理理事国にガザ国際安定化部隊活動 決議案提示” | NHKニュース | イスラエル・パレスチナ、アメリカ、国連安全保障理事会
秋田のクマ被害 小泉防衛相 あすにも自衛隊支援を実施 | NHKニュース | クマ被害、防衛省・自衛隊、秋田県
スペイン東部 去年230人以上死亡の洪水めぐりバレンシア州のマソン首相が辞任表明 | NHKニュース | スペイン、河川・洪水
チェコ 前首相の政党 “極右”とされる党などと連立政権発足へ | NHKニュース | チェコ、ヨーロッパ
シリア難民はドイツから帰国すべき、拒否する者は追放 メルツ首相 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
不正見抜けぬ中小監査法人 オルツ余波で「もう担い手いない」 - 日本経済新聞
「暮らせない」ニューヨーク、東京比で家賃6倍・殺人6倍 4日に市長選 - 日本経済新聞
愛知県が県立高専新設へ、最短で2029年4月想定 DX、生成AI進展見据え人材育成：中日新聞Web
リニア工事で水位低下、打つ手なし 代替水源確保するも湧水対策は断念 | 日経クロステック（xTECH）
高所得者課税「1億円の壁」に是正案 対象300人から拡大検討 - 日本経済新聞
災害時、外国人は「情報難民」に 在住者多くインバウンド激増の関西 多言語対応進むか - 産経ニュース
自動運転のバス・タクシー、2030年度に1万台 国が初の目標設定 - 日本経済新聞
中国、トランプ氏主張の「秘密裏の核実験」を否定 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
アフガニスタン北部でM6.3の地震、死者20人に 保健当局 写真4枚 国際ニュース：AFPBB News
相談件数5年間で1・5倍 増える男性のDV被害 年上の妻に食事抜かれ栄養失調 国際男性デー - 産経ニュース
「ロシアと中国は秘密裏に核実験実施」トランプ氏主張 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
「統一戦線だ」 安保、定数削減で共社接近 立憲とはすきま風 | 毎日新聞
略式起訴で罰金10万円→正式裁判で一転、無罪 脳梗塞で事故の男性 専門家「略式は冤罪生む恐れも」：北海道新聞デジタル
帝釈峡の雄橋で落石、50代男性が死亡 当たった可能性も 一帯は通行止め | 中国新聞デジタル
企業献金、粗い規制の網 建設や産廃業、4社が上限750万円超え 23年自民地方支部へ｜【西日本新聞me】
評価相次ぐ日米首脳会談も…「歴代最低」「かつてなくお粗末」元外務官僚の佐藤優氏、酷評 - 産経ニュース
首脳会談意向、北朝鮮に伝達 高市首相「拉致」集会に初出席：時事ドットコム
ただ一人「質問状」に答えた高市氏 戦争被害者〝救済〟へ見せた意欲 | 毎日新聞
主婦殺害事件、逮捕の女は大型スーパーで事務員の仕事「8月に警察来て捕まると覚悟」と供述 - 産経ニュース
アンドルー元王子、最後に残された英海軍名誉称号も剥奪へ 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
ロシア軍、ウクライナ東部で着実に前進 AFP分析 写真8枚 国際ニュース：AFPBB News
ドイツ極右AfD有力議員の車に放火「民主主義への攻撃」 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
13世紀の塔が一部崩壊、修復作業員1人死亡 伊ローマ 写真8枚 国際ニュース：AFPBB News
岩屋毅前外相、高市氏提案の国旗損壊罪に反論「立法事実がない」「右傾化…そんな言い方はしていない」 スパイ防止法には慎重姿勢 | TBS NEWS DIG
トランプ氏、習氏は台湾侵攻後の結果を「理解している」 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
障害者就労支援の加算金、再雇用を繰り返し２０億円超を過大受給か…大阪市の事業所グループ内で : 読売新聞
英列車内刺傷事件、容疑者は1人に 鉄道職員1人が重体 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
テヘランの主要水源、2週間で枯渇の恐れ 当局が警告 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News
高市首相 “拉致問題解決へ 北朝鮮側に首脳会談求めている” | NHKニュース | 拉致問題、高市内閣、北朝鮮情勢
首相「日朝首脳会談を打診した」 拉致被害者の帰国求める集会で|47NEWS（よんななニュース）
習氏、手土産の中国製スマホに「バックドア確認を」 中韓首脳会談で冗談 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News
株式を24時間・1円単位で取引 SBIや信託銀、デジタル証券で - 日本経済新聞
タンザニアで選挙めぐり抗議デモ、弾圧で数百人死亡か - BBCニュース
TPPにフィリピン・UAEが加盟申請 トランプ関税に対抗、自由貿易推進 - 日本経済新聞
保険料滞納の外国人 在留資格更新など認めない仕組み導入へ | NHKニュース | 厚生労働省、出入国在留管理庁、年金
飛行機遅れ、終電逃した 航空会社の対応は？ 実は大事な「あの紙」 [北海道]：朝日新聞
｢威圧感すごい」ハロウィーンの夜、那覇で米軍単独初パトロール
外国人1割超、27市区町村に 全国35万人増、地場産業担い手|47NEWS（よんななニュース）
「ほとんどが泣き寝入り」 侮辱罪検証で木村花さん母|47NEWS（よんななニュース）
10月の平均気温、歴代2位に 沖縄・奄美は過去最高|47NEWS（よんななニュース）
来年1月にも外国人総合的対応策 土地取得ルールや入管強化へ|47NEWS（よんななニュース）
クマ対策、5日にも陸自部隊派遣 秋田で輸送など後方支援、防衛省|47NEWS（よんななニュース）
3人死傷事故で71歳男を起訴 名古屋駅前、過失致死傷罪|47NEWS（よんななニュース）
インドでオーディションと偽り子供ら監禁 「人質シーンの撮影かと」：朝日新聞
「大学まで追いかけてきて…」安福容疑者が被害女性の夫のもとに一方的に押しかけトラブルになったことも 26年前の名古屋主婦殺害事件｜FNNプライムオンライン
遮断機下りずに列車が通過、原因は線路上の落ち葉…ＩＧＲいわて銀河鉄道 : 読売新聞
夫婦別姓「実現の動き止まった」 通称で自維合意、法案審議に影響|47NEWS（よんななニュース）
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
別の市だけど夫が今まさに同じような事に巻き込まれてる。引越したタイミングで納税情報が他人と入れ替わってて普通の会社員で転職もしてないのに未納扱いされてその影響で厚生年金払ってんのに国民年金差押えされるし保育料の算定を未申告扱いで一番高い金額請求されてて困ってる…川崎市なんですけど https://t.co/WP1DKVgUJw— ガレ (@galleglass) 2025年10月31日
昔事故ったときに、相手が京都市役所の人で現場検証の時に傘で私のこと小突きながら恫喝してきたから京都市役所の職員はヤ◯ザだと思ってる。— かほ🐈 (@kaaaaaaaaho2222) 2025年10月31日
ちなみに、相手が車（BMW）で私自転車。引っ越しの時に市役所いったら居てまじかよってなったおもひで。 https://t.co/rmIZOoGSOR
🚚これは根深い問題です🚛— Yoko Asou@連続起業家になりたい (@piyong_digilogi) 2025年11月1日
トラックドライバーは、
「時間をかけて働いて稼ぐ」――
それが昔からの稼ぎ方でした。
朝早く出て夜遅く帰る。
休憩もろくに取れない。
でもそのぶん、頑張った分だけ収入になった。
“苦労すれば報われる仕事”だったんです。
ところが今は違う。… https://t.co/ZioUQl6UgN
海外では『日本食はヘルシーなのでヴィーガンやベジタリアンもいっぱいある』と思われがちだが、実は外食は困難を極めると伝えるとかなり驚かれるらしい - Togetter
「同僚に頼み事をしたら、機嫌が悪そうな対応をされ『体調悪い？大丈夫？』と聞いた」のポストが賛否両論 - Togetter
妻が数百円のためにメルカリで本や服を出品しているが、梱包や発送の手間を考えると、どう考えても割に合わないので止めてほしい→「利益のためではない」など様々な反応 - Togetter
【閲覧注意】激痛で入院予定だったのに何年も口の中にいた “唾石” がついに出た「デカい」「こんなん詰まってたらそら痛いわ」 - Togetter
バスで隣に誰も座らないよう2席予約して出発直前にキャンセルする”相席ブロック”をする客がいると聞いて...→「直前に予約して隣に座ったとき凄く睨まれたのはこれだったのか」 - Togetter
「社会実験、開始です」ポイ捨て禁止の注意書きがあるにもかかわらず、ポイ捨てが後を絶たない場所にゴミ袋を設置したらどうなるのか？→翌日の光景に様々な声 - Togetter
家賃を3か月滞納し仕事もなくお金も底を突いたという入居者に対して大家が出したまさかの提案に「逃げ道を塞ぐこの高等テクニック...並みの大家じゃできん芸当」 - Togetter
2020年に4℃プレゼントされた事文句言ってバズった人、そろそろクリスマスなので確認したら2025年もまだ婚活してた→陰惨過ぎる定点観測やめてもろて… - posfie
あの時Canal4℃をクリスマスプレゼントに貰って晒して炎上した女です。｜ご飯
タケマシュラン: ラ メゾン クレール 1853（La Maison Claire 1853）／久米（那覇）
ほんと一瞬でした…アウトレットで買い物中に4歳が急に走り出したので追いかけて捕まえたほんの数秒…振り向いた時にはもう…妻が迷子に - Togetter
がん治療を頑張ったので人生楽しもうと、ウィッグをつけてコメダに行ったら、隣に座ってた女子高生らしき子から『隣の人カツラだ』とコソコソ言われて悲しかった - Togetter
動物病院に行って帰ったら何故か猫が増えてた...これは一体...→「猫って増えるよね」「これはねこねこネットワークにロックオンされている」 - Togetter
「私だけに優しいヤクザなんていません」反社を美化するようなフィクションもあるが、実際はいわき信用組合のように助けられたことが弱みになりどこまでも絞り尽くされる - Togetter
「スーツに革靴なのに、ナイロンビニールのリュックでいいんでしょうか」老舗の鞄店主の問題提起に、「ライフスタイルが変わってるのよ」と反対意見が相次ぐ - Togetter
芝生に突然穴が...監視カメラで見るとものの数分で土が盛り上がってる→「モグラですね。そういえば皆さん、何故かフーセンガムを買って帰ったりしますが何ででしょうねぇ...」 - Togetter
祖父母と食事をして思ったこと(1/3) pic.twitter.com/AItVjLUT88— なかざわ とも (@mow0122) 2025年11月3日
秒速5センチメートルが刺さらなかった私と友達(共に関東出身)に、東北出身の友達が『自分の街からどこにも行けない地方都市の閉塞感って異常なんだよ！』と力説してきた - Togetter
『西日本人は東北を知らない』という話があるが、仙台出身の人を連れて姫路の住宅地を歩いてたら「柑橘が庭木にあるのねぇ」と感慨深くつぶやいていた - Togetter
【報告】筑波大学学園祭でスタンディングを行いました。｜Kawakami
人間が熊の味を覚え始めた 被害は心配だが、それはそれとして熊肉に興味を持った人々が登場 食べたことがある人からは「普通に旨い」という声も - Togetter
国立大学で唯一地名のつかない大学はどこ？→「信州大学？」「図書館情報大学？」様々な回答が寄せられるが、意外と知らないかもしれない - posfie
増水した用水路に落ちてしまい、流されながらピャーピャー泣いていたところを救出された子猫さんがこちら「健やかに育ちますように」「運命だ」 - Togetter
老人に手厚すぎるとかいって老人介護の公的負担を削ると、その負担は各家庭に回る。すると家族は介護離職を余儀なくされる上に素人個々人の介護は効率が悪いので、社会全体の生産性は、老人介護を手厚くした場合より低下する話 - posfie
学習塾が学校の定期試験を勝手に過去問として配布する事例、定期試験が高校入試の合否や指定校推薦で重要な理由もある一方で著作権侵害に当たる可能性もあるという声 - Togetter
町山智浩さんが小野田紀美さんに対して「偏差値35で学術会議担当？」発言をした件について、木下ちがやさんがリベラルと学歴の関係について考察する - Togetter
「休日は誰とも話さない」友達離れ孤独深める独身男性 「友活」策は：朝日新聞
もうアラサーなのに大人のコミュニケーションが全然出来ない。母親の友人に会ったんだけど、「お母さんは最近どう？」って聞かれても何て答えればいいか分からなかった - posfie
子育てしながら論文を書くための方法として「深夜の3時に起きて書く」がある→さっそく実践してみた結果がわかりみ深い - Togetter
海外旅行に行ってきたレポで・みんな親切・反日いない・食べ物美味しい・女の一人旅でも安全だったとなるのは『観光だからなぁ』と思うところがある - Togetter
「泣かれて大変だった」名古屋・主婦殺害事件の容疑者が過去、被害者の夫が通う大学近くに一方的に押しかけ、トラブルになっていたことが判明 - Togetter
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
【500万円PC建造計画 #1】Threadripper・マルチ5090・512GBメモリ・160TBストレージ・マルチ電源…「新メインPC計画」全てお見せします。【自作PC】 - ニコニコ動画
多分このままだと、1000年後、21世紀は歴史資料がない時代になる - orangestar2
「Windows Update」の各パッチの名前が大幅簡素化、Microsoftが方針を見直す - 窓の杜
NTT島田社長、ドコモの通信品質に「今年度と来年度、徹底的にやる」 - ケータイ Watch
「Pixel Watch 4」の画面サイズならWebブラウザも快適かと思ったが、甘くはなかった - ケータイ Watch
アスクルのシステム障害を陳謝 親会社のLINEヤフー 出澤社長 | NHKニュース | IT・ネット、サイバー攻撃
最高裁 注目事件記録の「特別保存」 オンラインで要望受け付け | NHKニュース | 裁判、事件・事故、IT・ネット
保育園内の映像流出５年、園児の着替えも…理事長絶句「想定外だ」 : 読売新聞
AIによる大量投稿による文章投稿サイトの環境破壊について（増田、カクヨム） - orangestar2
国産CMS「baserCMS」は、WordPress隆盛の15年間をいかにして生き残ってきたのか【フォーカス】 | レバテックラボ（レバテックLAB）
保育園や工場の防犯カメラ映像、５００件が海外サイト流出…設定に不備「犯罪に悪用される恐れも」 : 読売新聞
年配の女性が手に持ったメモを見ながら「林檎の絵が描かれたカード5000のをください」と言うので「それ詐欺じゃないですか？」と声をかけて警察を呼んだら...→「騙されました」 - Togetter
Claude Code と Codex の使い分け
メルカリ、事業者向け配送サービス「メルカリBiz配送」を提供開始 | 株式会社メルカリ
Go でログに機密情報を出力していないか静的解析するツールを作った
Docker以外のコンテナエンジン完全ガイド：初心者から実践まで #インフラ - Qiita
Slackで発見されたHTTPリクエスト・スマグリング - Shikata Ga Nai
おい、部屋を掃除しろ - じゃあ、おうちで学べる
ドローン使いクマ追い払い、岐阜 イヌの声や花火の音出し|47NEWS（よんななニュース）
ブラウザストレージ比較：localStorage、Cookie、IndexedDBの選び方
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
【ミッドナイトランディング】東北イタコ航空機夜間飛行コースアウト部！ - ニコニコ動画
｢Trick or Treat?｣#HappyHalloween #ハロウィン pic.twitter.com/gknwiaCEon— ほしのるる🌷イラストレーター (@ruruhoshino) 2025年10月31日
🌟みなみけ 速報🌟— みなみけ公式@✨ＴＶアニメ５期決定✨ (@Minamike_YM) 2025年11月1日
TVアニメ みなみけ5期 サブタイトルが決定！
「みなみけ これから」です！
みなみけをこれからもよろしくお願いします！#みなみけ pic.twitter.com/KZjTLHYfZT
【期間限定無料公開】みなみけ｜第1話｜2025/12/1(月)20:59まで - YouTube
ポケモンZAランクマ講座！～ステルスの極意～【ゆっくり実況】 - ニコニコ動画
https://t.co/DfqPheUPEB pic.twitter.com/gFe6aMrmDk— 水卜みう純情ギャル11/1発売！ (@3ura3u) 2025年11月3日
【赤井はあと暴露事件まとめ】───さくらみこが批判される理由｜V研究所（小林優）
キャラデザの仕事をある程度やった人ならわかると思うけど、マジでクライアントはメガネに親でも殺されたんたってくらい拒絶してくるのでベヨネッタは偉業だと思う - Togetter
中学受験をする子供はマンガで「いけすかないエリート」か「親の言いなりの気弱で真面目な子」として描かれがちだがそんな子ばかりじゃないよという話 - Togetter
カレーが美味しい喫茶店二道 pic.twitter.com/IyyKAia56v— tenten (@tentenchan2525) 2025年11月4日
映画『トリツカレ男』【ジュゼッペとシエロの出会い】本編映像公開｜11月7日(金)公開 - YouTube
【果てしなきスカーレット】11月21日（金）公開～スペクタクル篇～ - YouTube
映画『トリツカレ男』劇中歌【Snowish】一部公開｜11月7日(金)公開 - YouTube
【期間限定公開】特別解禁映像「虎杖 VS 乙骨」｜『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』11月7日よりIMAX同時上映！全世界、順次公開！ - YouTube
『果てしなきスカーレット』11月21日（金）公開【細田守監督 最新作】～物語について～ - YouTube
『SPY×FAMILY』Season 3「バスジャック編」PV／2025.11.8 23:00～ ON AIR - YouTube
TVアニメ『文豪ストレイドッグス わん！2』アニメ化発表PV | 2026年アニメ化決定！ - YouTube
【30分耐久】涼風 涼「照れ」まとめ【ばっどがーる】 - YouTube
TVアニメ「最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか」第3弾PV｜毎週金曜日24:00より好評放送・配信中！ - YouTube
TVアニメ『薫る花は凛と咲く』挿入歌「ひとひら」ハセガワダイスケver.リリックビデオ - YouTube
【果てしなきスカーレット】11月21日（金）公開～世界感動篇～ - YouTube
映画『トリツカレ男』＜ペアMV＞／主題歌「ファンファーレ」Awesome City Club - YouTube
映画『トリツカレ男』＜ペアMV＞／劇中歌「ファンファーレ ～恋に浮かれて～」佐野晶哉＆上白石萌歌 - YouTube
【LIVE SCENE】SI-VIS「幻想曲(アラベスク)を君に」from 3rd LIVE｜ TVアニメ『SI-VIS: The Sound of Heroes』 - YouTube
【勇者刑に処す】HAPPY HALLOWEEN!｜TVアニメ2026年1月放送開始 - YouTube
『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』ストーリー紹介映像 - YouTube
『Cling to Blindness』2025年11月7日発売！ - YouTube
『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』予約開始トレーラー - YouTube
『アークナイツ：エンドフィールド』ベータテストⅡ PV - YouTube
『エーペックスレジェンズ』: アンプドゲームプレイトレーラー - YouTube
『Battlefield 6』 シーズン1 イントロシネマティック - YouTube
スプリングフィールドへようこそ - 『フォートナイト』 | ザ・シンプソンズ - YouTube
『フォートナイト』にバディ | チュートリアル動画 - YouTube
【崩壊：スターレイル】キュレネ キャラクターPV 「もういちどあなたと」 - YouTube
How to use the new Bridges | Tutorial | Cities: Skylines II - YouTube
It Happens on PS5® ありえないことも、PS5®なら。｜トラック篇 - YouTube
It Happens on PS5® ありえないことも、PS5®なら。｜謎の巨大魚篇 - YouTube
『ストリートファイター6』ファイティングパス「魔界村 de ナイト」紹介映像 - YouTube
『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』黒田崇矢（桐生一馬役）メイキング映像【※ネタバレ注意】 - YouTube
『ゼルダ無双 封印戦記』TVCM【原初の戦禍】 - YouTube
『ゼルダ無双 封印戦記』TVCM【知られざる物語】 - YouTube
餓狼伝説 × ストリートファイター | アニメーショントレーラー - YouTube
餓狼伝説CotW×ストリートファイター｜春麗 - YouTube
イドリー エキシビション 「自作自演」 | ゼンレスゾーンゼロ - YouTube
【再掲】コツは元気よく返事すること pic.twitter.com/n0IU76zdDA— 西餅・ぼくまだ6巻発売中 (@harurock_mo) 2025年11月3日
第2期 キービジュアル公開！／2026年1月12日（月）より放送＆配信決定！ | NEWS｜TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』
妖精を捕まえたおんなのこ pic.twitter.com/8TAKBvDodK— カオスブレイクぽけっと (@syoushisennbann) 2025年11月3日
ドラクエ１リメイクの難易度について考える | あすかのゲームブログ
アニメの絵は動かすと意味が発生するので意味がなければ動かしてはいけないんだけど、AIのアニメは意味もなく動いており見るのが苦痛 - Togetter
温度が下がっていく冷凍庫に閉じ込められた2人……— みつどもえ工房（氷点下30度の絶望配信しました） (@mitsudomoe03) 2025年11月3日
生存エンドが無いノベルゲーム
『#氷点下30度の絶望』
配信開始
❄完全無料・実況可
❄スマホ対応
❄「苦しんでいる人間が好き」「生きようと足掻く人間が好き」という方へ#フリーゲーム
プレイはリプから pic.twitter.com/l6vLTtCTpL
経産省、アニメ・エンタメ支援で「作品に口出ししない」など5原則を提案 国民の声や反省活かし新方針 | オタク総研
中国人が日本で気付いた日本の社会的偏見…ケンブリッジ大でプリキュアを研究したルッキズムの苦悩 : 読売新聞
「ポケモンGO」も買収したサウジ ゲーム界の地図を塗り替えるのか：朝日新聞
北〕【速報】日本将棋連盟は４日、福間香奈女流六冠（清麗・女王・女流王座・女流名人・女流王位・倉敷藤花）からの棋士編入試験受験申込を４日に受理したと発表しました。試験は来年1月から1ヶ月に1対局ずつ行われます。— 朝日新聞将棋取材班 (@asahi_shogi) 2025年11月4日
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
Mariah Carey - It's Time!!!! (2025) - YouTube
Thank you for the support. 【ゴジラ70周年記念作品『ゴジラ-1.0』】＜The Last Day＞ - YouTube
『フェス・ゴジラⅡ 新宿炎上』本編／ "Fest GodzillaⅡ: Shinjuku Burning" full - YouTube
【特報】「A Knight of the Seven Kingdoms(原題)」2026年1月よりHBO Max on U-NEXTにて配信開始 - YouTube
『エターナルズ』クロエ・ジャオ監督、講談社とハリウッドにスタジオ設立 日本の漫画や小説を実写映像化へ｜シネマトゥデイ
ワールドカップの放映権取得報道、NTTとドコモ両社長は「全然聞いていない」とコメント - ケータイ Watch
ドコモからのお知らせ : 当社に関する一部報道について | お知らせ | NTTドコモ
一部報道機関において、来年のサッカーW杯の放映権に関し、NTTドコモとDAZNが共同で取得する見通しとの報道がありましたが、これは当社が発表したものではなく、決まっているものはありません。
講談社 ハリウッドを拠点に新スタジオ 映画・ドラマなど製作へ | NHKニュース | 映画、アニメ、文化・芸術・エンタメ
長野日大高が「アイドル部」創部 野球に並ぶ「強化クラブ」で推薦入学が可能｜信濃毎日新聞デジタル 信州・長野県のニュースサイト
【独自】『スーパー戦隊シリーズ』が50年の歴史に幕、後継番組はテレ朝“オハコ”の刑事モノ設定の特撮ヒーローに！ | 週刊女性PRIME
楽器店員が実際にノイローゼになった曲の第一位がこれ→「予想を裏切らなさ過ぎて笑った」「幼い頃に狂ったように弾きまくってたら普段温厚な母がキィ～ってなってた」 - Togetter
世界文化賞受賞のピアニスト、アンドラーシュ・シフが語った日本文化と音楽界 - 産経ニュース
ドジャースの優勝パレードに大群衆 LAが「青」に染まる 写真10枚 国際ニュース：AFPBB News
ワールドシリーズMVPの山本由伸選手、「負けるという選択肢はない」という本当は言ってない名言が有名になり公式グッズに - Togetter
◆新商品（衣・食・住）
ケンタ福袋2026 事前抽選販売 11月6日応募開始 | 日本KFC
“地産全消”で地域の美味しさを全国に 季節限定「野菜生活100熊本デコポンミックス」新発売 ～上品な甘さが特徴の熊本県産デコポンの味わい～｜カゴメ株式会社
「明星 チャルメラ 汁なし 豚骨焼ラーメン」(11月17日発売) | 明星食品
(PDFファイル)パイの実から小腹を満たす“食事系フレーバー”が登場！『おおきなパイの実＜コーンポタージュ＞セット』3倍の重量と128層のパイ生地で新ニーズに応える ロッテオンラインショップ限定で11月11日(火) 新発売
(PDFファイル)やわらかいお肉とニンニク香る醤油ダレでごはんが進む！ すき家に「ローストビーフ丼」が初登場
・1つ前のヘッドライン
2025年10月31日のヘッドラインニュース - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in ヘッドライン, Posted by logc_nt
You can read the machine translated English article Headline news for November 4, 2025….