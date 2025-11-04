2025年11月4日のヘッドラインニュース

今日、新宿TOHOで呪術廻戦0観て出てきたら、これ

なにごとかと流石にびっくり



なんかナイフ？振り回した人がとっ捕まったらしい

犯人？おさえつけられてしばらくピチピチしてたけど、なんかデカいシートみたいのにお包みされて運搬されてった

なんかナイフ？振り回した人がとっ捕まったらしい