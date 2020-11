通常の7.3倍という圧倒的ボリュームで1人では調理すら困難な「ペヤング 超超超超超超大盛やきそばペタマックス」試食レビュー

・関連記事

「ペヤング アップルパイテイストやきそば」という未知なる味が登場、普通のペヤングと食べ比べてみた - GIGAZINE



「二郎系」を完全再現してしまった「日清焼そばU.F.O.大盛 汁なし豚らーめん ニンニク背脂醤油味 卵黄ペースト付」試食レビュー - GIGAZINE



わかめ3.5倍になって麺の存在がかすむエースコック「EDGE×わかめラーメン」「EDGE×わかめラー油蕎麦」試食レビュー - GIGAZINE



チリ&ハラペーニョで異国情緒あふれる味わいに進化したメキシカンな「明星 東京デザイン専門学校コラボ メキシカンナチョスヌードル&メキシカンナチョス焼そば」を食べてみた - GIGAZINE



花椒の強烈な香りが鼻にブッ刺さる「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大魔辛」試食レビュー - GIGAZINE



鶏天+タルタル+牛肉で満腹にしてくれる丸亀製麺の「漢気!牛肉タル鶏天ぶっかけうどん」を食べてきた - GIGAZINE



1000円以下で具材・ご飯・ルーてんこ盛りの超デカ盛りカレーが食べられる「カレーやさん LITTLE SHOP」試食レビュー - GIGAZINE



3.5kgのメガ盛チャーハンを食べられるという「中国名菜処 悟空」に行ってきた - GIGAZINE



2020年11月04日 12時09分00秒 in 試食, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.