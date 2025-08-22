2025年8月22日のヘッドラインニュース

レジ店員してた側から言わせて

土屋太鳳の裏垢疑惑のやつ見たけど土屋太鳳に限らずお金を払うまでは商品は「店のもの」だと分かってない親が多すぎる

親が「お店の人に渡してピッして貰おうね～」と言って子供が握ってたお菓子ジュース持つと涎でベタベタな事ある、買えば何してもいいってもんじゃない