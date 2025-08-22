2025年8月22日のヘッドラインニュース
とんかつ専門店「松のや」で、「まだまだ暑さが残るこの季節にこそ食べたい」メニューとして油淋鶏定食を2025年8月27日(水)15時に新発売します。油淋鶏5個の定食が税込1050円、8個が税込1320円で、ロースかつと油淋鶏3個の盛り合わせも税込1170円で提供されます。
ガツンとうまい！「油淋鶏定食」発売｜松のや｜松屋フーズ
https://www.matsuyafoods.co.jp/matsunoya/whatsnew/menu/114091.html
粘菌を使って自己成長・自己修復可能な「生きた電線」を開発する試みとは？ - GIGAZINE
Firefoxベースで高パフォーマンス・高セキュリティなオープンソースブラウザ「Zen Browser」 - GIGAZINE
脳・精巣・子宮にまで入り込むマイクロプラスチックの摂取量を極力減らすにはどうすればよいのか？ - GIGAZINE
JTがアメリカ4位のたばこ会社・Vector Groupを買収 - GIGAZINE
開通してからわずか数時間で崩落した橋の設計者に18カ月の停職処分 - GIGAZINE
日本の研究で幼児期の「スクリーンタイム」の長さと発達の遅れとの間には関連性があることが判明 - GIGAZINE
街角で広告を流す電子看板がハッキングされてポルノ映画を流してしまう - GIGAZINE
特定のソフトを使用するときにのみWi-Fiの遅延が発生する原因は意外なところにあったという報告 - GIGAZINE
女性の性欲は家事や雑用の分担がパートナーと対等であるほど強いという研究結果 - GIGAZINE
競走馬の見た目を変えて「遅い馬の替え玉」として出走させるイカサマで大勢をだました男とは？ - GIGAZINE
アマゾンが記録的な速さで炎上し気候変動に壊滅的な打撃を与える可能性がある - GIGAZINE
「ポピュラー音楽が年々劣化してきている」という研究結果 - GIGAZINE
コーヒーを飲んでいないときに起きる頭痛は「カフェイン切れ」の可能性アリ - GIGAZINE
SF(すこしふしぎ)を詰め込んだ川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアムに行ってきた - GIGAZINE
京阪大津線を走る映画｢けいおん！｣ラッピング電車の外観はこんな感じ - GIGAZINE
京阪大津線のラッピング電車は内装まで徹底的に映画「けいおん！」尽くし - GIGAZINE
官公庁オークションンに鳥取県が出品してるDS、マジコンセットなんだがｗｗｗ— TAKI (@taki_pc_1115) 2025年8月22日
知識ないんだろうな...... pic.twitter.com/AgjivK8LRn
岡本太郎美術館 館長室にて— 川崎市岡本太郎美術館 (@taromuseum) 2025年8月22日
でたらめに館長を務めるタローマンである。 pic.twitter.com/UfN9NwSetY
君はもう集めたか？ pic.twitter.com/JbGvJve2Tr— ターボ意味なし (@turbozangi) 2025年8月21日
花王 | 仮想空間装置の実験で、CO2が蚊の感覚を研ぎ澄ますことが明らかに
モスクワ時間午前１時、トランプ氏「話したいから行ってくる」…制止振り切りプーチン氏に電話 : 読売新聞
戦後唯一の国産旅客機「ＹＳ―１１」、３０年以上野ざらしだった試作機を「後世へ」本格始動 : 読売新聞
イスラエル軍、ガザ市制圧作戦の第1段階を開始と発表 - BBCニュース
消費者庁 日本マクドナルドに販売方法の改善を要望 | NHK | 小売業
“性行為イメージ”生徒に不適切指示 高校教諭を停職処分 埼玉 | NHK | 埼玉県
“ロシア再攻撃なら24時間以内に支援判断” 欧州首脳ら検討か | NHK | ウクライナ情勢
米カリフォルニア州の住民、ペストの感染確認 キャンプでノミに噛まれたか - CNN.co.jp
元軍人の遺品整理で「拳銃」発見、増加傾向…「ちょっとした衝撃で暴発の恐れ」「形見でも違反」 : 読売新聞
イスラエル、西側協力国に外交攻撃を開始 各国のパレスチナ国家承認を前に - CNN.co.jp
米ＦＤＡ、ウォルマートで販売の冷凍エビを食べないよう呼び掛け 放射性物質に汚染の疑い - CNN.co.jp
ニコン、横浜製作所を閉鎖 他拠点へ機能移管でコスト削減 - 日本経済新聞
新型コロナ変異株「ニンバス」感染注意 のどをカミソリで切ったかのような激痛症状 - 産経ニュース
2025年羅臼岳登山道におけるヒグマ人身事故に関する調査速報（お知らせ）｜知床財団｜世界自然遺産「知床」にある公益財団法人
グレタさんら、ノルウェー首都の目抜き通り封鎖 石油廃止を要求 写真5枚 国際ニュース：AFPBB News
教室に防犯カメラ、教育委員会の8割「検討せず」 教員の性暴力対策 | 毎日新聞
日本郵便 バイクの点呼も1800か所余の郵便局で不適切と発表 点呼記録の改ざん約14万9000件 | NHK | 国土交通省
イラン、殺人犯の死刑執行 犯行現場で公開絞首刑 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
米国務省 アメリカビザ保有の外国人5500万人以上の記録を調査 | NHK | トランプ大統領
新型コロナ 変異ウイルス「NB.1.8.1」広がる 特徴は感染力やや強い 患者数の増加続く | NHK | 新型コロナウイルス
対向車線のバスと衝突し7歳と5歳の姉妹が死亡 母親に禁錮4年を求刑「二度と車を運転しない」 福岡地裁 - YouTube
参政党・神谷宗幣代表 にじむ旧統一教会への共鳴…「文化的マルクス主義」に強いこだわり｜日刊ゲンダイDIGITAL
妻から痴漢被害を相談された警察官の夫、駅で痴漢容疑者を現行犯逮捕 [神奈川県]：朝日新聞
・生徒たちに男子生徒と女子生徒を2人ずつ選ばせたうえで、前に出て性行為をイメージさせる態勢をとるよう指示— 竹下 (@i_tkst) 2025年8月21日
・生徒たちは教室の前に出たものの、うち1人が「やめませんか」と教諭に訴えたため、実際にそうした態勢はとられなかった
生物の授業でのことらしい。怖すぎ。抗議した生徒さん素晴らしい https://t.co/Scy7jtefXs
ウクライナで2週間経つと「慎重に行動する」ことの意味が日本にいる時とかなり違ってきます。街は治安が良く昼夜ひったくりに遭う憂いはない代わりに、天から蜜蜂の大群ようにドローンが降ってきます。いつ襲ってくるかずっと分からない生活は、半端なく辛いと思います。昨夜はラッキーでした#kyiv pic.twitter.com/QAsPotxtb3— ロバート キャンベル (@rcampbelltokyo) 2025年8月21日
猛暑の中道端でお父さんがずっとギャン泣きの3歳くらいの子をあやしてて、結構限界そうだったので、いてもたってもいられなくなりコンビニに駆け込んでパピコを買って渡したら… - Togetter [トゥギャッター]
タイミーをやる前は学生たちばかりかと思っていたが、いざやってみると、ほとんどが本業だけの生活に飽きてきた会社員たちによる、お小遣いが貰える大人のキッザニア状態なことを知った - Togetter [トゥギャッター]
ボンタンアメの尿意を抑える成分は”もち米"と聞いたのでもち米商品でどれだけ頻尿が抑えられるか試してみたら→しっかり検証するまでもなかった話 - Togetter [トゥギャッター]
万博で無痛注射が紹介されていたので企業のお姉さんに「このジェット流をどうやって発生させるんですか？」と聞いたら「火薬です」と答えてくれた - Togetter [トゥギャッター]
アメリカのガソスタで経験した信じられない話… 車の調子が悪かったので修理に出したところ、「ガソリン車なのに軽油が入ってるせいです」と言われ、そんなミスしないよと思っていたら… - Togetter [トゥギャッター]
2歳児がジュースを覚えてから水を全然飲まなくなった…この状況を乗り切るにはどうしたらいいの？→有益なアドバイスが集まる - Togetter [トゥギャッター]
「コイツ燃費悪すぎだろ…」と思うアボカド、毎日のように水切れで死にかけてる→実際に環境負荷の高さから「悪魔の果実」と呼ばれ根深い問題になっている - Togetter [トゥギャッター]
Twitterを見てたら『新入社員が休憩時間にアイスを食べてた』という内容が炎上していたが、うちは休憩時間にアイスを配っている「うちも」「休憩ならいいと思う」 - Togetter [トゥギャッター]
「1週間程度で最大11万円の報酬を獲得可能」といった表現の捉え方を間違えると…？個人で請け負う配達業務、実際に始めてから苦しむ人もいるという話 - Togetter [トゥギャッター]
熱帯地域で先進国が生まれにくかった理由は「年中作物が取れる」「すぐに腐るので備蓄するという概念が生まれなかった」ということが影響している？ - Togetter [トゥギャッター]
LUUP初めて乗ってみた。みんなあーだこーだ言うけど、結構誤解されてると思う。ちゃんとバイク乗ったり免許持ってて知識のある人が、ヘルメットとかプロテクターとかつけて法規を守って走行する分には全然危ないしこんなもん二度と乗らん— 鶏崎ひよこ@9/7 クロスカップ勝沼R4 (@hiyoko_moto) 2025年8月22日
レジ店員してた側から言わせて— 櫁 (@uskgakari) 2025年8月20日
土屋太鳳の裏垢疑惑のやつ見たけど土屋太鳳に限らずお金を払うまでは商品は「店のもの」だと分かってない親が多すぎる
親が「お店の人に渡してピッして貰おうね～」と言って子供が握ってたお菓子ジュース持つと涎でベタベタな事ある、買えば何してもいいってもんじゃない
あれは「離婚はするけど何も生活は変わらないよ」という体で離婚届に判を押させたのが賢いんですよ。— もにー (@monionano) 2025年8月21日
子どもが巣立ってまじで夫要らねえってなってから「離婚しよ」って言われても、捨てられると分かったら絶対相手が同意しないもの。
一旦離婚してしまえば、今後突然家を出て行っても問題ない。他人。 https://t.co/8nJQgTRk54
環境省による— 🐓カッチ🐔 (@kacchan_chikin) 2025年8月20日
岩尾別川のヒグマカメラマンの問題行動について
今回の人身事故に及んだ個体が、ここ岩尾別川周辺で写真を撮られていたかは不明だけど、岩尾別と名付けられてるところからすると、ここで頻繁に目撃されていたのかもしれないhttps://t.co/UzzKXLus7m pic.twitter.com/BpBP0xoKiK
鷲宮神社では「鶏肉と卵を食べてはならない習わし」があるのですが、皆様の地元で「〇〇を食べない」という風習はございますか？ pic.twitter.com/H3htABjW5A— 下野國 鷲宮神社 (@washinomiya_88) 2025年8月20日
はてなブックマーク20thおめでとうございます、とはてブの思い出 - orangestar2
生成AIを活用した「ヤフコメ記事」の配信を開始しました
約2000件の他人のIDとパスワードを提供か 16歳高校生を逮捕 | NHK | 事件
警視庁によりますと、新たに逮捕された高校生はSNS上で少年らとともに「荒らし共栄圏」というグループで「副主席」を名乗って活動していたとみられていて、2024年3月以降、およそ2000件の他人のIDとパスワードを17歳の少年に提供した疑いがあるということです。
マイナンバーカードを用いた本人確認はどのように行なわれるのか【鈴木淳也のPay Attention】-Impress Watch
先日話題になった「魚編に宿」でイサキと読むという投稿。投稿主の方が答えを出す前にGrokに聞く人が現れ、なぜか「ワラスボ」という答えが出されました。で、今Yahooで「ワラスボ…— さかな芸人ハットリ (@hattori95) 2025年8月19日
比類なきホラー！FAITH: The Unholy Trinity ① - ニコニコ動画
Hollow Knight: Silksong - Release Trailer - YouTube
映画『ChaO』メイキング特別映像／ 絶賛上映中 - YouTube
アニメ 『終末のワルキューレⅢ』 PV 第2弾／"Record of Ragnarok III" The second PV - YouTube
TVアニメ『夢中さ、きみに。』ノンクレジットED | 山下大輝 × 畠中祐「微炭酸アドレセンス」 - YouTube
TVアニメ『夢中さ、きみに。』ノンクレジットOP | 須田景凪「ラブル」 - YouTube
TVアニメ『夢中さ、きみに。』キャラクターPV第1弾：林美良（CV.小野賢章）｜2025年8月21日（木）より放送開始！ - YouTube
武侠オープンワールドARPG『風燕伝：Where Winds Meet』リリーストレーラー - YouTube
ゲーム紹介其ノ参 カクリヨ（ダンジョン） 攻略のすゝめ | トワと神樹の祈り子たち - YouTube
【P5X】椎名 悠美 (CV.原 由実)性能紹介ムービー - YouTube
【公式】※閲覧注意※甘くいざなう建物事件｜『Pokémon LEGENDS Z-A』 - YouTube
『Grit and Valor - 1949』 - ローンチトレーラー | PS5®ゲーム - YouTube
METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER - Launch Trailer (CERO) 4K | KONAMI - YouTube
SILENT HILL f | ストーリートレーラー (4K: JA/CERO) | KONAMI - YouTube
禁忌に踏み入るサバイバルホラーFPS『S.T.A.L.K.E.R.2: Heart of Chornobyl（ストーカー2: ハート･オブ･チョルノービリ）』PS5 Feature Trailer - YouTube
『キングダムカム・デリバランス II』「鍛冶場の遺産」ローンチトレーラー - YouTube
Fallout 76 - 「C.A.M.P. Revamp」 開発者プレビュー - YouTube
最高のレーシングシミュレーターを追求する『Project Motor Racing（プロジェクト･モーターレーシング）』Gamescom Trailer - YouTube
どこかオスを感じる…美人かわいい おまねこくんを描きたかった pic.twitter.com/l159jiMXmt— 明け方とばり@戦車の飼い方 連載中 (@mm22semtech) 2025年8月20日
2025年8月21日
昨日分の育児漫画です— 犬犬 (@inu_eat_inu) 2025年8月21日
ウルトラマンを見てタローマンを連想する男 pic.twitter.com/aa8R21HgGA
┏━━━━━━━━━━━┓— TVアニメ「春夏秋冬代行者 春の舞」公式🌸 (@4seasons_anime) 2025年8月20日
『春夏秋冬代行者 春の舞』
テレビアニメ化進行中
┗━━━━━━━━━━━┛#春夏秋冬代行者
▼作品イメージボード🌸 pic.twitter.com/5UBSfsQP2M
👽🛸👾━━━━#ダンダダン— 「ダンダダン」TVアニメ公式 | 第2期は25年7月3日から放送開始 (@anime_dandadan) 2025年8月21日
第2弾KV公開‼
━━━━━━🛸👻
時代を感じさせる少し粗めな風合いのデザイン
ロボット🤖と怪獣らしきものが対峙し
その後ろにうっすら浮かぶ新キャラー坂田金太の顔…
MBS/TBS系28局毎週木曜深夜0時26分～
全国同時放送中https://t.co/7BUNwYI6aN pic.twitter.com/ACzGl94o9f
制作がDLEなのに、アニメっぽいアニメになってますよ！！？！— 吉田@鷹の爪団(本物) (@yoshida_justice) 2025年8月21日
僕たちはずっとクソアニメなのに！！！！！ https://t.co/ngnYkCzmOo
じゃれるハスキー pic.twitter.com/3fU4PZfCgX— エカキ510（生物模倣組合） (@ekaki510) 2025年8月21日
【来場御礼入場者特典 第3弾】— 鬼滅の刃公式 (@kimetsu_off) 2025年8月22日
劇場版「鬼滅の刃」無限城編
第一章 猗窩座再来
「第4弾キービジュアル イラストボード」
全国200万名様限定で、
明日から8/29(金)までの配布となります。https://t.co/wOeA2mb7oR#鬼滅の刃 #無限城編 pic.twitter.com/apuwtedKfd
〈スタッフが何度も注意するも…〉映画館が「観客のマナー違反」で異例の謝罪…居合わせた客が語る迷惑客の一部始終 | 集英社オンライン | ニュースを本気で噛み砕け
豪サッカーでわざと反則、檀崎被告に有罪判決「理想と信頼の裏切り」：朝日新聞
＼\ シリーズ誕生25周年✨/／— 相棒 (@AibouNow) 2025年8月21日
◤#相棒 season24 開幕🔥◢
2025年10月スタート👓
毎週水曜よる9時放送🐢#杉下右京×#亀山薫
黄金コンビは通算11シーズン目！
右京が人間国宝に弟子入り…!?
新シーズン衝撃の幕開け
25年の集大成にして
《相棒ワールド》は新たな境地に突入──#aibou #相棒24 pic.twitter.com/cwHgt6U1nR
日常とあらゆるスポーツシーンを繋ぐ、新構造のコンセプトシューズ「Grpht Thrttl」10月24日より世界同時発売 | ヨネックス(YONEX)
まだまだ続く空前のグミブーム！9月3日はグミの日 ファミマ限定・先行発売の新食感グミを5種類同時発売！ ～これぞ未知の食感！ファミマで推しのグミを見つけよう！～｜ニュースリリース｜ファミリーマート
