2025年8月22日のヘッドラインニュース

とんかつ専門店「松のや」で、「まだまだ暑さが残るこの季節にこそ食べたい」メニューとして油淋鶏定食を2025年8月27日(水)15時に新発売します。油淋鶏5個の定食が税込1050円、8個が税込1320円で、ロースかつと油淋鶏3個の盛り合わせも税込1170円で提供されます。

ガツンとうまい！「油淋鶏定食」発売｜松のや｜松屋フーズ
https://www.matsuyafoods.co.jp/matsunoya/whatsnew/menu/114091.html

花王 | 仮想空間装置の実験で、CO2が蚊の感覚を研ぎ澄ますことが明らかに

モスクワ時間午前１時、トランプ氏「話したいから行ってくる」…制止振り切りプーチン氏に電話 : 読売新聞

戦後唯一の国産旅客機「ＹＳ―１１」、３０年以上野ざらしだった試作機を「後世へ」本格始動 : 読売新聞

イスラエル軍、ガザ市制圧作戦の第1段階を開始と発表 - BBCニュース

消費者庁 日本マクドナルドに販売方法の改善を要望 | NHK | 小売業

“性行為イメージ”生徒に不適切指示 高校教諭を停職処分 埼玉 | NHK | 埼玉県

“ロシア再攻撃なら24時間以内に支援判断” 欧州首脳ら検討か | NHK | ウクライナ情勢

米カリフォルニア州の住民、ペストの感染確認　キャンプでノミに噛まれたか - CNN.co.jp

元軍人の遺品整理で「拳銃」発見、増加傾向…「ちょっとした衝撃で暴発の恐れ」「形見でも違反」 : 読売新聞

イスラエル、西側協力国に外交攻撃を開始　各国のパレスチナ国家承認を前に - CNN.co.jp

米ＦＤＡ、ウォルマートで販売の冷凍エビを食べないよう呼び掛け　放射性物質に汚染の疑い - CNN.co.jp

ニコン、横浜製作所を閉鎖　他拠点へ機能移管でコスト削減 - 日本経済新聞

新型コロナ変異株「ニンバス」感染注意　のどをカミソリで切ったかのような激痛症状 - 産経ニュース

2025年羅臼岳登山道におけるヒグマ人身事故に関する調査速報（お知らせ）｜知床財団｜世界自然遺産「知床」にある公益財団法人

グレタさんら、ノルウェー首都の目抜き通り封鎖 石油廃止を要求　写真5枚　国際ニュース：AFPBB News

教室に防犯カメラ、教育委員会の8割「検討せず」　教員の性暴力対策 | 毎日新聞

日本郵便 バイクの点呼も1800か所余の郵便局で不適切と発表 点呼記録の改ざん約14万9000件 | NHK | 国土交通省

イラン、殺人犯の死刑執行 犯行現場で公開絞首刑　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

米国務省 アメリカビザ保有の外国人5500万人以上の記録を調査 | NHK | トランプ大統領

新型コロナ 変異ウイルス「NB.1.8.1」広がる 特徴は感染力やや強い 患者数の増加続く | NHK | 新型コロナウイルス

参政党・神谷宗幣代表 にじむ旧統一教会への共鳴…「文化的マルクス主義」に強いこだわり｜日刊ゲンダイDIGITAL

妻から痴漢被害を相談された警察官の夫、駅で痴漢容疑者を現行犯逮捕 [神奈川県]：朝日新聞



猛暑の中道端でお父さんがずっとギャン泣きの3歳くらいの子をあやしてて、結構限界そうだったので、いてもたってもいられなくなりコンビニに駆け込んでパピコを買って渡したら… - Togetter [トゥギャッター]

タイミーをやる前は学生たちばかりかと思っていたが、いざやってみると、ほとんどが本業だけの生活に飽きてきた会社員たちによる、お小遣いが貰える大人のキッザニア状態なことを知った - Togetter [トゥギャッター]

ボンタンアメの尿意を抑える成分は”もち米"と聞いたのでもち米商品でどれだけ頻尿が抑えられるか試してみたら→しっかり検証するまでもなかった話 - Togetter [トゥギャッター]

万博で無痛注射が紹介されていたので企業のお姉さんに「このジェット流をどうやって発生させるんですか？」と聞いたら「火薬です」と答えてくれた - Togetter [トゥギャッター]

アメリカのガソスタで経験した信じられない話… 車の調子が悪かったので修理に出したところ、「ガソリン車なのに軽油が入ってるせいです」と言われ、そんなミスしないよと思っていたら… - Togetter [トゥギャッター]

2歳児がジュースを覚えてから水を全然飲まなくなった…この状況を乗り切るにはどうしたらいいの？→有益なアドバイスが集まる - Togetter [トゥギャッター]

「コイツ燃費悪すぎだろ…」と思うアボカド、毎日のように水切れで死にかけてる→実際に環境負荷の高さから「悪魔の果実」と呼ばれ根深い問題になっている - Togetter [トゥギャッター]

Twitterを見てたら『新入社員が休憩時間にアイスを食べてた』という内容が炎上していたが、うちは休憩時間にアイスを配っている「うちも」「休憩ならいいと思う」 - Togetter [トゥギャッター]

「1週間程度で最大11万円の報酬を獲得可能」といった表現の捉え方を間違えると…？個人で請け負う配達業務、実際に始めてから苦しむ人もいるという話 - Togetter [トゥギャッター]

はてなブックマーク20thおめでとうございます、とはてブの思い出 - orangestar2

生成AIを活用した「ヤフコメ記事」の配信を開始しました

約2000件の他人のIDとパスワードを提供か 16歳高校生を逮捕 | NHK | 事件

警視庁によりますと、新たに逮捕された高校生はSNS上で少年らとともに「荒らし共栄圏」というグループで「副主席」を名乗って活動していたとみられていて、2024年3月以降、およそ2000件の他人のIDとパスワードを17歳の少年に提供した疑いがあるということです。


マイナンバーカードを用いた本人確認はどのように行なわれるのか【鈴木淳也のPay Attention】-Impress Watch


比類なきホラー！FAITH: The Unholy Trinity ① - ニコニコ動画


幽霊【第11回ひじき祭】 - ニコニコ動画


Hollow Knight: Silksong - Release Trailer - YouTube


映画『ChaO』メイキング特別映像／ 絶賛上映中 - YouTube


アニメ 『終末のワルキューレⅢ』 PV 第2弾／"Record of Ragnarok III" The second PV - YouTube


TVアニメ『夢中さ、きみに。』ノンクレジットED | 山下大輝 × 畠中祐「微炭酸アドレセンス」 - YouTube


TVアニメ『夢中さ、きみに。』ノンクレジットOP | 須田景凪「ラブル」 - YouTube


TVアニメ『夢中さ、きみに。』キャラクターPV第1弾：林美良（CV.小野賢章）｜2025年8月21日（木）より放送開始！ - YouTube


武侠オープンワールドARPG『風燕伝：Where Winds Meet』リリーストレーラー - YouTube


ゲーム紹介其ノ参 カクリヨ（ダンジョン） 攻略のすゝめ | トワと神樹の祈り子たち - YouTube


【P5X】椎名 悠美 (CV.原 由実)性能紹介ムービー - YouTube


【公式】※閲覧注意※甘くいざなう建物事件｜『Pokémon LEGENDS Z-A』 - YouTube


『Grit and Valor - 1949』 - ローンチトレーラー | PS5®ゲーム - YouTube


METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER - Launch Trailer (CERO) 4K | KONAMI - YouTube


SILENT HILL f | ストーリートレーラー (4K: JA/CERO) | KONAMI - YouTube


禁忌に踏み入るサバイバルホラーFPS『S.T.A.L.K.E.R.2: Heart of Chornobyl（ストーカー2: ハート･オブ･チョルノービリ）』PS5 Feature Trailer - YouTube


『キングダムカム・デリバランス II』「鍛冶場の遺産」ローンチトレーラー - YouTube


Fallout 76 - 「C.A.M.P. Revamp」 開発者プレビュー - YouTube


〈スタッフが何度も注意するも…〉映画館が「観客のマナー違反」で異例の謝罪…居合わせた客が語る迷惑客の一部始終 | 集英社オンライン | ニュースを本気で噛み砕け

豪サッカーでわざと反則、檀崎被告に有罪判決「理想と信頼の裏切り」：朝日新聞


日常とあらゆるスポーツシーンを繋ぐ、新構造のコンセプトシューズ「Grpht Thrttl」10月24日より世界同時発売 | ヨネックス(YONEX)

まだまだ続く空前のグミブーム！9月3日はグミの日 ファミマ限定・先行発売の新食感グミを5種類同時発売！ ～これぞ未知の食感！ファミマで推しのグミを見つけよう！～｜ニュースリリース｜ファミリーマート

