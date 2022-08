特定のソフトを使用するときにのみWi-Fiの遅延が発生する原因は意外なところにあったという報告

・関連記事

Macの位置情報サービスのせいで60秒ごとにWi-Fiに遅延が発生するという指摘 - GIGAZINE



次世代Wi-Fi規格「Wi-Fi 7」の詳細まとめ、Wi-Fi 6よりも具体的にどの程度高速化できるのか? - GIGAZINE



ネットワークの混雑を制御するアルゴリズムに「公平な通信を提供しきれない」という問題があることが判明 - GIGAZINE



快適なWi-Fi環境を構築するためにはスピードテストだけでは不十分、詳細な検証ができるツールが公開中 - GIGAZINE

2022年08月22日 20時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.