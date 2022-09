2022年09月19日 07時00分 モバイル

iPhone 14 ProでInstagramやTikTokのカメラを使うとガタガタ振動して異音が発生し写真が撮影できないとの報告



iPhone 14 Proは48メガピクセルの進化したメインカメラを大きなセールスポイントとしていますが、InstagramやTikTok、Snapchatなどのサードパーティー製カメラアプリを使用すると、カメラがガタガタと揺れて物理的なノイズが発生することが報告されています。



iPhone 14 Pro camera shaking and rattling in TikTok, Snapchat, and other apps - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2022/09/18/iphone-14-pro-camera-module-shaking-and-rattling/



Some iPhone 14 Pro cameras are shaking when using TikTok, Snapchat, and others - The Verge

https://www.theverge.com/2022/9/18/23359564/iphone-14-cameras-shaking-grinding-sounds-third-party-photo-apps-apple



iPhone 14 Proではサードパーティーカメラアプリを起動するとカメラがガタガタと揺れ、ノイズまで発生すると海外掲示板のRedditやTwitterのユーザーが報告しています。あるRedditユーザーは「iPhone 14 Pro Maxのカメラブレがひどい!SnapchatやInstagramでカメラを使用するたび、カメラが制御不能なほど揺れます。普通のカメラアプリ(Apple純正のカメラアプリ)では問題ありません。これはハードウェア上の問題でしょうか?それともサードパーティーアプリ側の問題?」と報告。





別のユーザーも、「新しいiPhone 14 Proを手に取ったのですが、Snapchatで断続的に手ぶれが発生します。ほかの誰かも同じ経験をしているのでしょうか?」と、謎の振動現象を経験していると報告しています。





9to5Macによると、RedditやTwitter上でiPhone 14 Proのカメラで発生する謎の振動や異音について報告しているユーザーは、Snapchat・Instagram・TikTokなどのサードパーティーアプリで問題を経験したと報告しているそうです。





実際、iPhone 14 Proでサードパーティーのカメラアプリを起動すると、謎の振動が発生する様子を複数ユーザーが動画形式で報告しています。



以下の動画はiPhone 14 ProでSnapchatを起動してカメラを使用した際の様子。画面が小刻みに揺れており、iPhone 14 Proのメインカメラにカメラを近づけるとジジジと異音が生じていることもわかります。



iPhone 14 Pro Snapchat camera shake - YouTube





以下の動画はiPhone 14 ProでTikTokを起動してカメラを使用した際の様子。ひとつ前の動画よりもかなり大きなガガガという異音が発生しており、今にも故障してしまいそうなほど。



TikTok iPhone 14 Pro camera shake - YouTube





Apple関連の動画を投稿するガジェット系YouTuberのLuke Miani氏も、 Snapchatを使用するとiPhone 14 Pro Maxのカメラが振動してまともに写真が撮れなくなると報告しています。



So uh, we’re having some issues with the 14 Pro Max camera pic.twitter.com/7HH1wLFjdF — Luke Miani (@LukeMiani)



このiPhone 14 Proのカメラの揺れは、サードパーティーアプリでカメラを使用する際にのみ生じる問題であるため、「何らかのソフトウェア上のバグであることはほぼ確実」「問題が発生するサードパーティーアプリは、iPhone 14 Proのカメラの変更に対応していなかった可能性があります。カメラモジュール自体がガタガタと音を立てているため、光学式手ぶれ補正に関連する問題である可能性があります」と9to5macは報じています。



The VergeはAppleにこの問題について認識しているかどうかを確認していますが、記事作成時点で返答はないそうです。