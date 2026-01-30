2026年01月30日 16時00分 セキュリティ

イスから立ち上がるとログインできない原因とは？



1980年代から1990年代初頭に起こった「立ち上がるとログインできない現象」が、ソーシャル掲示板のReddit上で共有されています。







「立ち上がるとログインできない現象」が起こったのは、1980年代から1990年代初頭にかけての重機製造工場だそうです。近代的な工場で、フロアには部品の追跡など、必要な用途のためにメインフレームに接続された端末が設置されていました。



ある日、システム管理者はこの重機工場で働く労働者から、電話で「立ち上がるとログインできません」という連絡を受けたそうです。システム管理者が「電源は入っていますか？端末には何が表示されていますか？パスワードを忘れましたか？」と質問したところ、「何をしているのかは分かっています。座るとログインでき、すべてが機能しますが、立ち上がるとログインできないんです」という返答が返ってきたそうです。





システム管理者は、椅子と端末の間に接続はなく、座ったり立ったりしてもログインに影響はないはずだと説明したそうですが、電話での長いやり取りの後、ついに諦めて現場に赴いたそうです。



システム管理者は端末の前に座り、ユーザーからパスワードを教えてもらい、システムにログインすることに成功しました。そして、現場の担当者に「わかりましたか？うまくいきました。パスワードも問題ありません」と言ったそうです。



しかし、担当者は「言ったでしょ、今すぐログアウトして立ち上がってもう一度やり直してください」と答えたそうです。そこで、システム管理者は指示に従って立ったままログインを試みます。すると、同じパスワードを入力したにもかかわらず「無効なパスワード」と表示されてしまったそうです。



困惑したシステム管理者は自身のメインフレームアカウントでログインを試みますが、これも正確なものを入力したにもかかわらず「無効なパスワード」と表示されてしまったそうです。そして、これもイスに座ってアカウント情報を入力すると、ログインに成功しました。





「イスから立ち上がるとログインできない」というウワサを聞きつけ、周囲の工場で働く技術者たちが次々と集まり、デバッグに取り組むようになります。技術者たちがこぞって自身のアカウントが「イスから立ち上がるとログインできない」のかを確認したところ、立っていても座っていてもログインできない人がかなりの数いたそうです。



長いデバックセッションの末、ついに原因が特定されました。原因は誰かがキーボードから2つのキーキャップを取り、入れ替えていたことでした。問題に直面した工場労働者とシステム管理者の両方のパスワードに、キーキャップが入れ替えられた文字が含まれていたそうです。



つまり、イスに座った状態ではキーボードを見ずにタッチタイピングでパスワードを入力していたため正常にログインでき、立った状態だと普段と違う姿勢のためタッチタイピングができずキーボードの文字を見ながら打つため間違ったキーを押してしまいログインに失敗していたというわけです。





Reddit上では「問題の方向性が間違っていたのを見て、私のお気に入りの話の一つを思い出したよ」や「私が読んだ中で最高のPEBCAKです」といったコメントが寄せられていました。

