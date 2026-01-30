2026年01月30日 14時00分 AI

「Claude Code Opus 4.5」が劣化している



OpenAIやAnthropicなどの企業が提供するAIには変更が随時適用されており、同じ名前のAIモデルでも性能や出力傾向が変化することがあります。AIの性能測定を行っているMarginlabの追跡調査によってClaude Code Opus 4.5の性能が劣化していることが確認されました。



Claude Code Opus 4.5 Performance Tracker | Marginlab

https://marginlab.ai/trackers/claude-code/



Marginlabはベンチマークテスト「SWE-Bench Pro」を用いてClaude Code Opus 4.5の性能を毎日測定し、性能の変化を分析しています。2026年1月29日までのスコアの推移をグラフ化したものが以下。Marginlabは過去30日間のスコア推移から「劣化が観察された」というアラートを出しています。





Claude Code Opus 4.5のスコアは前日比で8.0％減、前週比で4.8％減、前月比で4.1％減という結果でした。このうち前月比のデータは統計的に有意とされています。





MarginlabはOpenAIのCodex gpt-5.2-highでも同様の追跡調査を実施していますが、大きな変化は観察されていません。





前日比・前週比・前月比のいずれも統計的に有意な差は出ていません。





「Claude Code Opus 4.5の性能が劣化している」という情報はニュース共有サイトのHacker Newsでも大きな話題となっており、Claude Codeの開発を担当しているThariq Shihipar氏が当該スレッドに現れて「2025年1月26日にClaude Codeのハーネスで問題が発生しました。2026年1月28日に問題を発見してロールバックを実施しました」と説明しています。

