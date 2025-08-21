ヘッドライン

2025年8月21日のヘッドラインニュース


2025年8月22日(金)の映画『大長編 タローマン 万博大爆発』公開に向けて、本編冒頭約4分間がYouTubeで公開されることになりました。約4分間というのはTV版『TAROMAN 岡本太郎式特撮活劇』の1話分に相当します。

映画『大長編 タローマン 万博大爆発』本編〈冒頭〉映像【8月22日（金）公開】 - YouTube


なお、TV版第1話はこんな感じ。


ベラボーにでたらめな作品であることは、タローマンが客席に乱入してなかなか帰ってこなかったジャパンプレミアの様子からもうかがい知れます。

タローマンが劇場内を自由奔放勝手気ままに動き回り来場者をベラボーに喜ばせた映画『大長編 タローマン 万博大爆発』べらぼうジャパンプレミアレポート - GIGAZINE


『大長編 タローマン 万博大爆発』は2025年8月22日(金)から、全国劇場にてロードショーです。

映画『大長編 タローマン 万博大爆発』予告編（60秒）【8月22日（金）公開】 - YouTube


ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。

4年間オスとの接触がなかったメスのサメが卵を産んだことが報告される - GIGAZINE

MITが学術出版社のエルゼビアと契約を打ち切ったことで「支出を8割(約3億円)削減できた」と報告 - GIGAZINE

「ネコを飼うかイヌを飼うか」の選択でその人の性格を予測できるという研究結果 - GIGAZINE

「バタフライ効果は本物かもしれない」と科学者が宣言、ミツバチの群れが天気を変えるという研究結果 - GIGAZINE

「1枚の写真が撮影された場所と年」を知識と推理力をフル動員して当てる「TimeGuessr」に挑戦してみた - GIGAZINE

世界最大の半導体ファウンドリ「TSMC」を創業したモリス・チャンはどのような人生を送ってきたのか？ - GIGAZINE

自然界に存在する奇妙な生物6選 - GIGAZINE

エアコンを使わずに室内を涼しく保つ「コールドチューブ」が開発される - GIGAZINE

水力発電よりも低コストで実現できる「コンクリートバッテリー」とは？ - GIGAZINE

ダイエットの鍵となる「代謝を上げる」とは実際には何を意味するのか？ - GIGAZINE

お酒を飲むのをやめると体に生じる7つの利点 - GIGAZINE

電子書籍に移行することで失われる読書体験の中身が少し判明 - GIGAZINE


◆ネタ（メモ・その他いろいろ）



美術に深い教養がありそうなのにエンジョイ勢なニセ教養おじさんなんだけど、キリストの磔刑のローマ兵がエッッすぎる「これもうソシャゲの衣装だよ」 - Togetter [トゥギャッター]


◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）


南大東島の洞窟で見つかった水中鍾乳洞 NHKが超高画質8Kカメラで撮影 集落すぐ近くの足元に広がる“秘境” | NHK | WEB特集 | 沖縄県

チベット自治区成立60年の式典 習主席や最高指導部ら出席 | NHK | 中国

◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）



「一生かけても治せない数の命を」　29万頭殺処分の現場と獣医師ら：朝日新聞


ヨルダン川西岸も「真の監獄」に イスラエル、入植者住宅建設計画承認　写真12枚　国際ニュース：AFPBB News

【台風情報】台風12号 鹿児島 日置市付近に上陸 線状降水帯発生のおそれも 大雨対策を | NHK | 台風

台湾 防衛費20％以上増額へGDP比3％超 中国の軍事圧力強まる中 | NHK | 台湾

“北朝鮮の弾道ミサイル基地を新たに確認” 米シンクタンク | NHK | 北朝鮮情勢

国連事務総長“イスラエルの違法な入植地の建設拡大は撤回を” | NHK | 国連

北朝鮮 キム総書記 ロシア派遣の指揮官ら激励 支援継続の考え | NHK | 北朝鮮情勢

”米マクドナルド 主力商品を来月から15％値下げ”米メディア | NHK | アメリカ

【速報】消費者庁、マクドナルドに販売方法改善要望|47NEWS（よんななニュース）

櫻井よしこ氏「南京大虐殺はなかったことが証明済み」発言に疑問続出…専門家は「あったと結論が出ている」と否定 | 女性自身

カンボジア拠点特殊詐欺 数か月で14億円だまし取ったか | NHK | カンボジア

野党支持者が「石破辞めるな」は筋違いなのか　富永京子准教授に聞く [石破政権]：朝日新聞

ケネディ米厚生長官は虚偽情報の拡散やめて 保健機関職員、決死の嘆願　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

北海道 クマ 市街地への出没相次ぐ 理由は？被害どう防ぐ？【専門家Q＆A】酪農学園大学 佐藤喜和教授 | NHK | クマ被害

ハマス、ガザのイスラエル軍駐屯地を大規模襲撃「極めて異例」　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

「ニセコ町水道水源を守る嘆願署名」のお願い | インフォメーション | 北海道ニセコ町

デンマーク、書籍への課税を撤廃へ　「読書危機」対策として - BBCニュース

米国務省がICC判事ら4人に制裁、「安全保障上の脅威」と　ICCは遺憾の意を表明 - BBCニュース

中国の習主席、チベットをサプライズ訪問　団結と発展をアピール - BBCニュース

イスラエル、ガザ市への大規模攻撃に向け展開　消耗した軍は兵力の限界に直面か - CNN.co.jp

ゼレンスキー大統領「安全の保証」枠組みで米などと活発に協議 | NHK | ゼレンスキー大統領

【速報】米、国際刑事裁判所の判事ら4人に制裁|47NEWS（よんななニュース）

「殺人ヒグマ」3メートル手前に　「あと一歩遅かったら…」　北海道・駆除のハンター証言 | 毎日新聞

◆ライフスタイル（人生・生活・健康）




「ドライブレコーダーを確認したところ、ご指摘の事案は確認できませんでした」バス会社に寄せられた「お客様の声」への毅然とした対応が素晴らしい - Togetter [トゥギャッター]

車椅子ユーザーが駅で切符を買う時、ボタンが手に届かず、有人窓口に行ってお手伝いをお願いしたら「基本的にお手伝いはできない」と言われた - Togetter [トゥギャッター]

父が小さな鉄工所を経営していて、従業員3人のうち2人は元ニートと前の工場で何にも覚えられないからダメと言われてうちにきた子… 体力仕事で入れ替わりが激しい仕事だがそれぞれ勤続10年になった - Togetter [トゥギャッター]




薬師岳登山中にクマに遭遇した人のレポートがとても恐ろしい「“奥のテントがクマに持って行かれた”という声で一気に緊張感が走った」 - Togetter [トゥギャッター]

屋台の男性に「明日もここで商売したら店をぶち壊す」と言った指定暴力団組員らが逮捕「この顔で『ベビーカステラ屋を脅迫』ってちょっと笑ってしまう」 - Togetter [トゥギャッター]

スーパーから「ブレーカーが落ちたがどれなのかわからない」という依頼。該当の分電盤がどこにもなく、あることが発覚してゾッとした - Togetter [トゥギャッター]

夏だから怖い話… 親が宅配の人に飲み物とか渡す人だったから、それが当たり前なんだと思って育ち、一人暮らしを始めた時に自分も同じことをやっていたら… - Togetter [トゥギャッター]

年金保険料を追納しようと年金事務所に行ったら、「1年分追納しても年間860円程度しか増えず、元を取れるのに20年かかるから、60歳になってから任意加入して支払った方が割がよい」と職員に言われた→これは有能職員 - posfie

中国“辛さ分布”の裏にある歴史と経済格差｜上海在住のえいちゃん

これだけクマが人里に出て被害が発生しているのに「なぜ駆除したんだ」と苦情を入れる人がまだいるのはなぜ？クマの殺処分の時だけ抗議が多い印象も - Togetter [トゥギャッター]

日展も日本の現代美術も爆発しろ　『美の表現者たち──現代の日展』書評｜一人組立（永瀬恭一）

法律が改正されクマなどの駆除のため市街地でも発砲が許可されるようになったが北海道猟友会では現場の判断で発砲を拒否してもよいと通知していた - Togetter [トゥギャッター]

◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
愛知 豊明 “スマホ利用1日2時間以内目安”条例案 提出へ | NHK | 愛知県

対象は、すべての市民と市内の学校に通う18歳未満の子どもで、使用する時間の目安を仕事や勉強以外で1日当たり2時間以内としています。
このうち18歳未満の子どもは時間帯の目安が示され、小学生以下は午後9時まで中学生以上は午後10時までとすることが盛り込まれました。


「スマホ１日２時間」条例案　仕事・勉強以外 豊明市提出へ　：地域ニュース : 読売新聞

不正な操作指示、感染狙う　「キー同時押し」にご注意 | NEWSjp

ハイエンドコンパクトデジタルカメラ「RICOH GR IV」を新発売｜RICOH IMAGING


【お知らせ】モバイルバッテリー発火事案に関する調査結果のご報告 – cheero_official

X線による細部調査の結果、充放電制御基板には燃焼や損傷は見られず、セル（内蔵電池）のみが燃焼していたことが確認されました。このため、発火原因はセル内部の短絡によるものと断定いたしました。
なお、セルが発火に至った直接要因は特定できておりませんが、考えられる可能性として以下が挙げられます。
　●高温環境での使用・保管による熱暴走（直射日光下、高温の室内など）
　●製造工程での異物混入やセパレーター損傷などによるセル内部不具合
　●強い圧迫や曲げによる物理的損傷
　●落下などの衝撃によるセル内部の短絡（ショート）



UQ mobileが既存の契約プランを値上げしたがさすがに禁じ手では→こんなことやり出したら釣りプランで契約取りまくって値上げして回収する戦略が成り立ってしまう - Togetter [トゥギャッター]

【速報】「健全な性的秩序を害した」 「FC2」創業者の男に有罪判決　わいせつな動画を閲覧できる状態にした罪など　京都地裁（2025年8月21日掲載）｜YTV NEWS NNN

京都地裁は21日の判決で、「サイトにわいせつ動画が投稿・配信されていることを認識しながら制限しなかった」と指摘。「我が国の健全な性的秩序を害した」とした一方で「反省の態度を示し、サイトの運営には今後一切関わらないことを約束している」などとして、高橋被告に懲役3年、執行猶予5年、罰金250万円の有罪判決を言い渡しました。

　弁護側は、量刑に不満があるとして控訴する方針です。


「生成AIには意図がない」とはどういう主張なのか - netenete.

【悲報】借金玉氏、以前から因縁のあったえりぞ氏を襲撃して暴行、お縄になる - posfie

兵庫県議 投稿サイト動画削除求めた裁判 削除認めず 東京地裁 | NHK | IT・ネット

子ども車内放置で熱中症 注意呼びかける動画 高校生が制作公開 | NHK | 熱中症

特別リポート：帰らなかった高齢男性、ニューヨークに誘った「魅力的な女性」はメタのＡＩチャットボット

AIスタートアップでユニコーン🦄（時価総額1500億円以上の未上場企業）が498社もあって、そのほとんどがまともな売上がないんだから、AIバブルは弾けることは決まっていて、問題は「いつ」弾けるか - posfie

◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
劇場先行版「ゴールデンカムイ」札幌ビール工場編 本予告｜前編 10.10｜後編 10.31公開 - YouTube


【BF6β】宇宙の冴えない兵士ユッカリン【VOICEROID実況】 - ニコニコ動画


「美術館は間違った楽しみ方がいいんです」と少年に断言する『ニセ教養お姉さん』の漫画に「むしろ何も間違ってない」と共感が集まる - Togetter [トゥギャッター]


ちょっと衝撃なんですけどFGOの原作って元々エロゲーでマスターの魔力供給の方法が薄い本のネタになりそうなものだったんですか！？ - Togetter [トゥギャッター]



TVアニメ『盾の勇者の成り上がり Season4』クテンロウ編突入PV｜2025年7月9日(水)より好評放送・配信中 - YouTube


『「魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語」TV Edition』番宣CM（30秒Ver.）|10月12日より"日5"枠にて放送 - YouTube


『「魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語」TV Edition』番宣CM（15秒Ver.）|10月12日より"日5"枠にて放送 - YouTube


TVアニメ『LV999の村人』ティザーPV｜2026年TVアニメ化決定！ - YouTube


【CITYジオラマパートができるまで】『CITY THE ANIMATION』毎週日曜日 好評放送＆配信中！#アニメCITY - YouTube


劇場アニメ『ひゃくえむ。』オリジナルサウンドトラック − 全曲試聴動画【9.17発売】 - YouTube


【P5X】椎名悠美(CV.原 由実)ティザームービー - YouTube


『パックマンワールド2 リ・パック』ゲームプレイ比較映像 - YouTube


[Trailer] 白の物語Ⅲ / The Fallen & The Virtuous Ⅲ - YouTube


『テイルズ オブ エクシリア リマスター』アナウンスメントトレーラー - YouTube


『プラグマタ』先行プレイ。アンドロイドの少女ディアナがかわいすぎる - YouTube


『プラグマタ』試遊版プレイ映像！ どんなゲームなのか見えてきた！ まさかの一筆書きTPS!?『PRAGMATA』 - YouTube


『ソニックレーシング クロスワールド』ソニック×パックマンコラボ トレーラー - YouTube


「モンハンワイルズ×FF14」コラボティザー映像（無料タイトルアップデート第3弾） - YouTube


『鬼武者 Way of the Sword』3rd トレーラー:幻魔の実験体 - YouTube


『鬼武者 Way of the Sword』先行プレイ。崩し一閃を駆使して佐々木巌流に挑む！ - YouTube


『鬼武者 Way of the Sword』試遊版プレイ映像！ 宮本武蔵が主人公、これが令和のバッサリ感だ！！ - YouTube


『バイオハザード レクイエム』先行プレイ。ひたすら追ってくる謎のクリーチャーが怖すぎる！ - YouTube


『バイオハザード レクイエム』先行プレイ動画。謎の廃ホテルで怪物から逃げる探索パートを紹介。一人称視点と三人称視点を切り替えてのプレイも！ - YouTube


『DAEMON X MACHINA TITANIC SCION』3rdトレーラー - YouTube


【テイルズ オブ エクシリア リマスター】アナウンスメントトレーラー - YouTube


インディ・ジョーンズ/大いなる円環™: 巨人の教団 - ローンチトレーラー - YouTube


インディ・ジョーンズ/大いなる円環 - Nintendo Switch 2™公開トレーラー - YouTube


最高のレーシングシミュレーターを追求する『Project Motor Racing（プロジェクト モーターレーシング）』Reveal Trailer - YouTube


「パックマンワールド2 リ・パック × ソニックレーシング クロスワールド　コラボトレーラー」 - YouTube


『Call of Duty: Black Ops 7』 - 公式公開トレーラー - YouTube


『Denshattack!』 | 公式公開トレーラー - YouTube


『NINJA GAIDEN 4』　ストーリートレーラー | PS5® Games - YouTube


【原神】夜を紡ぐ灯り｜gamescom 2025 - YouTube


【P5X】椎名 悠美 (CV.原 由実)イメージムービー|『P5X』怪ドル劇場 - YouTube


PS5版/Xbox版/Windows版『トライアングルストラテジー』アナウンストレーラー - YouTube


『ソニックレーシング クロスワールド』レースモード紹介 トレーラー - YouTube


『空の軌跡 the 1st』オープニングムービー - YouTube


『空の軌跡 the 1st』ウェブCM 第２弾 - YouTube


『七つの大罪：Origin』 - gamescom ONL 2025 | PS5® - YouTube


TVアニメ『桃源暗鬼』PV第四弾｜第二クール・練馬編　2025年10月3日より毎週金曜よる 11 時から日本テレビ系「フラアニ」枠にて全国30局ネットで放送！ - YouTube


【ドリフトスピリッツ】　FR車両祭り　開催中！ - YouTube


『Call of Duty: Black Ops 7』 | 秘蔵版トレーラー - YouTube



◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
劇場用実写映画『秒速5センチメートル』特報３｜主題歌　米津玄師「1991」【10月10日（金）公開】 - YouTube


劇場用実写映画『秒速5センチメートル』予告２｜主題歌　米津玄師「1991」【10月10日（金）公開】 - YouTube


【独自】広島県 広陵高校野球部 中井哲之監督交代へ（2025年8月21日掲載）｜広テレ！NEWS NNN

【速報】広陵高校　中井監督の交代を発表　新体制で秋季広島県大会に出場予定　広島｜FNNプライムオンライン

高校野球 広陵高校 野球部の中井哲之監督が交代 部員の暴力めぐる問題で 学校改善検討委員会を設置 | NHK | #高校野球

広陵高校は部員全員へのアンケート調査を実施し、2年生と1年生による暴力やいじめなどの問題がないことを確認したとして23日開幕する秋の県大会の地区予選には出場するとしています。


広陵「警察の捜査や第三者委の結果次第で中井が監督に復帰することはあり得る」「部員にアンケートを取ったがイジメは確認できなかった」 : 日刊やきう速報


【記事全文】キンコン西野が総指揮　映画「プペル」続編のルビッチは10歳・永瀬ゆずな　芦田愛菜からバトンタッチ - スポニチ Sponichi Annex 芸能


「ルナチー」完全版 - YouTube


◆新商品（衣・食・住）
とちおとめ苺グミ×ホワイトチョコレートの王道のおいしさ！ ムギュ～っと食感がくせになる「グミチョコボール＜とちおとめ＞」 8月26日（火）新発売 ｜ 2025年 ｜ ニュースリリース | 森永製菓

