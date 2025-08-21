2025年8月21日のヘッドラインニュース

内装やってて思うのがデザイナーは分電盤を隠したがるんですよね

建具で隠す程度なら問題ないのですが完全に壁内に埋めてくれって要望がそこそこある



一回断ったら「私のデザインは君みたいな凡夫には理解できないんだろうね」って言われたことがあるから納品した奴全部引き上げて帰った https://t.co/Hk4Zt6C1P7