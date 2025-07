2025年7月4日のヘッドラインニュース

◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤

2026年放送|サイエンスSARU

新作TVアニメーション

『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』

特報第2弾ver.Hajime Sorayama

公開



Science SARU presents

TV Animation

“THE GHOST IN THE SHELL”

Second Teaser Video ver.Hajime Sorayama

Revealed.… pic.twitter.com/CE9QZRxeT1