2026年07月14日 21時00分 レビュー

ループ状のコースを走って街が流れていくのを眺める「densha」、Lo-Fi音楽をBGMに日本語認定試験目安N5の文章を読み上げ



ボクセル風の東京を走る山手線の車窓を眺めながら、日本語を学習できる無料のウェブコンテンツ「densha」が、日本語学習サイト・JIVXによって公開されています。実際の日本の時刻、天候、季節に連動した街並みの中を電車が走り、Lo-Fi音楽を背景に、日本語能力試験N5相当の短い例文が音声と字幕で流れます。



densha — study Japanese in a living voxel Tokyo

https://jivx.com/densha



実際にdenshaがどんなものなのかは以下のムービーを見るとよくわかります。



ループ状のコースを走って街が流れていくのを眺める「densha」はこんな感じ - YouTube





denshaにアクセスするとこんな感じ。「Board」をクリック。





表示されるのはボクセル風の町並みと電車で、駅名や大まかな路線は実際に存在する山手線を再現している模様。そして、日本語の短文が敬体と常体で表示され、音声が再生されます。





画面下部にはdenshaの一時停止、終了、ペース、スピードを調節できる項目、そして音楽の再生オン・オフ、読み上げ音声のオン・オフ、読み上げ音声の性別などを切り替えるボタンもありました。





短文の下にある「practice」をクリック。





JIVXの該当ページが開きました。途中で表示される例文でわからないものがあれば即座にチェックできるようになっています。





画面左上の星型アイコンをクリックすると、表示する時間帯・季節・天気を変更できるパネルが表示されました。





例えば、夜・冬・雨に設定するとこんな感じ。





マウス操作でカメラの方向を、マウスホイールでズームイン／アウトが可能。試しに思いっきりカメラを引いてみたところ、山手線のような環状線路が表示されました。

