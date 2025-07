AIによってバーチャルアバターや顔出ししないナレーションの作成が容易になってVTuberやTikTokクリエイターの新たな波が押し寄せている

バーチャルYouTuber(Vtuber) は2017年ごろから日本で流行したコンテンツで、もともとはアーティストが作成したイラストや Live2D 、3Dモデルなどのキャラクターをアバターやアイコンとして用いて、動画投稿や配信を行う形態として広がりました。生成AIの発展により、キャラクターを生み出せるだけではなく声や動画、キャラクターが話す文章もAIが生成できるようになったため、VTuberの制作がかつてないほど容易になり、「新しいバーチャルクリエイターの波が巻き起こっている」とアメリカの大手放送局であるCNBCが報じています。 AI virtual personality YouTubers, or 'VTubers,' are earning millions https://www.cnbc.com/2025/07/02/ai-virtual-personality-youtubers-or-vtubers-are-earning-millions.html

2025年07月04日 20時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1e_dh

