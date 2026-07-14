2026年07月14日 23時40分 メモ

サイバー攻撃により6週間にわたり生産停止の影響を受けた繊維企業ZEGOが破産申請



ドイツ・バイエルン州の繊維企業・ZEGO Textilveredelungszentrumが破産手続きを申請しました。同社は2026年3月にサイバー攻撃を受けたあと約6週間にわたって生産を停止せざるを得ない事態が発生し、その損失を取りもどすことができなかったとのことです。



Wichtige Information - ZEGO Textilveredelungszentrum

https://www.zego-tvz.com/wichtige-information/





ZEGO Textilveredelungszentrum: Insolvenz nach Cyberangriff | FAZ

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/zego-textilveredelungszentrum-insolvenz-nach-cyberangriff-201010629.html



German firm files for insolvency, blames cybercrims who shut down production for 6 weeks

https://www.theregister.com/cyber-crime/2026/07/13/german-firm-files-for-insolvency-blames-cybercrims-who-shut-down-production-for-6-weeks/5270524



取締役のヨハネス・ゼングレイン氏の報告によると、会社は2026年3月29日に受けたサイバー攻撃によって甚大な被害を受けたとのこと。その後、最大限の努力にもかかわらず影響を消し去ることはできず、約6週間にわたって生産停止を余儀なくされ、大きな経済的負担を強いられることになりました。その影響は財務状況に深刻な打撃を与え、最終的に破産申請に至ったとのこと。





なお、ゼングレイン氏は「破産は必ずしも企業の終焉を意味するものではありません」と続け、「この手続きは企業を再建して経営を安定させる機会をもたらすものです。我々はそのために全力で取り組んでいきます」とZEGOの事業存続に向けて意欲を示しています。



ZEGOはバイエルン州アシャフェンブルクに本拠を置く1990年創業の企業で、自動車や作業用衣料、工業用繊維などさまざまな業界の顧客に、繊維の仕上げ・加工・処理サービスを提供しています。従業員数は約60人です。



中小企業にとってサイバー攻撃は大きな脅威となっており、ドイツ紙のFrankfurter Allgemeine Zeitung(FAZ)によると、ノルトライン＝ヴェストファーレン州オイスキルヒェンにあるナプキンメーカーのFasanaも2025年5月に受けたサイバー攻撃の影響で同じように倒産に追い込まれたとのこと。



また、イギリス紙・The Registerも、158年の歴史を持ち従業員700人以上を抱えていた運送会社のKnights of Oldが2023年にランサムウェアによるサイバー攻撃を受けた結果、経営破綻した事例を挙げています。



ちなみに、ZEGOの受けた攻撃がランサムウェアだったのかその他のものなのか、詳細は明かされていません。

