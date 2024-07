2024年07月11日 12時20分 メモ

ダイソンが従業員1000人を解雇、イギリスの従業員のほぼ3分の1をリストラへ

イギリスの発明家、ジェームズ・ダイソン氏によって設立された掃除機メーカーのダイソンが、イギリスにいる約3500人の従業員のうち最大1000人の人員削減を行うことが報じられました。



ダイソンのハンノ・キルナーCEOは2024年7月9日に、メディアを通じた声明で「当社は急速な成長を遂げましたが、他の企業と同様にグローバルな組織構造を定期的に見直して、将来に備えています。その中で、余剰人員の解雇につながる可能性のある組織改編を提案することになりました」と発表しました。





キルナーCEOはまた、人員削減に至った理由について「当社はますます競争が激化するグローバル市場で事業を展開しており、イノベーションと変化のペースは加速する一方です」と述べて、世界的な競争の激化に対応するためであると説明しています。



ダイソンが2023年10月に発表した直近の決算報告によると、販売数の減少により同社の2022年の年間利益は前年の1020万ポンド(約21億2000万円)から960万ポンド(約20億円)へと微減したとのこと。





ダイソンは、仕事を失う危険にさらされた人々を支援することを約束しています。これまでのところ、今回の人員削減が全世界にいる1万4000人の雇用に波及するのかは不明です。



イングランドのブリストルにあるダイソンの工場に勤めるある従業員は、イギリスのタブロイド紙・Daily Mailに対して「ニュースで解雇のことを知ってから、通知のメールを受け取りました」と話しました。



ダイソンは1991年にイングランド南西部のウィルトシャー州マルムズベリーで設立された企業ですが、2002年に製造拠点をマルムズベリーからマレーシアに移転したのを皮切りにアジアへの移行を進め、製造と売上の多くがアジアで占められるようになった2019年には本社をシンガポールに移しています。



創業者のジェームズ・ダイソン氏は、2016年にイギリスの欧州連合離脱、いわゆるブレグジットの支持を表明していたため、シンガポールへの移転は「偽善的」との批判を招きました。しかし、会社側は本社移転の動きとブレグジットは無関係であると釈明しています。



今回の再編で、イギリスに3500人いた従業員が2500人に減少することになりますが、マルムズベリーにはまだダイソンの工学技術研究所が残っており、海外メディアのCNBCは「イギリスは今後もダイソンにとって重要な研究開発拠点であり続けるとみられます」と述べました。