2026年07月14日 23時00分 メモ

廃墟化した元IBMオフィスへの不法侵入で4カ月間に48人逮捕、火事になった事例も

by Michael Coleman



ニューヨーク州ウェストチェスター郡ソマーズにある元IBMのオフィス複合施設で、直近の4カ月間に48人が不法侵入のため逮捕されていることがわかりました。逮捕者のうち30人はティーンエイジャーで、事例の1つでは侵入者によって火災が起きたそうです。



People Keep Sneaking Into an Empty IBM Campus. This Town Has Had Enough. - WSJ

https://www.wsj.com/us-news/ibm-campus-explorers-somers-new-york-e3dfe489



Former IBM campus sees 42 trespassing arrests in four months

https://www.timesunion.com/hudsonvalley/news/article/trespassing-arrests-ibm-complex-somers-22311078.php



問題になっている建物は5棟のビルからなる複合施設で、中国系アメリカ人の建築家イオ・ミン・ペイ氏が設計しました。同氏の代表作としてはルーヴル美術館にあるガラスのピラミッドが広く知られています。





1989年に複合施設が完成したことで、IBMは周辺オフィスに分散配置していた3000人の従業員を1カ所に集約できるようになり、ソマーズのビジネスの中心地になったとのこと。



by Michael Coleman



しかしIBMは2016年にこのオフィスから撤退して施設を売却。2026年時点で施設はセバスチャン・キャピタルと「294 Route 100, LLC」という会社が保有しています。





以前から廃墟探索を趣味とする人は存在していますが、近年はTikTokで廃墟探索チャレンジが流行したこともあって、愛好家以外の人々も廃墟に押しかけるようになっているとのこと。





地元警察によると、当該施設は2025年冬にバズった動画の影響で不法侵入を試みる人間が後を絶たないそうで、2026年2月からの4カ月間で敷地内に不法侵入したとして48人が逮捕されています。多くは近隣の街からの訪問者で、30人は10代の若者でした。また、20代の男性1人は弾丸装填済みの銃を所持し、カメラや電源タップなどを「お土産」と称して盗み出したため、重罪で起訴されました。



地元消防は2026年3月30日、侵入者が原因とみられる火災があったことを報告しています。この火災では、中央サービス供給棟が損傷を受けました。





セバスチャン・キャピタルのロクサーナ・ジランド・スピッツァー社長兼CEOは「我々は破壊行為の被害者です」と述べ、警察によるサポートに感謝の意を示しています。

