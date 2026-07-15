2026年07月15日 11時45分 ソフトウェア

ついにWindows版FirefoxにHDR動画再生機能が搭載される予定



Firefox 153のベータ版に「Windows環境でHDR動画を再生する機能」が追加されました。順調に開発が進めば現地時間の2026年7月21日(火)にリリースされる正式版Firefox 153にもHDR動画再生機能が搭載されることとなります。



Firefox Beta 153.0beta, See All New Features, Updates and Fixes

https://www.firefox.com/en-US/firefox/153.0beta/releasenotes/



2012848 - (hdr-block-video-windows) [meta] HDR video on Windows shipping blockers

https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=2012848



HDR動画はスマートフォンのカメラでも撮影可能であり、YouTubeの個人チャンネルでもHDR動画が投稿されるようになっています。しかし、Windows版FirefoxはHDR動画の再生に対応しておらず、YouTubeでは自動的に明るさが制限されたSDR動画が再生されるようになっていました。今回のアップデートによって、ついにWindows版Firefoxでも明るいHDR動画を再生できるようになります。





FirefoxにおけるHDR動画の対応状況はOSによって異なります。macOSでは2022年5月にリリースされたFirefox 100でHDR動画の再生に対応していましたが、Windowsでは対応が遅れていました。



macOSでの対応から約4年が経過した2026年1月、Firefox Nightly 148でWindows環境におけるHDR動画再生のテストが始まり、2026年6月17日に登場したFirefox 153.0betaにHDR動画再生機能が搭載されました。Firefoxの開発は「実験的な機能をNightly版でテストして、安定したらベータ版でのテストに移行して正式リリースする」という流れで進んでいるため、大きな問題が見つからない限りFirefox 153にHDR動画再生機能が搭載されることとなります。





Firefox 153.0betaのリリースノートによると、「Windows 10およびWindows 11」「AMDもしくはNVIDIAのGPU」「HDR対応ディスプレイ」という条件を満たした環境でHDR動画を再生できるとのこと。一方で「IntelとNVIDIAのプロセッサーを搭載したノートPC」はHDRのサポート対象外です。また、FirefoxではEdgeやChromeといったブラウザと比べてHDR動画が明るめに表示される問題があり、今後のリリースで改善予定とされています。



Windows版FirefoxのHDR動画再生対応に際して、Mozillaのグラフィックス開発チームがHDR動画再生の技術的な解説記事を公開しています。また、開発チームはHDR動画だけでなく「写真」「アプリ」「ゲーム」「一般的なウェブコンテンツ」についてもHDR対応を進める姿勢を示しています。



HDR video in Firefox for Windows tech retrospective – Mozilla Gfx Team Blog

https://mozillagfx.wordpress.com/2026/07/14/hdr-video-in-firefox-for-windows-tech-retrospective/

