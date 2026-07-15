今日は毎月恒例「Windows Update」の日、過去最多622件もの脆弱性が修正される
Windowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正を配信する毎月恒例のWindows Updateが公開されました。セキュリティ更新によって622件の脆弱(ぜいじゃく)性が修正されます。
2026 年 7 月のセキュリティ更新プログラム (月例)
https://www.microsoft.com/en-us/msrc/blog/2026/07/202607-security-update
2026 年 7 月のセキュリティ更新プログラム - リリース ノート - セキュリティ更新プログラム ガイド - Microsoft
https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2026-Jul
2026 年 7 月 のマイクロソフト月例セキュリティ更新プログラムを公開しました。既定では自動で更新されます。更新管理を行っている組織向けに、概要をブログで公開しています。ご参照の上、早期に更新の展開をお願いします。https://t.co/NVaYQAIpxF#セキュリティ #更新プログラム #マイクロソフト pic.twitter.com/P3IPqMtBAE— マイクロソフト セキュリティチーム (@JSECTEAM) July 14, 2026
2026年7月のセキュリティ更新プログラムの一覧が以下。今回の更新によって622件もの脆弱性が修正されます。Windows Updateで修正される脆弱性件数のこれまでの最多記録は2026年6月の206件でしたが、一気に3倍以上に増えた形です。
|製品ファミリ
|最大深刻度
|最も大きな影響
|関連するサポート技術情報またはサポートのウェブページ
|Windows 11 v26H1, v25H2, v24H2, v23H2
|緊急
|リモートでコードの実行が可能
|v26H1 5101649
v25H2, v24H2 5101650
v23H2 5099414
|Windows Server 2025 (Server Core installationを含む)
|緊急
|リモートでコードの実行が可能
|5099536
|Windows Server 2022,(Server Core installationを含む)
|緊急
|リモートでコードの実行が可能
|5099540
|Windows Server 2019, 2016 (Server Core installationを含む)
|緊急
|リモートでコードの実行が可能
|Windows Server 2019 5099538
Windows Server 2016 5099535
|Microsoft Office
|緊急
|リモートでコードの実行が可能
|https://learn.microsoft.com/officeupdates
|Microsoft SharePoint
|緊急
|リモートでコードの実行が可能
|https://learn.microsoft.com/officeupdates/sharepoint-updates
|Microsoft Exchange
|緊急
|リモートでコードの実行が可能
|https://learn.microsoft.com/exchange
Released: July 2026 Exchange Server Security Updates
|Microsoft SQL Server
|緊急
|リモートでコードの実行が可能
|https://learn.microsoft.com/SQL
|Microsoft Dynamics 365
|緊急
|リモートでコードの実行が可能
|https://learn.microsoft.com/dynamics365
|Microsoft Azure
|緊急
|リモートでコードの実行が可能
|https://learn.microsoft.com/azure
|Microsoft .NET
|重要
|リモートでコードの実行が可能
|https://learn.microsoft.com/dotnet
|Microsoft Visual Studio
|重要
|リモートでコードの実行が可能
|https://learn.microsoft.com/visualstudio
|Microsoft Defender
|重要
|特権の昇格
|https://learn.microsoft.com/defender
修正される脆弱性のうち「Microsoft SharePoint Serverの特権の昇格の脆弱性(CVE-2026-56164)」と「Active Directoryフェデレーションサービスの特権の昇格の脆弱性(CVE-2026-56155)」は悪用の事実が確認されています。また、「Windows BitLockerセキュリティ機能バイパスの脆弱性(CVE-2026-50661)」は脆弱性の存在が一般に知られている状態です。
なお、Windows Updateはアメリカ時間の毎月第2火曜日にリリースされており、次回のアップデートは日本時間2026年8月12日(水)にリリースされる予定です。
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in セキュリティ, Posted by log1o_hf
You can read the machine translated English article Today is the monthly 'Windows Update' da….