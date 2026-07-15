2026年07月15日 11時36分 セキュリティ

今日は毎月恒例「Windows Update」の日、過去最多622件もの脆弱性が修正される



Windowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正を配信する毎月恒例のWindows Updateが公開されました。セキュリティ更新によって622件の脆弱(ぜいじゃく)性が修正されます。



2026 年 7 月のセキュリティ更新プログラム (月例)

https://www.microsoft.com/en-us/msrc/blog/2026/07/202607-security-update



2026 年 7 月のセキュリティ更新プログラム - リリース ノート - セキュリティ更新プログラム ガイド - Microsoft

https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2026-Jul







2026年7月のセキュリティ更新プログラムの一覧が以下。今回の更新によって622件もの脆弱性が修正されます。Windows Updateで修正される脆弱性件数のこれまでの最多記録は2026年6月の206件でしたが、一気に3倍以上に増えた形です。





修正される脆弱性のうち「Microsoft SharePoint Serverの特権の昇格の脆弱性(CVE-2026-56164)」と「Active Directoryフェデレーションサービスの特権の昇格の脆弱性(CVE-2026-56155)」は悪用の事実が確認されています。また、「Windows BitLockerセキュリティ機能バイパスの脆弱性(CVE-2026-50661)」は脆弱性の存在が一般に知られている状態です。



なお、Windows Updateはアメリカ時間の毎月第2火曜日にリリースされており、次回のアップデートは日本時間2026年8月12日(水)にリリースされる予定です。

