2026年07月15日 11時33分 AI

OpenAI初のAIハードウェアは「自律走行可能な画面なしスマートスピーカー」か



ChatGPTの開発元であるOpenAIは、Appleの元デザイナーであるジョニー・アイブ氏のデバイススタートアップ「io」を買収し、「世界がこれまでに見た中で最もクール」なAIハードウェアを開発中であることを明かしています。このAIハードウェアは、画面のないスピーカーとなり、自律走行可能であるとBloombergが報じました。



OpenAI’s First Device Will Be Home Speaker Built as AI Companion - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-14/openai-s-first-device-will-be-moveable-screenless-speaker-built-as-ai-companion



OpenAI's first hardware device is reportedly a screenless speaker that can move | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/07/14/openais-first-hardware-device-is-reportedly-a-screenless-speaker-that-can-move/





OpenAIが開発しているAIハードウェアは、ディスプレイを搭載していないChatGPTなどのAI機能が利用可能なモバイルスマートスピーカーであるとBloombergが報じています。Bloombergによると、OpenAIはこのAIハードウェアを社内で「家庭に住む人間のようなAIコンパニオン」と宣伝しているそうです。



OpenAIのAIスマートスピーカーは従来のスマートスピーカーとは一線を画すものとなるそうで、Bloombergが情報筋から入手した情報によると、このデバイスは個性を持ち、時間をかけて所有者について積極的に学習し、よりパーソナライズされたサービスを提供可能となる模様。情報筋によれば、このAIスマートスピーカーはユーザーのデジタルライフにアクセスし、メールなどの情報を取得するそうです。





また、OpenAIのAIスマートスピーカーは自律的に動くことができる機械要素を含んでおり、「コンパニオンのように感じられ、OpenAIのChatGPTの物理的な具現化となるよう設計されている」と報じられています。



OpenAIがAIハードウェアを開発していることは以前から明らかになっており、サプライチェーンアナリストのミンチー・クオ氏はiPhoneに対抗するAIスマートフォンを開発していると報告しています。



OpenAIがiPhoneに対抗するAI搭載スマートフォンを開発中との報道 - GIGAZINE





Bloombergによると、OpenAIのAIスマートスピーカーは「iPhoneやMacなどの製品開発に尽力した」元Appleのエンジニアの協力を得て開発されていると報じられました。



なお、OpenAIは新しいハードウェアラインの立ち上げを試みている可能性が示唆されていますが、Appleから「ハードウェア開発に必要な情報を知的財産を盗んだ」として訴訟を提起されています。



AppleがOpenAIを企業秘密侵害で提訴 - GIGAZINE





BloombergはOpenAIの計画を知る匿名の情報源からの情報をベースに、OpenAIのAIスマートスピーカーが「現在市場に出回っているApple製品とは大きく異なる」「Appleの企業秘密を侵害する可能性は低い」と報じています。

