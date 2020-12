2020年12月22日 10時14分 乗り物

Apple製の自動運転車は2024年についに生産開始か



Appleが自動運転車を開発するプロジェクト・タイタンに取り組んでいることは長らくウワサされており、自動車関連の特許を複数取得していることも明らかになっています。そんなAppleによる自動運転車は「2024年までに生産される」とロイター通信が報じました。



Exclusive: Apple targets car production by 2024 and eyes 'next level' battery technology | Reuters

https://www.reuters.com/article/us-apple-autos-exclusive/exclusive-apple-targets-car-production-by-2024-and-eyes-next-level-battery-technology-sources-idUSKBN28V2PY



Apple Car could begin production in 2024 - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2020/12/21/apple-car-battery-technology-2024/



Appleのプロジェクト・タイタンは、2014年に独自車両をゼロから設計し始めたところからスタートしています。一時は大規模な人員整理が行われたため、プロジェクトの存続が危ぶまれましたが、2020年12月時点でもAppleは自動運転車の開発に邁進しているとのこと。





ロイター通信はプロジェクト・タイタンに携わる匿名の社員から、プロジェクトの一部詳細を入手しています。ロイター通信によると、Appleが開発しているのはあくまで個人用の自動運転車であり、Googleの親会社であるAlphabetのWaymoが開発する「配車サービス向けの自動運転ロボットタクシー」などとは根本的に異なるとのこと。



Appleの戦略の中心には、自動運転車のバッテリーコストを大幅にカットしながら車両の航続距離を伸ばすことができる「画期的なバッテリー」が存在する模様。Appleはバッテリー内の個々のセルを大きくし、バッテリー材料を保持するポーチやモジュールを排することで、バッテリー容量を大きくすることを計画しているとのこと。また、既存のリチウムイオンバッテリーの問題点である「熱暴走」の危険がない、リン酸鉄リチウムイオン電池(LFPバッテリー)の化学的性質について調べていると、匿名の社員は伝えています。





また、Appleの自動運転車は車両間の距離や歩行者と車両の距離を測定するために複数のLIDARセンサーを備えている可能性があり、一部のセンサーはAppleが内部開発したLIDARユニットから派生する可能性がある模様。AppleのiPhone 12 ProにはLIDARセンサーが搭載されているため、この技術が自動運転車にも応用される可能性があるというわけです。ただし、LIDARなどのセンサー類の供給は「外部のパートナー企業に委託されることとなる」と情報筋は語っています。なお、ロイター通信はプロジェクト・タイタンについてAppleにコメントを求めたそうですが、回答は得られなかったそうです。



AppleのAIディレクターが開発中の自動運転車関連技術について語る - GIGAZINE





ロイター通信は「自動車の製造に使用するための電子製品が毎年何億点も製造されているため、自動車の製造に携わったことがないAppleにとって、サプライチェーンの構築は大きな課題となります。イーロン・マスクのテスラでさえ、最終的に持続的に利益を生み出すようことができる自動車を生産するまで17年もの年月がかかりました」と記し、自動車市場に新規参入することの難しさを指摘しています。一方で、プロジェクト・タイタンに携わったという情報筋は、「自動車市場に参入するためのリソースを持つ企業が地球上に存在するとすれば、それはおそらくAppleのみでしょう」と語り、計画への自信をにじませています。



情報筋によると、Appleは自動車の製造をパートナー企業に任せる予定だそうです。加えて、Apple製の自動運転車ではなく、既存の自動車にApple製の自動運転システムを統合する形で自動運転車を提供する可能性も「まだ存在する」とのこと。



また、情報筋は新型コロナウイルスのパンデミックにより、自動運転車の生産が2025年以降にずれ込む可能性もあると語ったそうです。