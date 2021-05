2021年05月30日 17時00分 ハードウェア

生まれ変わったM1搭載iMacのデザインにジョニー・アイブが関わっていたことが明らかに



2019年後半までAppleのチーフ·デザイン·オフィサーとして数々のプロダクトデザインに関与してきたジョニー・アイブ氏が、2021年に発表された新型「iMac」のデザインにも携わっていたことが明らかになっています。



Jony Ive Was Involved in the New M1 iMac Design, Despite Leaving Apple in 2019 - MacRumors

https://www.macrumors.com/2021/05/29/jony-ive-involved-in-24-imac/



Report says Jony Ive was involved in the new M1 iMac design, but details are unclear - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2021/05/29/jony-ive-m1-imac-design/



2021年に発表されたiMacは、2020年に発表されて絶賛の嵐を受けた新型Macと同じM1チップを搭載したマシンです。これまではシルバーとブラックのシンプルでスタイリッシュな見た目が特徴的だったiMacですが、2021年モデルでは初代iMacをほうふつとさせるカラフルなデザインに変わっており、海外メディアからは新デザインを称賛する声が多数挙がっています。



そんな新型iMacのデザインに、iMac・MacBook・iPod・iPhone・iPadといった数々のApple製品のデザインを担当してきたジョニー・アイブ氏が携わっていたことが明らかになっています。なお、アイブ氏は2019年にAppleを退社し、独立したデザイン会社のLoveFromを設立しました。



ハードウェアの設計は長い期間をかけたプロセスであるため、M1搭載iMacのデザイン設計がアイブ氏がAppleを離れるよりも前にスタートしていたとしても驚くべきことではありません。Apple関連メディアの9to5Macは、「ジョニー・アイブが新しいiMacのデザインにどのような影響を与えたのかについては、極薄筐体やディスプレイ下部のベゼル部分などから、容易に想像できます」と報じ、アイブ氏の影響をデザインの随所に感じることができると指摘しています。





また、海外メディアのWIREDがApple側にアイブ氏がiMacのデザインにどのように関与したのかについて問い合わせたところ、デザインへの関与を認めるでも否定するでもなかったそうで、「Appleの反応は興味深い」と報じています。



アイブ氏の退社に際してAppleが出したプレスリリースでは、「アイブは個人的なプロジェクトを追求しながらも、新会社を通じてAppleと緊密に連携し、様々なプロジェクトに関わります」と記されており、Appleとアイブ氏の関係がその後も続いていくことが示唆されていました。ただし、AppleとLoveFromの関係については不明瞭なままであり、アイブ氏がApple退社後もiMacのデザインに携わっていたのかは不明です。



なお、9to5Macは「アイブがiMacのデザインに多少関与しているとしても、そのインスピレーションの大部分はEvans HankeyとAlan Dyeが率いる、現在のAppleのインダストリアルデザイングループから来ていると考えるのが妥当です」と記しています。