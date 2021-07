ミニLED搭載の13インチMacBook Airが2022年半ばに登場か

2021年に登場した M1搭載の12.9インチiPad Pro は、iPadシリーズとしては初めてミニLEDディスプレイを搭載しています。これに加えて、2022年に登場する新型MacBook AirにもミニLEDディスプレイが搭載される可能性があると報じられています。 Apple to announce 13" MacBook Air with Mini-LED in mid-2022 - 9to5Mac https://9to5mac.com/2021/07/22/kuo-apple-to-announce-new-macbook-air-with-13-inch-mini-led-display-in-mid-2022/ Apple関連の信頼できるアナリストとして知られる ミンチー・クオ 氏が、投資家向けに公開したメモの中で「Appleは2022年のリリースに向けて、再設計されたMacBook Airの開発に取り組んでいる」という分析を明らかにしました。 クオ氏は2022年に登場する新型MacBook AirにはミニLEDディスプレイが搭載されると予測しています。この新型MacBook Airは13.3インチのディスプレイを搭載しているとのことで、ディスプレイサイズは現行の M1搭載MacBook Air から変化がない模様。

2021年07月23日 17時00分00秒 in ハードウェア, Posted by logu_ii

