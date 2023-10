2023年10月23日 10時37分 ハードウェア

AppleはM2搭載iPad AirやA15 Bionic搭載iPad miniなどの新型モデルを2024年3月に発表か



Appleが2024年3月に新型iPadを発表する予定であると、Bloombergが報じています。Appleが開発中とウワサされている新型iPadには、M2搭載のiPad Airや、A15 Bionic搭載のiPad miniなどがあります。



Bloombergによると、Appleは2024年3月まで新型iPadを発売する予定はないそうですが、新型iPadよりも先に新しいローエンドのApple Pencilをリリースすることを計画している模様。Apple Pencilは2015年に初登場したiPad用のスタイラスペンで、ローエンドモデルはUSB-Cでの充電に対応しており、初代Apple Pencilにあった筆圧感知機能がなくなるとBloombergは報じています。





なお、Bloombergの報じる「ローエンドApple Pencil」の条件を完璧に満たした筆圧感知機能非搭載のUSB-C対応Apple Pencilが、2023年10月18日にAppleから発表されたばかりです。Apple Pencilの各モデルのスペックの違いなどは以下の記事にまとめられています。



ローエンドApple Pencilの登場により、Appleは初代Apple Pencilの製造を中止し、第2世代モデルとローエンドモデルのみ販売していく可能性をBloombergは指摘しています。iPhone 15シリーズもUSB-C対応となったため、Apple製品ではUSB-C対応製品が着実に増えています。しかし、Lightningポート搭載のiPadが廃止されることはないだろうとBloombergは予測しました。



また、既存のApple Pencilのラインナップが3つもある点を「iPad関連製品がいかに乱雑であるかを強調しています」とBloombergは指摘。実際、iPadにはローエンドモデルのiPad、ミドルレンジモデルのiPad Air、ハイエンドモデルのiPad Pro、コンパクトモデルのiPad miniがあり、世代によってはディスプレイサイズも異なるためどのモデルがいつ発売されたものなのかを把握するのはかなり難しいです。



Appleは新型iPadにM2搭載のiPad Air、A15 Bionic搭載のiPad mini、ローエンドモデルの新型iPadを計画していると報じられています。M2は2022年6月に発表されたMac向けのSoCで、A15 Bionicは2021年に発売されたiPhone 13シリーズに搭載されているSoCです。





なお、2022年10月に発表されたiPad ProにはM2搭載モデルがあります。



これに加えて、Appleは2018年に登場したiPadのハイエンドモデルであるiPad Proのラインナップを劇的に見直しすることに取り組んでいるとApple関連メディアである9to5Macは報じています。なお、新型iPad Proが2024年3月に発表されるのか、あるいは2023年後半に発表されるのかは不明であると9to5Macは記しました。