2021年03月02日 11時06分 モバイル

「iPhone 13はLightningポートを採用してUSB-Cには切り替えない」とアナリストが予想



Apple関連の確度の高いリーク情報を取り扱うアナリストのミンチー・クオ氏が、2021年に登場するであろうiPhone 13では、従来のiPhoneシリーズと同じくLightningコネクタが採用され、以前からウワサされていたUSB-Cの採用は見送られると予想しています。



Kuo: iPhone 13 series to feature smaller notch, 120Hz display, larger batteries, more - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2021/03/01/kuo-iphone-13-series-to-feature-smaller-notch-120hz-display-larger-batteries-more/



iPhone not migrating to USB-C or getting Touch ID on power button any time soon | AppleInsider

https://appleinsider.com/articles/21/03/01/iphone-not-migrating-to-usb-c-or-getting-touch-id-on-power-button-any-time-soon



Kuo: Next iPhone SE Coming in Early 2022 With 5G and Processor Upgrades - MacRumors

https://www.macrumors.com/2021/03/01/kuo-iphone-se-2022-5g/



クオ氏によれば、iPhone 13のラインナップはiPhone 12と同じ4モデル構成。iPhone 12 miniの売上不振が報じられていますが、少なくともiPhone 13 miniは用意される可能性が高いとのこと。



そして、iPhone 13では引き続きLightningポートが採用されているとのこと。iPad ProやMacBookはUSB-Cポートを採用していることから、iPhoneでのUSB-Cポート採用も間近だとされていました。しかし、クオ氏の予想によれば、少なくともiPhone 13ではUSB-Cポート搭載は見送られた模様。



クオ氏は、2022年以降にリリースされるiPhoneではMagSafeを使ったワイヤレス充電のみに限定した「ポートレスiPhone」になる可能性も示唆しています。ただし、クオ氏はiPhone唯一の充電方法とするにはMagSafeのエコシステムがまだ十分に成長していないとも指摘し、しばらくはLightningポートは採用され続けるだろうと予想しました。





また、iPhone 13シリーズではノッチがさらに小さくなるほかに、13 Pro/13 Pro Maxでは、「LTPOディスプレイテクノロジー」を使ったリフレッシュレート120HzのOLEDディスプレイが採用されると、クオ氏は予想しています。「Low Temperature Polycrystalline Oxide(低温多結晶酸化物)」の略であるLTPOは、ディスプレイ消費電力を削減できることが大きなメリットで、Apple Watch Series 5にも採用されています。





さらに、iPhone 12は5GモデムチップにQualcommのSnapdragon X55を搭載していますが、iPhone 13では5GモデムチップがSnapdragon X60に進化。さらにiPhone 13はiPhone 12よりもバッテリー容量が増えると予想されています。



くわえて、2020年に登場した第2世代iPhone SEや第4世代iPad AirはTouch IDを採用されていますが、クオ氏は「今のところ、スケジュールを見る限りではAppleが電源ボタンにTouch IDを仕込むとは考えられない」と述べ、今後のiPhoneでTouch IDが採用される可能性は薄いという見方を示しました。



なお、クオ氏は2023年には7.5~8インチの折り畳み式ディスプレイを採用したフォルダブルiPhoneが登場する可能性を示唆しています。ただし、フォルダブルiPhoneの開発プロジェクト自体はかなり初期段階で、実現しない可能性も十分あり得るとクオ氏は述べました。