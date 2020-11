iPhone 12 miniのみMagSafe充電器での出力が12Wに制限されることが明らかに

・関連記事

iPhone 12とiPhone 12 Proはどちらが買いなのか?各モデルと比べてみた - GIGAZINE



「iPhone 12」で新登場したMagSafe対応アクセサリでワイヤレス充電してみた - GIGAZINE



「iPhone 12 Pro」速攻フォトレビュー、トリプルカメラ&ステンレススチールで見た目も機能もプレミアムに - GIGAZINE



「iPhone 12」速攻フォトレビュー、スタイリッシュに進化した新デザインはこんな感じ - GIGAZINE



ハイエンドモデルの「iPhone 12 Pro」が登場、強力な手ぶれ補正機能を搭載したプロ仕様のカメラに進化 - GIGAZINE



5G対応の「iPhone 12」が登場、新しくフラットなデザインに生まれ変わる - GIGAZINE



2020年11月04日 10時23分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.