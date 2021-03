Twitterが「新型コロナウイルスワクチンに関する誤った情報」へのラベル付けを開始

Twitterは2020年12月に、「新型コロナウイルスワクチンに関する誤った情報を削除する」と発表していましたが、新たに、2021年3月1日から新型コロナウイルスワクチンに関する誤った情報へのラベル付けが開始されました。また、ラベルを付与された回数に応じてアカウントの停止措置を行う「ストライクシステム」も同時に発表されています。 Updates to our work on COVID-19 vaccine misinformation https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2021/updates-to-our-work-on-covid-19-vaccine-misinformation.html

2021年03月02日 11時08分00秒 in ネットサービス, Posted by log1o_hf

