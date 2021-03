2021年03月02日 10時20分 ゲーム

世界最大級のゲーム見本市「E3 2021」の現地イベント開催が中止



2021年6月15日から開催される予定だった世界最大級のゲームイベント「E3 2021」の現地開催分が中止となったことが、開催地・ロサンゼルス市の資料から明らかになりました。



これは、ロサンゼルス市コンベンション観光開発委員会の理事会向け資料から明らかになったものです。当該資料は全84ページあり、その18ページ目が2021年に開催が予定されているイベントについての情報となっていて、「E3 2021」の情報欄に「Cancelled live event in 2021(2021年の現地イベントは中止)」と記載されています。





E3は、MicrosoftやEA(エレクトロニック・アーツ)、アクティビジョン・ブリザード、ユービーアイソフト、テイクツー・インタラクティブなど、ゲーム業界のトップメーカーの多くが所属するエンターテインメントソフトウェア協会(ESA)が主催する世界最大級のコンピューターゲーム見本市で、1995年以来、例年5月~6月に開催されてきました。



しかし、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大の影響を受けて、2020年6月上旬に予定されていた「E3 2020」は開催が中止となりました。



新型コロナウイルスの猛威は2021年に入っても衰えず、ESAは2021年2月、「E3 2021」をオンラインイベントとして開催する方針を示しました。現地でのイベントについては開催予定なのか中止なのか、明らかになっていませんでしたが、今回の情報により、すでに中止が決まっていたことがわかったというわけです。



