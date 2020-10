Appleのデザインを長年支えたジョナサン・アイブがAirbnbとパートナーシップを結ぶ

Airbnb announces multi-year partnership with Jony Ive, a year after leaving Apple - 9to5Mac https://9to5mac.com/2020/10/21/airbnb-jony-ive-deal/ Appleの製品デザイン担当として25年間在籍したのち、2019年に退職したジョナサン・アイブ氏は、独立後に「LoveFrom」という新しいデザイン会社を設立しています。このアイブ氏が設立したLoveFromが、Airbnbと複数年にわたるパートナーシップ契約を結んだことが発表されました。 iPhoneなどのデザインを手がけてきたジョナサン・アイブが独立して新会社「LoveFrom」を設立へ - GIGAZINE

by renatomitra AppleのiPhoneやMacなどのデザインを担当した ジョナサン・アイブ 氏が、民泊サービスの Airbnb と複数年にわたるパートナーシップを結んだことが明らかになりました。 Designing the Future of Airbnb https://news.airbnb.com/designing-the-future-of-airbnb/

2020年10月22日 09時52分00秒 in メモ, Posted by logu_ii

