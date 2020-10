「何かが間違っているExcelシート」の問題点を見抜く専門家たちが世界を救っている

Microsoftが開発する表計算ソフトウェアのExcelは、大量のデータを扱う世界各国の企業や政府によって使用されています。時にはExcelシートに含まれる間違いが重大な問題を引き起こすケースもありますが、「何かが間違っているExcelシート」の謎を解いて被害を防ぐExcelの専門家たちについてWIREDがまとめています。 Meet the Excel warriors saving the world from spreadsheet disaster | WIRED UK https://www.wired.co.uk/article/spreadsheet-excel-errors 数値を入力するとあらかじめ設定された数式に従って計算を行うExcelは、経理作業や大量のデータを扱う際に便利なツールです。その一方で、数値の引用間違いや数式のミス、不用意な書き換えなどによって計算結果がズレてしまうこともあり、ミスに気づかないまま重要な工程を進めて大問題に発展するケースもあるとのこと。

