2026年07月12日 16時00分 メモ

AppleがOpenAIを企業秘密侵害で提訴



Appleが「ハードウェア開発に必要な情報を知的財産を盗まれた」として、OpenAIとOpenAIのハードウェア最高責任者を務めるタン・タン氏、同じくOpenAIの従業員であるチャン・リュウ氏を提訴しました。



Apple Sues OpenAI for Trade Secret Theft Over AI Hardware Designs - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-10/apple-sues-openai-for-trade-secret-theft-in-blockbuster-case



Apple-OpenAI Legal Battle Highlights Tensions Over AI Hardware Talent Poaching - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-11/openai-engineer-s-lol-moment-set-stage-for-legal-fight-with-apple



Apple sues OpenAI, alleging artificial intelligence company stole trade secrets | Apple | The Guardian

https://www.theguardian.com/technology/2026/jul/10/apple-sues-openai-trade-secrets



Apple sues OpenAI alleging trade secret theft

https://www.cnbc.com/2026/07/10/apple-openai-lawsuit-trade-secrets.html



AppleとOpenAIは2024年に提携し、「Apple Intelligence」でChatGPTが利用できるというパートナー関係にありますが、一方で、OpenAI側は提携による恩恵が薄いという不満を抱いていることが指摘されています。



OpenAIがAppleに対する法的措置も視野に法律事務所に相談中、加入者増加と知名度向上に不服 - GIGAZINE





Appleの主張によると、OpenAIは独自端末の開発に向けての取り組みとして、Appleの従業員に引き抜きを仕掛け、今後の製品に関する情報やコンポーネント、図面、その他の資料を共有するよう呼びかけていたとのこと。



OpenAIでハードウェア最高責任者となっているタン・タン(Tang Tan)氏は、もともとAppleの製品担当ヴァイスプレジデントで、iPhoneのプロダクトデザインチームのリーダーも務めていたという人物であり、Apple従業員の引き抜きにも関与しているとみられます。また、2026年1月にOpenAIに転職したチャン・リュウ(Chang Liu)氏は、Apple退社時にノートPCを返却せず情報ごと持ち去ったほか、認証バグを利用してAppleの社内ネットワークに侵入しハードウェア関連の企業秘密ファイル数十点を盗んだ疑いが持たれています。





OpenAIは元Apple幹部としてiPhoneのデザインに携わったジョナサン・アイブ氏が率いるio Productsと組んで、独自のAI端末の開発を進めています。



OpenAIが手がけるAIハードウェアはプロトタイプができていて2年以内に完成予定 - GIGAZINE





さらに、iPhoneのライバルになるようなスマートフォンも開発していることが噂されています。



OpenAIがiPhoneに対抗するAI搭載スマートフォンを開発中との報道 - GIGAZINE





本件についてOpenAIの広報を担当するドリュー・プサテリ氏は「訴状は確認中」とした上で、「OpenAIは他企業の『企業秘密』に興味がありません。我々は引き続き、世界中の人々に力を与えるような確信テクなテクノロジーの構築に邁進します」と述べました。



Appleは損害賠償のほか、OpenAIに対してAppleの企業秘密の使用を中止するよう命じる命令を求めています。

