Appleが「企業秘密を盗み出してメディアに売った」として元従業員を訴える



Appleが「自身の立場を利用して盗み出した企業秘密をメディアに対して売り渡した」として、元従業員を訴えました。



企業秘密を盗み出して売りさばいたとしてAppleに訴えられたのは、元上級マテリアルリードおよびプロダクトデザインアーキテクトのサイモン・ランカスター氏。同氏はAppleで次世代製品開発のための材料評価やプロトタイプ作成を担当し、Magic MouseやiPad、iPad用スマートカバーなどのデザインおよび設計を手がけてきました。





訴状によると、Appleは「当社で10年以上にわたって雇用されてきたにもかかわらず、ランカスターは社内での地位と信頼を悪用し、個人的な利益を得るために当社の機密情報を組織的に広めました。ランカスターは地位を利用し、当社の機密情報を含む社内会議や職務範囲外の文書にアクセスし、得た機密情報を外部メディアの特派員に提供しました」と主張しています。



Appleによると、ランカスター氏が使用していたデバイスを調査した結果、Appleの機密情報を入手したという具体的な証拠が見つかっており、同氏が特派員の要求に応じる形で情報を送信したり、密会を重ねたりしていたことも明らかになったとのこと。同氏によって送られた機密情報には、未発表デバイスの製品計画や既存製品のアップデート計画が含まれていたそうで、Appleは2019年11月1日の最後の出勤日にランカスター氏がかなりの数の機密文書をダウンロードしたと主張しています。



ランカスター氏が特派員に売り渡したとみられている情報の中で最も重要とされているのが、Appleが「プロジェクトX」と呼ぶ機密。AppleはこのプロジェクトXが具体的に何なのかを秘匿していますが、情報筋は「Apple Glass」ないしは「AirPods Max」に関する情報だったとみています。





ランカスター氏はAppleを退社後にAppleのベンダーである材料研究開発企業のArris Compositesに入社しましたが、Appleによると、Appleから盗み出した機密情報をArris Compositesでも役立てているとのこと。Appleはランカスター氏が営業機密守秘法および統一営業秘密法違反ならびに、書面による契約違反であるとして、懲罰的損害賠償などを求めています。



なお、Appleが元従業員を訴えたのはこれが初めてではありません。2019年12月には、iPhone・iPadのマイクロプロセッサ開発を担当した元チーフアーキテクトであり、退社後にチップ開発企業Nuviaを立ち上げたジェラード・ウィリアムズ氏を雇用契約および忠実義務違反で訴えています。



