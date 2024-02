Appleが「従業員を引き抜き機密情報を盗んだ」と訴えていたスタートアップのRivosと和解

Apple to settle trade secrets lawsuit with chip startup Rivos - 9to5Mac https://9to5mac.com/2024/02/10/apple-settle-trade-secrets-lawsuit-rivos/ Appleは2022年5月に、企業の機密情報にアクセスできるエンジニアを引き抜いたとして、 ステルススタートアップ のRivosを 訴え ました。 Rivosは競合他社から情報を隠すため、ビジネスの詳細を隠す ステルスモード で運営されていますが、同社の求人情報からシリコンエンジニアを募集していたことが明らかになっています。そのため、Appleは「RivosがAppleのエンジニアを引き抜き、機密情報にアクセスすることでApple製シリコンの競合となるようなSoCの設計を目論んでいる」として、Rivosを訴えていました。 訴状の中でAppleは、「2021年6月から、RivosはAppleのSoC設計に関する有情報や企業秘密にアクセスできるApple従業員をターゲットとした組織的なキャンペーンを開始しました」と主張。AppleはRivosに対し、「元従業員がAppleとの間で結んだ機密保持契約」について説明する書簡を送ったと説明していますが、Rivosから返答は得られなかったそうです。 AppleはRivosに引き抜かれた社員が「数GB分のSoCの仕様や設計に関する機密情報」を、AirDropや Time Machine などを使って盗み出したと主張しています。なお、AppleはRivosに引き抜かれた2人の元従業員が機密情報を盗み出したと主張していました。

Appleは同社の従業員を引き抜き、機密情報を盗み出したとして、スタートアップのRivosを訴えていたのですが、この訴訟で両社が和解に合意したことが明らかになっています。 Apple to settle trade secrets lawsuit against chip startup Rivos | Reuters https://www.reuters.com/legal/apple-settle-trade-secrets-lawsuit-against-chip-startup-rivos-2024-02-09/

2024年02月11日 16時00分00秒

