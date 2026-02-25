2026年02月25日 10時54分 AI

OpenAIがxAIから「企業秘密を得るため従業員を不当に引き抜いた」として提起されていた訴訟に勝利



2025年9月、イーロン・マスク氏率いるxAIが「OpenAIがxAIの企業秘密を得るために従業員を不当に引き抜いた」として訴訟を提起しました。この訴訟で、被告側であるOpenAIが勝訴したことが明らかになっています。



現地時間の2026年2月24日(火)、OpenAIは企業秘密の盗用および窃盗の疑いでxAIから提起されていた訴訟に勝利しました。



訴訟を担当したリタ・F・リン連邦地方判事は、「xAIは現在の訴状においてOpenAIの不正行為を指摘していない」「むしろ、ほぼ同時期にOpenAIに移籍した8人の元xAI社員を指摘している」として、OpenAIがxAIの元従業員に対して退職を指示した兆候は見られないという判断を下しました。なお、xAIは訴状を修正して再提出することができます。





xAIはOpenAIに転職した2人の元従業員が「OpenAIのリクルーターと連絡を取っている間に、退職時に備えてxAIが開発したソースコードを盗んだ」と主張していましたが、リン判事は「リクルーターが彼ら(元従業員)にそうするよう指示したという主張はない」と結論付けています。



また、xAIは他のOpenAIに転職した元従業員についても、2人が「xAIを退職した後もデバイスにxAIでの仕事のチャットを保存していた」、別の1人は「退職後、機密情報に関するさまざまな証明書の提出を求めるxAIの要求を拒否した」、さらに1人は「OpenAIで働き始めた後、採用とデータセンターの最適化に関するxAIの情報にアクセスしようとしたが失敗した」、2人が「単にxAIを退職してOpenAIに入社した」と主張しました。しかし、これらについてもOpenAIが違法行為を犯した事にはならないという判決を下しています。リン判事は「注目すべきは、OpenAI自体の行為に関する申し立てがない」と指摘しました。





なお、今回OpenAIが勝利した企業秘密の窃盗に関する訴訟は、OpenAIとxAIのCEOでありOpenAIの元共同創設者でもあるイーロン・マスク氏との間の厄介な法的紛争の一部です。今回の訴訟以外にも、マスク氏は「AppleはApp Storeのランキングを操作してXやGrokがランキングのトップにならないようにしている」として、AppleとOpenAIを訴えています。



