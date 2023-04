AppleがQualcommに買収された半導体開発企業・Nuviaを立ち上げた元従業員への訴訟を取り下げる

Apple quietly ends its lawsuit against Nuvia co-founder https://appleinsider.com/articles/23/04/29/apple-drops-employment-lawsuit-against-ex-chip-architect AppleでチーフアーキテクトとしてiPhoneやiPad向けのプロセッサ開発を担当していたウィリアムズ氏は、2019年にAppleを退職し、元Appleのエンジニアらと共にNuviaというチップ開発企業を立ち上げました。これに対して、Appleはウィリアムズ氏が同社との雇用契約および忠実義務に違反したとして、同氏を訴えました。 Appleが退職後に新企業を設立して58億円を調達したiPhoneやiPadプロセッサの元開発者を訴える - GIGAZINE

14億ドル(約1900億円)で Qualcommに買収された半導体開発企業のNuvia の共同創設者であるジェラード・ウィリアムズ氏は、Appleでマイクロプロセッサのアーキテクトとして働いてきたという人物。Appleはウィリアムズ氏に対して訴訟を提起していたのですが、これが取り下げられたことが明らかになっています。 Apple Drops Suit Against Ex-Chip Exec Williams Who Started Nuvia - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-29/apple-drops-suit-against-ex-chip-exec-williams-who-started-nuvia

