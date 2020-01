Appleが元従業員と「従業員は在職中に競合ベンチャーを計画できるか？」を裁判で争う

・関連記事

Appleが退職後に新企業を設立して58億円を調達したiPhoneやiPadプロセッサの元開発者を訴える - GIGAZINE



Googleは「社員が休日に個人的に行ったプロジェクト」にも知的財産権を主張する - GIGAZINE



Appleのティム・クックCEOがIntelのモデムチップ事業買収は「主要な技術を制御することにつながる」と説明 - GIGAZINE



AppleがiOSの「完璧なコピー」を販売する会社に対して訴訟を起こす - GIGAZINE



2020年01月24日 13時00分00秒 in メモ, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.