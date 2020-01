Googleが機械学習用のデータセットをインターネット上から検索可能な「Dataset Search」を正式公開

左カラムには検索結果が、右カラムには選択した検索結果の詳細な情報が表示されます。例えば、検索結果から「Cretaceous stable isotopic record and sea surface temperture estimation for ODP Site 207-1259( ODP 地点207~1259の白亜紀における安定同位体の記録と海面水温の推測)」を選択したところ、右カラムにはページリンクやデータセットの更新日、提供元、作成元、ライセンス、ダウンロード形式、データセットの対象期間と対象地域などが表示されました。ページリンクをクリックすると……

機械学習でアルゴリズムを構築する上で重要なのが「データセット」です。アルゴリズムの精度を上げるためにはより多くのデータと時間が求められますが、十分に大規模なデータセットを集めたり探したりするのは機械学習を行う上で特に苦労するポイント。そんなデータセットをオンライン上から検索できる「 Dataset Search 」の正式版をGoogleが公開しました。 Dataset Search https://datasetsearch.research.google.com/ Discovering millions of datasets on the web https://blog.google/products/search/discovering-millions-datasets-web/ Dataset Searchにアクセスするとこんな感じ。

・関連記事

Googleが主催する機械学習のコンテストで勝利したチームが競技の課題をハックしていたことが判明 - GIGAZINE



Googleが「瞬時に天気予測が可能なシステム」を開発 - GIGAZINE



タンパク質の立体構造を予測するシステムが機械学習によって大きく進歩している - GIGAZINE



Googleが発音のチェックを行う音声認識サービスを開始 - GIGAZINE



Googleが自然言語処理の弱点「言い換え」を克服するデータセットを公開 - GIGAZINE

2020年01月24日 14時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.