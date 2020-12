2020年12月02日 14時00分 ネットサービス

Googleマップのコミュニティ機能が強化、地域の情報がより得やすいように



アプリ版のGoogleマップのコミュニティ機能がアップデートされました。ユーザーからの最新のレビュー、写真、投稿に加えて、信頼できるローカルソースからの更新や推奨事項、出版社の記事などを参照できます。



Googleマップのコミュニティ機能を使うには、左下の「スポット」タブをタップして、下側からせり上がってきたウィンドウをタップ。





すると、その地域のオススメスポットや、ローカルビジネスの更新情報、注目のリストなどが含まれた「コミュニティフィード」が表示されます。





コミュニティフィードでは、お気に入りのレストランやユーザーをフォローするなどが可能で、レストランが期間限定メニューを実施したり開店時間を変更したりといった、地域の役立つ情報を手軽に得ることができます。新たな情報を得る場合には、自分のロケーション履歴などから推定されたオススメ情報が優先的に表示されるとのこと。





Googleによると、Googleマップに投稿される評価やレビュー、写真、更新、回答、その他の貢献は毎日2000万件に達するとのこと。Googleはコミュニティフィードを強化することで、膨大な情報の中からユーザーにとって役立つものを発見しやすくする予定だと語っています。