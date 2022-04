Windowsエクスプローラー上で3Dモデルのプレビューがサムネイル表示できる「space-thumbnails」

技術の進歩とともに3D編集ソフトが充実し、個人でも簡単に3Dモデルを扱えるようになりました。しかし、Windowsのエクスプローラーでは、3Dモデルのプレビューがサムネイル表示されず、ファイル名から判断するか、3Dビューアーや3D編集ソフトで一度開かなければ、どんなファイルなのかを判断することはできません。オープンソースで開発されているWindowsエクスプローラーの拡張プラグインである「 space-thumbnails 」を導入すると、3Dモデルのプレビューをサムネイル表示することが可能です。 GitHub - EYHN/space-thumbnails: Generates preview thumbnails for 3D model files. Provide a Windows Explorer extensions that adds preview thumbnails for 3D model files. https://github.com/EYHN/space-thumbnails 導入前のWindowsエクスプローラーで3Dモデルのファイルを見るとこんな感じ。ファイル表示は「特大プレビュー」に設定していますが、3Dモデルの中身は見ることができず、ファイルアイコンや関連アプリケーションアイコンが表示されています。

