無料でページを保存＆完全オフラインで動作＆ユーザー登録不要のChrome・Firefox・Edge拡張「TagSpaces Web Clipper」

保存したデータはTagSpacesで管理可能。TagSpacesは以下のページで配布されています。 Organize your files with tags | TagSpaces https://www.tagspaces.org/ 「Get Started now」をクリック。

ファイルにタグをつけて管理できるオープンソースのファイル管理ソフトが「 TagSpaces 」です。このTagSpacesのブラウザ拡張機能「 TagSpaces Web Clipper 」を使えば、ウェブページをタグ付けでローカルに保存でき、TagSpacesと併用することで保存したページの内容を強調表示したり、テキストを追加したりと、簡単に編集することが可能になります。 TagSpaces Web Clipper - Chrome ウェブストア https://chrome.google.com/webstore/detail/tagspaces-web-clipper/ldalmgifdlgpiiadeccbcjojljeanhjk TagSpaces Web Clipper – Get this Extension for ???? Firefox (en-US) https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/tagspaces/ TagSpaces Web Clipper - Microsoft Edge Addons https://microsoftedge.microsoft.com/addons/detail/tagspaces-web-clipper/dinjgbhjngaockabnagbonbfinanjpdn TagSpaces Web ClipperはChrome・Firfox・Edgeで配布されています。今回はChrome版をダウンロードしました。Chromeウェブストアのページで「Chromeに追加」をクリック。

2022年03月19日 18時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, Posted by log1i_yk

