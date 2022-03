2022年03月25日 09時00分 レビュー

スマホとPC間でファイルやメッセージを一発共有できる無料アプリ「Now Push」レビュー



スマートフォンとPCを併用しながら作業していると、デバイス間で画像ファイルやURLなどを共有したい状況が発生しがちです。無料で公開されているブラウザ拡張機能「Now Push」を使えば、PCとスマートフォン間でサクッとファイルや通知を共有可能とのことなので、実際に使い方を確かめてみました。



Now Push

https://www.nowpush.app/index.html



Now PushにはiOS版・Android版・Google Chrome拡張機能版・Firefox拡張機能版が存在します。今回はiOS版とGoogle Chrome拡張機能版を使ってPC・iPhone間でファイルやテキストを共有してみます。



まずはPC側のセットアップをするため、「Available in the Chrome Web Store」をクリックします。





拡張機能のインストールページが開くので、「Chromeに追加」をクリック。





確認画面が表示されます。「拡張機能を追加」をクリックすればOK。





右上の拡張機能欄にアイコンが表示されるので、クリックして開き、「Sing in with Google」をクリックします。





メールアドレスと……





パスワードを入力して「次へ」をクリック。





ログインした状態でNow Pushのアイコンをクリックすると下図のようになります。これでPC側はセットアップ完了です。





続いてiPhone側をセットアップしていきます。App Storeの配布ページを開き、「入手」をタップしてインストールします。





アプリを起動すると通知の許可を求められるので、「許可」をタップ。





PC版と同じアカウントでサインインします。今回は「Googleでサインイン」をタップ。





PC版で利用したアカウントを選択すれば……





iPhone版もセットアップ完了です。





早速、「テストメッセージ」と入力して送信ボタンをタップしてみると……





PC側でChromeからプッシュ通知が届きました。





拡張機能を開いてみるとメッセージが届いているのが確認できます。





テキストの他に、画像やリンク、ファイルを送信することが可能です。





アプリ下部のタブで「ファイル」のアイコンをクリックすると、これまでの内容が整理されて表示されます。例えば「Links」では送受信したリンクが一覧で表示され……





「Media」をクリックすると画像の一覧が表示されます。





同様に、「Docs」であればファイルが一覧表示可能。





基本的な機能は無料で利用できますが、送信できるファイルの容量が25MBに制限されています。5ユーロ(約670円)支払ってProユーザーになると、ファイルの容量上限が1GBに拡張されるほか、クリップボードの内容を他の端末と共有する機能が解放されるとのことです。