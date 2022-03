ロシアの戦争に端を発するニッケル市場の大混乱により「取引の巻き戻しや値幅制限」が実施された理由とは？

2022年3月8日、ロンドン金属取引所(LME)において ニッケル価格が急騰 して市場が大混乱となり、その対応としてLMEは 数時間分の約定をなかったことにして巻き戻したほか、ニッケル取引の値幅制限も導入 しました。こうしたLMEの対応については批判の声も上がっていますが、経済系ブロガーの マイケル・フランク・マーティン 氏はLMEが異例の対応に踏み切った理由について、市場価格の決定において取引所が果たす役割を絡めて解説しています。 Decoupling in the Nickel Market https://www.symmetrybroken.com/nickel-decoupling/ 過去10年間のニッケル相場はほとんど1トンあたり1万ドル~2万ドル(約120万~240万円)の範囲であり、1営業日におけるニッケル価格の変動も1トンあたり数百ドル(約数万円)程度が一般的だったそうです。ところが、世界第3位のニッケル生産国であるロシアのウクライナ侵攻によって状況が一変し、侵攻後は供給不安からニッケル価格が上昇傾向にありました。

2022年03月25日 08時00分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

