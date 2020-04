原油の先物価格が史上初のマイナスで取引終了、産油国は協調減産するも需要が大幅減少中

・関連記事

原油価格の変動によってどの国が得をしてどの国が損をするのか? - GIGAZINE



ダイヤモンドを原油から爆速で作る方法が開発される - GIGAZINE



1973年のオイルショックでの「トイレットペーパー買い占め騒動」はアメリカでも起きていた - GIGAZINE



2020年04月21日 10時50分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.