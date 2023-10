1970年代のオイルショックは世界経済や石油産業にどのような影響を及ぼしたのか？

1973年10月16日~17日、 第四次中東戦争 においてアメリカがイスラエルを支援したことを受けて、 石油輸出国機構(OPEC) が原油価格の引き上げや減産を発表し、その後イスラエル支持国に対する石油禁輸を相次いで決定しました。これによって発生した オイルショック が世界経済やその後の石油産業にどのような影響を及ぼしたのか、そして次なるオイルショックが発生する可能性はあるのかどうかについて、 ライス大学 のエネルギー研究者であるジム・クレーン氏らが解説しています。 Rising oil prices, surging inflation: The Arab embargo 50 years ago weaponized oil to inflict economic trauma https://theconversation.com/rising-oil-prices-surging-inflation-the-arab-embargo-50-years-ago-weaponized-oil-to-inflict-economic-trauma-214670

・関連記事

1973年のオイルショックでの「トイレットペーパー買い占め騒動」はアメリカでも起きていた - GIGAZINE



1973年からの産油国トップ10に見る過去半世紀にわたる栄枯盛衰の歴史 - GIGAZINE



原油価格が上昇すると二酸化炭素排出量は減少するのか? - GIGAZINE



原油先物価格が2008年以来の最高値を記録、ロシアのウクライナ侵攻やイラン核協議の遅れが原因 - GIGAZINE



再生可能エネルギーは「ほぼ100%の電力需要」を満たせるレベルにある - GIGAZINE



風力発電+太陽光発電が原子力発電を抜いてEUでトップの電力源に - GIGAZINE



なぜ再生可能エネルギーの発電コストは急速に安くなったのか? - GIGAZINE



2023年10月17日 21時00分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.