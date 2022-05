2022年05月10日 12時05分 メモ

ビットコインの価格がピーク時から55%下落し一時390万円を下回る、ステーブルコインUSTの価格も不安定に



世界最大の仮想通貨であるビットコインが大幅に値下がりを続け、2021年11月のピーク時と比べて55%下落し、2021年7月以来初めて3万ドル(約390万円)を下回りました。



記事作成時点でのビットコイン/日本円のチャートはこんな感じ。2022年5月5日ごろから下落の兆しを見せ、2022年5月10日、2021年7月末以来およそ10カ月ぶりに400万円を下回りました。





海外メディアのブルームバーグはビットコインの値下げについて「暴走するインフレと闘うための金融引き締め政策が流動性を抑制し、投資家を世界市場全体の投機的資産から遠ざけることが原因」と分析しました。



ニューヨークの証券会社Genesis Global Tradingのジョシュ・リム取引責任者は「主に長期ホルダーが売りに出ていることもあり、緩やかな市場崩壊が見られる」、投資会社Galaxy Digital Holdingsのマイケル・ノボグラッツCEOは「仮想通貨は均衡を保つまではおそらくナスダックと相関して取引されるだろう。少なくとも次の数四半期は非常に不安定かつ困難な市場で取引される」と現状を指摘しました。





市場の混乱はステーブルコインのUST(TerraUSD)にも影響を及ぼしています。USTは資産の裏付けがない「無担保型」で、アルゴリズムによりアメリカドルと1対1で連動(ペッグ)した値動きをするように固定されたステーブルコインです。USTの開発元であるTerraform Labsが独自の仮想通貨「LUNA」を発行して1ドル相当のLUNAを1USTと交換できる仕組みを構築しています。



仮にUSTの需要が多い場合は価格を一定に保つ為にUSTの発行枚数を減らしてLUNAを発行し、反対にLUNAの需要が多い場合はLUNAの発行枚数を減らしてUSTを発行することで、これによりUSTを可能な限り1ドルに近づけることができるということなのですが、今回USTの価格が急落し、USTとアメリカドルのペッグが解除(デペッグ)される事態に至っています。



急落の直接的な原因は明らかではありませんが、2022年5月8日頃に大量のUSTが引き出されたことが理由の1つとして指摘されています。この時はUSTが0.985ドルに下落し、のちに回復。しかし、下落を考慮してTerraform Labsのド・クウォンCEOが15億ドル(約1900億円)相当の融資を行うと発表したあとに再びUSTは下落し、一時0.84ドルにまで下がりました。このことについて、通貨のペグを維持するために巨額が動いたという事実が市場の不安を招いたと専門家は分析しています。なお、LUNAの価格は記事作成時点において過去24時間で45%下落しています。





また、仮想通貨市場の暴落は仮想通貨で購入可能なNFT(非代替性トークン)の価格下落も招いており、主要なNFTプロジェクトは軒並み20%以上下落していることも伝えられています。