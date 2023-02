無料なのに容量無制限かつPC＆スマホ間の転送も可能なファイル転送サービス「Send Anywhere」レビュー

「写真やムービーを他デバイスや他人に送信したいけど、容量が大きすぎてメールやメッセージアプリでは送信できない」という状況に遭遇した経験がある人は多いはず。無料で使えるファイル転送サービス「 Send Anywhere 」なら、容量無制限かつ簡単操作でファイルを転送できるだけでなく、スマートフォンでの送信や受け取りにも対応しているとのことなので、実際に使ってファイル送信や受け取りの手順を確かめてみました。 Send Anywhere - 大容量ファイル転送 https://send-anywhere.com/ja/ ・目次 ◆1: PCでのファイル送信&受け取り手順 ◆2: スマートフォンでのファイル送信&受け取り手順 ◆1:PCでのファイル送信&受け取り手順 Send Anywhereに アクセス すると、以下のような画面が表示されます。

2023年02月12日 09時00分00秒

