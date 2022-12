iPhone 14 Proの性能は当初の計画より大幅に下がっていたことが判明

2022年に登場した「 iPhone 14 Pro 」には、5コアのGPUを搭載した「A16 Bionicチップ」が搭載されています。しかし、複数のApple関係者の証言によって「iPhone 14 Proの開発初期には、より高性能なGPUの搭載が計画されていたものの、開発中に問題が発生して旧世代のGPUをベースに開発しなおす事態が発生していた」ということが明らかになりました。 Inside Apple’s War for Chip Talent — The Information https://www.theinformation.com/articles/inside-apples-war-for-chip-talent 複数のApple関係者から情報を得た海外メディアのThe Informationによると、iPhone 14 Proの開発初期段階ではレイトレーシング対応など高性能なGPUの搭載が計画されており、GPUの初期プロトタイプはソフトウェアシミュレーション上では期待以上の性能を示していたとのこと。しかし、GPUの影響でiPhone 14 Proのバッテリー寿命が短くなったり、発熱したりする可能性が判明したためプロトタイプの開発は中止されました。

・関連記事

「iPhone 14 Pro」フォトレビュー、最上位機種「iPhone 14 Pro Max」より安価ながら同等の性能を実現したモデル - GIGAZINE



「iPhone 14」フォトレビュー&ベンチマークテストを敢行、「過去最小のアップグレード」と評される端末が前機種から一体どうアップグレードしたのか確かめてみた - GIGAZINE



AppleでMacのM1チップ移行を主導したエンジニアリングディレクター「ジェフ・ウィルコックス」がIntelへ移籍 - GIGAZINE



Microsoftが元AMD・Intel・Arm・AppleのベテランCPU設計者を雇用 - GIGAZINE



約1450億円でQualcommがAppleの半導体部門元幹部のチップ企業「NUVIA」を買収 - GIGAZINE



Appleが退職後に新企業を設立して58億円を調達したiPhoneやiPadプロセッサの元開発者を訴える - GIGAZINE



2022年12月26日 11時23分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.