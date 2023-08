「1枚の写真が撮影された場所と年」を知識と推理力をフル動員して当てる「TimeGuessr」に挑戦してみた

・関連記事

ストリートビューから位置を特定するゲーム「GeoGuessr」の達人が13年間不明だった思い出の場所を1本のムービーから特定 - GIGAZINE



自分が「GTAV」のマップのどこにいるのかをストリートビュー視点から当てる「GTA V GeoGuesser」 - GIGAZINE



料理画像から「どの国の名物なのか」を当てるクイズサイト「Where is this dish from?」 - GIGAZINE



「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」のハイラルの大地をGoogleストリートビューっぽく見て回れる「Zelda Breath of The Wild Street View」が登場 - GIGAZINE



マインクラフトでデフォルトで表示される「あの風景」にたどり着くためのプロジェクト「pack.png」がついに約束の地にたどり着く - GIGAZINE

2023年08月21日 23時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, ゲーム, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.