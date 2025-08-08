2025年8月8日のヘッドラインニュース

ちっちゃな飲み屋で、ママに「お金足りないの？また今度で良いよ！信頼してるからさ！」って言われて帰ったおっさん客が、しばらくしてお金持って戻ってきて、「ママには、この店には良い客が集まってるって思ってほしいから！」って照れながら叫んでたの良かったな。愛のある場所だ。