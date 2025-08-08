ヘッドライン

2025年8月8日のヘッドラインニュース


カルビーのスナック菓子「ピザポテト」とピザのお供「タバスコ」のコラボが実現し、「ピザポテト タバスコソース風味」が2025年8月18日(月)に発売されることになりました。このコラボは、カルビー担当者がタバスコに声をかけて実現したもので、実際のタバスコソースの原料をパウダー化したものを使用することで、タバスコソースの特徴である辛さと酸味を楽しめる品となっています。

カルビー史上初　ピザの相方「TABASCO®ソース」とのコラボレーション！ さわやかな酸味とピリッとした辛みが効いた『ピザポテト タバスコ®ソース風味』 | カルビー株式会社のプレスリリース
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001630.000030525.html

◆ネタ（メモ・その他いろいろ）


公園の温室で花を眺めてたらおじさんに「あっちにバナナあるよ、おいでよ」と声を掛けられ、近くにいた友人と一緒に逃げようとしたら、「私館長です！」と言われた話 - Togetter [トゥギャッター]


ついに「怖がらせましょう！bot」が出現してしまう…→目的が邪悪すぎて怖がる人続出「巨悪すぎる」 - Togetter [トゥギャッター]


◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
ブラタモリで富士山の火山灰で埋もれた町の話があり、「今の考古学の技術では掘り返すと損傷するから未来の技術に期待して、養生して埋めなおした」というのを見て、それこそ知的な行為だと思った - Togetter [トゥギャッター]

新鉱物・アマテラス石の発見―日本の国石「ヒスイ」から見つかった新種の鉱物― | 京都大学

◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
兵庫県の斎藤元彦知事、公選法違反容疑で任意聴取…神戸地検は刑事責任問うか慎重に判断へ : 読売新聞

見捨てられた米南部「がん回廊」　トランプ政権が覆す環境正義 | 毎日新聞

自死した前兵庫県議の妻、N党立花氏を刑事告訴　「デマで名誉毀損」 [兵庫県]：朝日新聞

「NHK党」の立花孝志党首を元兵庫県議の遺族が告訴 | NHK | 事件

【速報】斎藤知事「事実ではないことを流すのは控えるのが大事」死亡した元県議の妻が立花氏を刑事告訴（2025年8月8日掲載）｜YTV NEWS NNN

【速報】大阪・関西万博　3か月間で約170件の事件取り扱い…ミャクミャクグッズ窃盗や不法侵入など　事故・迷子の保護など含むと約900件　大阪府警（2025年8月8日掲載）｜YTV NEWS NNN

【コメント全文掲載】NHK党・立花氏を名誉毀損疑いで刑事告訴に踏み切った竹内英明元兵庫県議の妻「故人に対する誹謗中傷は今も止みません」（2025年8月8日掲載）｜YTV NEWS NNN

「許可を取ってこい」陸自隊長が市民を恫喝　宮古島で徒歩訓練中、市民団体メンバーに【動画あり】 | 沖縄タイムス＋プラス

毎日調査、次の首相も「石破氏」はなぜ?　人気の背後に高市氏の影 | 毎日新聞

なぜ夏に？　東京の“新型コロナ”7週連続で増加──背景に「エアコン」と「移動」　症状に変化も…増えているのは？（2025年8月8日掲載）｜日テレNEWS NNN

イスラエル首相、「ガザ全域支配」計画表明　治安閣議が承認 - BBCニュース

【解説】ネタニヤフ氏のガザ完全占領計画、イスラエル国民や友好国を分断 - BBCニュース

ガザの空撮映像、破壊の様子が明らかに　英紙特派員が撮影 - BBCニュース

小さな政府サッチャリズム、英国が転換へ　「大悪臭」水道に国が介入 - 日本経済新聞

有権者は忘れていない　「石破おろし」試みる議員らに残る不信 | 毎日新聞

神戸地検、兵庫・斎藤知事を公選法違反容疑で任意聴取 | 毎日新聞

もしも自民党が「高市新党」と「石破新党」に分裂したら…専門家が「最も得をするのは有権者」と断じる“納得の理由” | デイリー新潮


自民党 総裁選前倒し求める意見相次ぐ 両院議員総会 石破首相 続投の意向 参議院選挙の敗北受けて | NHK | 参議院選挙

鹿児島県で家屋倒壊 1人不明 浸水も相次ぐ【大雨】 | NHK | 鹿児島県

アメリカ雇用統計の衝撃 大幅な下方修正と担当局長の解任劇 問われる統計と権力【NY発経済コラム】 | NHK | マーケットコラム

スーパーのコメ平均価格 5キロ3515円 前週比48円値上がり 値上がりは2週連続 | NHK | コメ

大川原化工機えん罪事件 検証結果に「解明が不十分」会社側 | NHK | 事件

関税食い違い「不信任に値する」　立憲・野田氏、国民・玉木氏が批判 | 毎日新聞

9割近い自治体病院が経常赤字、過去最悪：日経メディカル

◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
退職代行モームリが令和の時代とは思えないとある会社の退職理由を発表… 「出勤の3時間前に出社」「消費者金融から借りさせられる」など、信じがたい理由のオンパレードに慄くみなさん - Togetter [トゥギャッター]

Ado「野菜を食べよう？そんなことは、無理です。なぜなら彼らは野菜のメニューを所有していません。私の健康生活はとっくに終止符が打たれ、幕を閉じているのです」 - Togetter [トゥギャッター]

自分が高齢になり飼えなくなった亀を引き取ってくれる施設に引き渡しに行った人の話→同意書の内容に「亀が概念になった」 - Togetter [トゥギャッター]




日本人はドイツ、フランス、イギリス人の見分けがつかないのになんで中国韓国日本は見分けて貰えると思うんだい？→賛否両論の議論に - Togetter [トゥギャッター]

リュウジさんの公表したやけくそオムライス、既に作られていたことに本人も「全然知らんかった！！」 - Togetter [トゥギャッター]

トルクメニスタンの旅行社が日本人観光客にツアー代金を踏み倒されてしまった話を告白「私たちは日本人を100％信頼していました」 - Togetter [トゥギャッター]

「地獄の門」静まる トルクメニスタン、環境配慮で火勢縮小　写真10枚　国際ニュース：AFPBB News

「うちの子がだめなことしてた場合は先生、思いっきり叱ってやってください」こう言ってくれる親の子に思いっきり叱る場面はほとんどない - Togetter [トゥギャッター]


常温ビールを早く冷やすためのライフハックを応用した注意喚起『全登山者よ、刮目せよ！夏山でも低体温症になる理由はこれやぞ！』 - Togetter [トゥギャッター]


同僚の娘さんが小学校教員なのだが辞めたいともらしているらしい… 勤務先の学校は日常的に朝7～夜11時まで開いていてセブンイレブンと呼ばれているそうで、こういう学校が若い人材の心身を削っていく - Togetter [トゥギャッター]



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
「私刑はよくない理由がこれ」猫虐待で捕まった犯人がネットで個人情報を晒された挙げ句実家に突撃されたりして「一定の社会的制裁を受けている」として減刑された事件があった - Togetter [トゥギャッター]

アウトプットができない若者 - | ＾ω＾ |

二度と中国には帰れない…インフルエンサー李老師が実名で語る「続ける覚悟」：朝日新聞GLOBE＋

10GbEのスイッチやUSBアダプターが熱すぎるので強制冷却する棚をDIYで作ってみた【テレワークグッズレビュー 第138回】 - INTERNET Watch


書籍『ぷよぷよプログラミング』を出版しました

マイクロソフト、OpenAI の GPT-5 を一般ユーザー、開発者、エンタープライズ向け製品に統合 - News Center Japan

◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）


【あべし】バカゲー探訪記 #51「このイカれた時代へようこそ」【北斗の拳 世紀末救世主伝説】 - ニコニコ動画


女流棋士へ棋士の道を開く新制度、藤井聡太七冠が異論を述べ賛否両論とプロ棋士のシステム自体の問題を指摘する声も - Togetter [トゥギャッター]


クラウドゲーミングシステム「OOParts Engine」を「DLsite」を運営する株式会社エイシスへ売却 | 株式会社ブラックのプレスリリース







TVアニメ『ダンダダン』HAYASii「Hunting Soul」【lyric video】 - YouTube


YOSHIKI困惑　X JAPANオマージュ？のアニメ楽曲に「この件何も知らないんだけど」 - 芸能 : 日刊スポーツ



10周年特報PV │ 特別編集版『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ ウルズハント -小さな挑戦者の軌跡-』／同時上映 鉄血10周年記念新作短編「幕間の楔」【10月31日(金)公開】 - YouTube



花王が「マジックリンやクイックルワイパーで不気味な別荘をお掃除」する初のホラーゲームをリリースした「初代バイオとコラボしてほしい」 - Togetter [トゥギャッター]

TVスポット15秒（元気になろう篇）｜劇場アニメ『不思議の国でアリスと –Dive in Wonderland-』8月29日（金）より全国公開 - YouTube


『五等分のプリンセス 〜幻想と深淵と魔法学院〜』テーマソングCD「明日へ」トレーラー - YouTube


TVスポット15秒（ダイブ篇）｜劇場アニメ『不思議の国でアリスと –Dive in Wonderland-』8月29日（金）より全国公開 - YouTube


TVスポット30秒｜劇場アニメ『不思議の国でアリスと –Dive in Wonderland-』8月29日（金）より全国公開 - YouTube


WEBアニメ『うごく！ねこむかしばなし』PV第1弾｜10月15日より毎週水曜配信開始！ - YouTube


アニメーション映画『クスノキの番人』 特報 【2026年1月30日(金)公開】 - YouTube


『HYKE:Northern Light(s)』 発売日告知映像｜2025年9月19日発売決定！ - YouTube


TVアニメ「レプリカだって、恋をする。」ティザーPV【2026年放送決定】 - YouTube


TVアニメ「かくりよの宿飯 弐」ティザーPV 🍁 2025年10月放送開始 - YouTube


『キミと越えて恋になる』メインPV - YouTube


TVアニメ「矢野くんの普通の日々」PV第１弾 - YouTube


劇場アニメ『ひゃくえむ。』キャラクターPV【9.19(FRI)公開】｜100 Meters｜Character PV - YouTube


『フォートナイト』世界衝突が… 再び！ ORIGIN シーズン5が開幕！ - YouTube


【原神】ストーリームービー「帰る場所」 - YouTube


『マフィア：オリジン ～裏切りの祖国』発売トレーラー - YouTube


『DOOM: The Dark Ages』 | アップデート2（4K） | 好評配信中 - YouTube


『Heretic + Hexen』公式ローンチトレーラー（4K） | 好評配信中 - YouTube


ウォブリーライフ [Indie World 2025.8.7] - YouTube


Is This Seat Taken? [Indie World 2025.8.7] - YouTube


Winter Burrow [Indie World 2025.8.7] - YouTube


文字遊戯 [Indie World 2025.8.7] - YouTube


アンダステッド：過去からの手紙 [Indie World 2025.8.7] - YouTube


Go-Go Town! [Indie World 2025.8.7] - YouTube


Neverway [Indie World 2025.8.7] - YouTube


Ultimate Sheep Raccoon [Indie World 2025.8.7] - YouTube


違う星のぼくら [Indie World 2025.8.7] - YouTube


BALL x PIT [Indie World 2025.8.7] - YouTube


OPUS: Prism Peak [Indie World 2025.8.7] - YouTube


Indie World 2025.8.7 ソフトラインナップ - YouTube


グレイシャード [Indie World 2025.8.7] - YouTube


2025年8月28日発売『スーパーロボット大戦Y』第３弾PV - YouTube


Nintendo Switch 2/Nintendo Switch『伊達鍵は眠らない - From AI：ソムニウムファイル』ローンチトレーラー - YouTube


『Faaast Penguin』「カット・ザ・ロープ」コラボレーショントレーラー - YouTube


『文字遊戯(日本語版)』STEAM版に関しまして



『白百合は朱に染まらない』絶版と電子書籍配信停止のお知らせ – @yuna-hirasawa on Tumblr

勝てばすべては美しい思い出に！不祥事を起こした強豪野球部を全国にさらす理由｜ムゲンホンダナ：50年で消える漫画史

◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
シネマカリテ閉館のお知らせ » 新宿シネマカリテ

広陵高校“野球部で暴力”別の情報がSNSで拡散 学校は確認できず | NHK | #高校野球

広陵の野球部内暴力問題　別の事案訴える元部員から情報提供、日本高野連が発表 - 産経ニュース

広陵高の暴行事案「大変遺憾」　ＳＮＳ過熱、冷静対応求める―阿部文科相：時事ドットコム

広陵高校野球部、隔離とカウンセリングが必要なんじゃないか…高校生にとって「人生最高の晴れ舞台」と「人生最悪のデジタルタトゥー」が同時に来ているのはきつい - Togetter [トゥギャッター]

暴力問題渦中の広陵、甲子園初戦を勝利　監督は「ご心配かけた」　選手に「騒ぎ伝えず」 - 産経ニュース

SNS上では同校を批判する投稿も多いが、中井監督によると、選手らはスマートフォンを広島に置いてきており、監督からも「今回の騒ぎの状況は伝えていない」という。


【速報】広陵野球部の暴力行為「大変遺憾」と文科相|47NEWS（よんななニュース）


主語が大きいとよくないんだろうけど、この国の「スポーツ無罪」みたいな空気にはずっと違和感がある→様々な反応が集まる - Togetter [トゥギャッター]



◆新商品（衣・食・住）
【松のや】たっぷりトマト×やわらか牛肉「たっぷりトマトのハヤシライス」新発売｜松屋フーズ

